Как пойдет спецоперация России на Украине дальше. Пять сценариев

Фото: Александр КОЦ

После переговоров российской делегации с украинской в Стамбуле стало понятно — первый этап спецоперации логически закончен.

Ищутся варианты - что делать дальше?

Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец попытался спрогнозировать — по какому сценарию может пойти теперь спецоперация на Украине.

Карта возможных сценариев развития событий на Украине. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Сценарий №1: «КОТЕЛ»

Российские войска снижают боевую активность в районе Киева и Чернигова (как об этом было объявлено на переговорах в Стамбуле). Следовательно, держать мощную группировку "без дела" у стен этих городов не рационально. Потому логично предполагать, что произойдет перегруппировка — часть наших войск будут сняты из-под Киева и Чернигова и переброшены на юго-восток Украины — Харьковское и Донбасское направление для ускорения решения задач именно там. А на Донбассе окопались две крупнейшие группировки украинских войск (несколько бригад!). Назовем их донецкой и мариупольской (см. на карту - они заштрихованы синим). По некоторым данным, вкупе там скопились только личного состава 45-60 штыков. Из них до 15 тысяч — в Мариуполе. Это и кадровые части Вооруженных сил Украины (ВСУ), и националистические батальоны, самый известный из которых - «Азов». Причем, они продолжают долбить ракетами и снарядами и по городам Донбасса.

После перегруппировки, главной задачей российских войск и сил ДНР с ЛНР станет окружение украинской группировки в Донбассе, что бы не оставлять такое скопище противника в тылу наших войск и прекратить, наконец-то, обстрелы Донецка, Горловки, Луганска...

Сначала будет очищен Мариуполь. Затем - отрежутся все пути снабжения боеприпасами и горючим украинских частей в Краматорске, Славянске и Северодонецке. И заключительный этап - уничтожение или сдача в плен главной группировки Киева на Донбассе.

Это может занять до месяца. Уже сейчас наша радиоразведка перехватывает постоянные просьбы командиров окруженных украинских войск прийти им на выручку, доставить снаряды, горючее, продукты. Прислать вертолеты за ранеными.

Уже были попытки на вертолетах вывезти командование "Азова" из Мариуполя. Но «вертушки» сбили.

В случае ликвидации попавших в "котел" бригад, Киев лишится своего самого сильного и мотивированного военного кулака.

Это позволит российскому командованию высвободить до 50 тысяч штыков (2 корпуса ЛНР/ДНР, плюс — части РФ) и направить их на решение других задач.

А сдавшиеся в плен "нацики" будут направляться на восстановительные работы в городах Донбасса.

Готовится в Донецке и трибунал над военными преступниками, восемь лет убивавшими жителей народных республик. Их имена и звания давно известны.

Сценарий №2. «ЖЕМЧУЖИНА У МОРЯ»

Очень возможно, что после полного освобождения Донбасса, все силы Южного фронта будут брошены на решение еще одной стратегической задачи - взятие под контроль Николаева, Одессы и других причерноморских городов Украины. Ибо было бы неразумно "перегонять" российские части с юга снова под Киев и Чернигов. Черноморский флот уже подготовлен для решения этих задач, но ему нужна поддержка с суши. Как минимум, сначала предстоит отрезать Одессу от путей снабжения из центральной и западной Украины.

Боевые корабли РФ уже стоят недалеко от Одессы в готовности к операции. Логично было бы ждать высадки морского десанта под прикрытием авиации. Правда, перед этим много работы будет у флотских саперов - украинцы густо "усеяли" побережье — и воды, и даже пляжи! - минами (теми самыми, которые после шторма сорвались и доплыли до Турции).

Уже сейчас украинские националисты готовят многие объекты Одессы к подрыву (например, знаменитый оперный театр). Они стаскивают в жилые кварталы города боевую технику, а нацбаты размещают в больницах и школах, надеясь, что россияне не будут бить по ним. Плюс готовят к подрыву дамбу, которая затопит часть города.

Освобождение Одессы — могло бы стать не только знаковым этапом всей спецоперации, но и решило бы еще 2 стратегические задачи.

Первая - Украина окажется отрезана от всего побережья Черного моря, лишившись всех портов на нем.

Вторая — Россия физически дошла бы до Приднестровья, которое давно просится в состав РФ и где стоят наша группа войск и миротворцы.

Танк сил ДНР с флагом СССР на украинских дорогах. Фото: REUTERS

3. Сценарий №3. «ПОДКОВА»

Это самый неожиданный для штабов в Киеве и Вашингтоне сценарий. И один из самых неприятных. Российские войска с юга, от Николаева и Одессы идут навстречу группировке, двигающейся с севера - от Киева. В результате замыкается гигантская "подкова" замыкается где-то в районе Умани (см. карту).

В результате в окружении, отсеченными от поставок оружия из Польши, остаются и Киев, и Днепропетровск, и Запорожье с Полтавой.

Этим «разрезанием Украины» на две части решается сразу 2 важные задачи.

Первая. Без подпитки стран НАТО украинские войска смогут продержаться не больше месяца. А, значит, не придется брать штурмом крупные города центральной Украины. Без снарядов и солярки, без «стингеров» и «джавелинов», Киевский режим будет способен лишь на партизанщину, но не на оборону и уж тем более — не на контрнаступления.

Второе. Новая линия фронта фактически отделит основную часть Украины от 5-7 «западенских» областей — той самой идеологической ложки дегтя, которая мутила всю остальную территорию Незалежной.

Конечно, гигантский "котел", в который попадет вся центральная Украина, остынет не сразу. Видимо, тут для наведения порядка придется задействовать войска Росгвардии или добровольцев. На полную катушку будут работать гуманитарные конвои.

И вой Запада будет максимальным. Потому что после операции «подкова» шансов на сохранение прежней «проамериканской» Украины уже не будет.

Сценарий №4. «БОЛЬШОЙ РАЗДЕЛ»

Западная Украина. Это - последняя фаза специальной военной операции. И, пожалуй, самая трудная. Западная Украина — родина бандеровщины. Этот регион сложно "перевоспитывать". Антироссийская идеология здесь внедрялась больше ста лет, еще со времен владения этими землями Австро-Венгрией.

Тут придется применять не "Калибры" и "Кинжалы", а истребительные батальоны по вылавливанию бандеровских групп по лесам и карпатским горам.

Поэтому развилки — как поступить с Западной Украиной две.

Первая. Уступить 3-5 областей Польше. Там давно мечтают о "протекторате" над Львовом - Лембергом.

Не жалко. Пусть перевоспитывают бандеровцев сами. Тем более, что у поляков к ним свои счеты. Украинские националисты вырезали польские деревни, не жалея женщин и детей.

Еще по одной области заберут Венгрия (Закарпатье) и Румыния (Черновцы). Там много этнических венгров и румын, которые уже обзавелись паспортами этих стран.

Вторая развилка — Все-таки оставить Западную Украину в составе будущей нейтральной и дружественной Москве Незалежной. И это уже 5-й сценарий.

Боец ВСУ на позициях под Донецком. Фото: REUTERS

Сценарий №5. «ИДЕМ ДО КОНЦА»

Нельзя исключать, что Зеленский со своими шоу-министрами и национал-генералами сбежит на последней стадии спецоперации именно во Львов уже официально (сейчас он там просто прячется в бункере, уверяя всех, что находится в Киеве). И США готовы будут объявить Львов временной столицей Украины с правительством в изгнании.

Этого допускать нежелательно. Потому что такое байденовско-бандеровское квази-государство будет нависать над остальной Украиной, постоянно угрожая ей реваншем.

Поэтому придется зачищать и Западную Украину — до конца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Итоги переговоров между Россией и Украиной: Шесть главных выводов и один вопрос

К удивлению многих экспертов, переговоры России и Украины в Стамбуле 29 марта 2022 года дали неожиданно продуктивный результат. Но станут ли обозначенные договоренности путем к миру? (подробнее)