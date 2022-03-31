Не до санкций: российские удобрения стали в Америке товарами первой необходимости

Эксперт Леонид Хазанов считает, что Европа вслед за США введет послабления для российских удобрений Фото: Shutterstock

В США все-таки решили, что их «мегасанкции» порой бьют сильнее по ним самим, чем по России. Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина приравняло удобрения к продуктам первой необходимости, вместе с лекарствами, сельхозпродукцией (например, корма для животных и витамины), а также медоборудованием. Это позволит закупать эту продукцию в нашей стране без всяких ограничений. Ранее, напомним, в Америке гордо отказались от российской нефти, результатом чего стало повышение цен на заправках.

- Российские удобрения играют очень важную роль для американского агросектора, поскольку их собственное производство не покрывает потребности местных фермеров, - рассказал в комментарии kp.ru промышленный эксперт Леонид Хазанов. - Вашингтон встал перед дилеммой: либо столкнуться с массовыми демонстрациями фермеров и обывателей, которым не нравится подорожание продуктов питания, либо пойти на уступки импортерам удобрений.

При этом в Америке обсуждается и еще один шаг по облегчению доступа российской продукции на рынок - отмену ввозных пошлин. Группа американских конгрессменов уже прорабатывает соответствующий законопроект.

- Из-за безумных санкций США и Европы во всем мире произошел настоящий кризис в сфере удобрений, возник искусственно созданный жесткий дефицит. Удобрения нужны сегодня везде: в Азии, Латинской Америке, Африке, - продолжает Хазанов. - Ситуация осложняется тем, что из-за высоких цен на газ производители аммиачных удобрений в Европе вынуждены повышать цены на свою продукцию или сокращать выпуск. Например, речь идет о норвежской Yara и испанской Fertiberia.

Эксперт не исключил, что Европа в скором времени последует примеру Америки и введет послабления для российских удобрений. Уже сейчас европейские фермеры из-за дороговизны стали сокращать закладку удобрений на полях, что неизбежно приведет к снижению урожайности. А это в свою очередь приведет к тому, что цены на еду, и без того высокие, снова вырастут.