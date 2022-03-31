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31 марта 2022 11:25

Не до санкций: российские удобрения стали в Америке товарами первой необходимости

Эксперт Леонид Хазанов считает, что Европа вслед за США введет послабления для российских удобрений
Антон ФОКИН
Эксперт Леонид Хазанов считает, что Европа вслед за США введет послабления для российских удобрений

Эксперт Леонид Хазанов считает, что Европа вслед за США введет послабления для российских удобрений

Фото: Shutterstock

В США все-таки решили, что их «мегасанкции» порой бьют сильнее по ним самим, чем по России. Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина приравняло удобрения к продуктам первой необходимости, вместе с лекарствами, сельхозпродукцией (например, корма для животных и витамины), а также медоборудованием. Это позволит закупать эту продукцию в нашей стране без всяких ограничений. Ранее, напомним, в Америке гордо отказались от российской нефти, результатом чего стало повышение цен на заправках.

- Российские удобрения играют очень важную роль для американского агросектора, поскольку их собственное производство не покрывает потребности местных фермеров, - рассказал в комментарии kp.ru промышленный эксперт Леонид Хазанов. - Вашингтон встал перед дилеммой: либо столкнуться с массовыми демонстрациями фермеров и обывателей, которым не нравится подорожание продуктов питания, либо пойти на уступки импортерам удобрений.

При этом в Америке обсуждается и еще один шаг по облегчению доступа российской продукции на рынок - отмену ввозных пошлин. Группа американских конгрессменов уже прорабатывает соответствующий законопроект.

- Из-за безумных санкций США и Европы во всем мире произошел настоящий кризис в сфере удобрений, возник искусственно созданный жесткий дефицит. Удобрения нужны сегодня везде: в Азии, Латинской Америке, Африке, - продолжает Хазанов. - Ситуация осложняется тем, что из-за высоких цен на газ производители аммиачных удобрений в Европе вынуждены повышать цены на свою продукцию или сокращать выпуск. Например, речь идет о норвежской Yara и испанской Fertiberia.

Эксперт не исключил, что Европа в скором времени последует примеру Америки и введет послабления для российских удобрений. Уже сейчас европейские фермеры из-за дороговизны стали сокращать закладку удобрений на полях, что неизбежно приведет к снижению урожайности. А это в свою очередь приведет к тому, что цены на еду, и без того высокие, снова вырастут.

Экономика: Кризис