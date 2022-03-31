Грабитель обчистил особняк Дэвида и Виктории Бэкхем прямо под носом у хозяев

Дэвид и Виктория Бекхэм уже привыкли к постоянным угрозам и преследованию со стороны маниакальных фанатов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дэвид и Виктория Бекхэм уже привыкли к постоянным угрозам и преследованию со стороны маниакальных фанатов. На известного футболиста в прошлом не раз нападали, но до того, чтобы неизвестные вломились в их дом, дело еще не доходило.

На днях грабитель в маске пробрался в особняк Бекхэмов в западной части Лондона в тот момент, когда Дэвид, Виктория и их 10-летняя дочь Харпер были дома. Преступник залез в гостевую спальню и вынес оттуда технику и ценные дизайнерские вещи. Пара, находившаяся в то время дома, ничего не слышала, пишет The Sun.

Что-то неладное заподозрил сын Бекхэма 17-летний Круз. Он вернулся домой после полуночи и обнаружил в спальне полный раздрай. Вся комната была перевернута верх дном, а а на полу валялись осколки разбитого окна. Подросток тут же разбудил отца, который сразу вызвал полицию. После этого он вместе с сыном обыскал весь дом на случай, если вор решил спрятаться в одной из комнат. Но преступник, видимо, опасаясь быть замеченным, ограничился разграблением только одной спальни.

В полиции предположили, что грабитель, пробравшийся в дом Бекхэмов, мог входить в банду, которая в ту ночь ограбила еще два близлежащих особняка. Отмечается, что первое здание, куда вломились преступники, была пуста, поэтому они не смогли ничем поживиться, а во второй дом они так и не смогли проникнуть.

- Вор разбил окно, а затем через него же выбрался наружу с небольшим количеством похищенных вещей. К счастью, ничто из украденного не имело большой ценности для семьи, - заявил источник в полиции.

Как грабителю удалось беспрепятственно забраться в дом знаменитостей, остается под большим вопросом, поскольку здание находится под усиленной охраной - как с технической точки зрения, так и с физической. Сейчас следователи изучают записи с камер видеонаблюдения. Уже сейчас известно, что преступник пролез через ворота, установленные перед домом.

Дом с семью спальнями в Западном Лондоне Виктория и Дэвид Бекхэм купили в 2013 году за 31 млн фунтов. Еще порядка 8 млн пара потратила на ремонт и перестройку комнат, всеми строительными работами командовала модный дизайнер интерьеров Роуз Юниак. В особняке имеются две гардеробные, игровая комната, тренажерный зал, спа и подземная автостоянка. Соседями знаменитого футболиста и участницы группы Spice Girls значатся Элтон Джон и Робби Уильямс.

Кроме этого, у пары есть поместье Котсуолдс стоимостью 6 млн фунтов, которое патрулируется охраной после двух нападений. В 2020 году Бекхэмы решили построить под особняков специальный подземный тоннель для экстренного побега в случае опасности. Он должен был соединить дом и гараж. Такое решение они приняли после участившихся ограблений богатых домов в Британии.

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