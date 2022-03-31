В Минобороны России сообщили, сколько противокорабельных мин оставил Зеленский в Черном и Азовском морях

Минобороны России сообщило о десятке украинских мин, сорвавшихся с тросов в Черном море Фото: Shutterstock

- В рамках гастрольного тура по парламентам западных стран в целях сбора оружия для "защиты Европы и демократии", Зеленский, выступая 30 марта перед депутатами норвежского Стортинга, обвинил Россию в якобы "минировании моря" и блокировании иностранных судов в украинских портах, - сделал отдельное заявление официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-майор отметил, что Зеленский давно уже не обладает реальной обстановкой за пределами Киева и деятельности своих же подчиненных, а потому озвучил данные российской военной разведки: "В период с 25 февраля по 4 марта в акваториях Черного и Азовского морей остатками минно-тральных сил ВМС Украины было выставлено около 420 морских якорных мин устаревшей конструкции типа ЯМ-1, в Черном море-370 и в Азовском-50. В результате штормовых волнений в Черном море и из-за неудовлетворительного технического состояния произошли обрывы тросов с донными якорями у порядка 10 украинских мин".

Как известно, с тех пор под воздействием ветра и поверхностных течений украинские мины свободно дрейфовали в западной части Черного моря в южном направлении. Одна украинская мина была недавно обнаружена и нейтрализована турецкими моряками. Вторая - нейтрализована в румынских территориальных водах.

- Где дрейфуют сегодня оставшиеся украинские мины не может знать никто. Тем более руководство киевским националистическим режимом, создавшее своими преступными действиями прямую минную угрозу транспортным и грузовым судам всех причерноморских стран, - подчеркнул Конашенков.

Официальный представитель Минобороны России напомнил, что украинские власти насильно удерживают в портах городов Черноморск, Одесса, Николаев, Южный 68 судов, принадлежащих Турции, КНР, Швейцарии, Греции, Мальте Панамы, Маршалловых островов, Сьерра Леоне, Коморских островов, Белиз, Либерии, Каймановых островов, Дании, Сирии.

Это происходит несмотря на то, что Россия ежедневно с 08:00 до 19:00 мск открывает безопасный коридор протяженностью 80 и шириной 3 морских мили для выхода данных судов из территориальных вод Украины в юго-западном направлении. Экипажи кораблей в ходе радиопереговоров заявляют, что украинские власти запрещают выход в море под угрозой немедленного затопления.

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