Правительство ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов

Правительство решило поддержать компании и индивидуальных предпринимателей, которые оказались на грани банкротства. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Правительство решило поддержать компании и индивидуальных предпринимателей, которые оказались на грани банкротства. С 1 апреля правительство вводит мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Мораторий будет действовать полгода. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.

Как пояснил Мишустин, мораторий коснется, как организаций, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей. По словам премьера, решение даст возможность должникам справиться с текущими трудностями, наладить свои дела и найти новые источники дохода.

- Исключение будет сделано лишь по должникам, которые являются застройщиками многоквартирных домов или другой недвижимости, возводимой в соответствии с законом о долевом строительстве, и включенных в единый реестр проблемных активов, - рассказал премьер.

На заседании правительства также обсуждалось выделение 20 млрд. рублей на субсидии Фонду развития промышленности. Как пояснил Мишустин, это делается для поддержки импортозамещения. Фонд предоставит льготные займы предприятиям, которые занимаются разработкой перспективных технологий, производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги. Выделяемые средства позволят реализовать не менее 50 проектов в разных сферах.

- Главное, чтобы бизнес не останавливал производственные процессы и сохранил рабочие места, - сказал Мишустин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России узаконили "серый" импорт и увеличили ставки по льготной ипотеке: новые решения правительства по борьбе с санкциями

В среду на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций премьер Михаил Мишустин озвучил новые меры, разработанные кабмином. Рассказываем о главных из них (подробности)