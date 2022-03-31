Человека, как две капли воды похожего на Ивана Урганта, сняли на видео в московском ресторане Фото: Иван МАКЕЕВ

11 марта стало известно о том, что телеведущий Иван Ургант вместе с дочерями и супругой Натальей Кикнадзе покинул Россию. Незадолго до этого шоу «Вечерний Ургант» пропало из эфирной сетки Первого канала. Некоторое время о месте нахождения артиста и его семьи было неизвестно, позже появились сообщения, что Иван уехал в Израиль. Около двух недель назад телеведущий наконец вышел на связь с поклонниками и пообещал скорое возвращение в Россию. С тех пор Ургант больше ничего не публиковал. Поползли слухи о возможной эмиграции артиста и дальнейшей замене ведущего "Вечернего Урганта" на Андрея Малахова.

Молчание артиста подогревало интерес у СМИ, и вопросы об отъезде Ивана стали задавать его родным и друзьям. Недавно напора журналистов всё же не выдержал отец звезды Первого канала актёр Андрей Ургант. Он опроверг слухи об эмиграции и сообщил, что Иван с семьёй уже вернулся на родину.

Но ни видео, ни фото подтверждений этому не появилось ни в СМИ, ни в социальных сетях артиста. Поэтому фанаты и журналисты отнеслись к новости о возвращении скептически. Однако, в редакцию kp.ru обратился читатель, мужчина заснял в одном из ресторанов столицы мужчину как две кали воды похожего на Ивана Урганта.

— Мы с коллегами зашли в Китайский ресторан на Цветном бульваре обсудить дела, пообедать. Сначала, когда мы заходили в заведение, я услышал знакомый голос и повернулся. За одним из столиков сидел Иван Ургант. Я не решился подходить к нему, не хотел беспокоить. А когда мы сели за свой столик, решил заснять, — утверждает мужчина.

Читатель отметил, что человек, похожий на Ивана Урганта был на дружеской или деловой встрече с каким-то мужчиной.