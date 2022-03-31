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31 марта 2022 12:00

Владимир Жириновский идет на поправку

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев дал эксклюзивное интервью для радио «Комсомольская правда»
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Владимир Жириновский идет на поправку

Владимир Жириновский идет на поправку

Фото: Олег ЧИРКОВ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пошел на поправку, заявил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

«Конечно, вся страна желает выздоровления. Что важно, стали очень актуальными его пророчества и предсказания. Народ, наконец, понял, что Жириновский – это пророк в своем отечестве. Так что давайте вот так: первое, он жив, он идет на поправку. Пока он выздоравливает, надо вокруг него нам всем сплотиться – и сторонникам, и членам партии и нам, партийным функционерам. Считаю, что пока он не выздоровел, никаких движений нельзя делать. А то начали уже некоторые горячие головы перестановками заниматься. Надо понимать, что Жириновский это единоначалие, на том партия и стоит. Надо мораторий на любые движения в регионах и в Москве в партийных органах наложить – это точно. Он один держится за руль, и на этом мы стоим. И то, что он приболел, это не повод движения какие-то осуществлять, а только желать здоровья», – заявил политик в интервью для радио «Комсомольская правда».

Напомним, на прошлой неделе в Telegram-каналах появилась информация о якобы кончине лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского. Эти сообщения были тут же опровергнуты как в самой партии, так и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

ОТРЫВОК ИЗ ИНТЕРВЬЮ

Михаил Дегтярёв: Жириновский жив. Он идёт на поправку, выздоравливает

Об этом губернатор Хабаровского края рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) (подробности)

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