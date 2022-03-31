Владимир Жириновский идет на поправку Фото: Олег ЧИРКОВ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пошел на поправку, заявил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

«Конечно, вся страна желает выздоровления. Что важно, стали очень актуальными его пророчества и предсказания. Народ, наконец, понял, что Жириновский – это пророк в своем отечестве. Так что давайте вот так: первое, он жив, он идет на поправку. Пока он выздоравливает, надо вокруг него нам всем сплотиться – и сторонникам, и членам партии и нам, партийным функционерам. Считаю, что пока он не выздоровел, никаких движений нельзя делать. А то начали уже некоторые горячие головы перестановками заниматься. Надо понимать, что Жириновский это единоначалие, на том партия и стоит. Надо мораторий на любые движения в регионах и в Москве в партийных органах наложить – это точно. Он один держится за руль, и на этом мы стоим. И то, что он приболел, это не повод движения какие-то осуществлять, а только желать здоровья», – заявил политик в интервью для радио «Комсомольская правда».

Напомним, на прошлой неделе в Telegram-каналах появилась информация о якобы кончине лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского. Эти сообщения были тут же опровергнуты как в самой партии, так и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

ОТРЫВОК ИЗ ИНТЕРВЬЮ

Михаил Дегтярёв: Жириновский жив. Он идёт на поправку, выздоравливает

Об этом губернатор Хабаровского края рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) (подробности)