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В мире31 марта 2022 12:05

Финский суд: депутат оскорбляла геев, но без ненависти

Все обвинения в адрес известного консервативного политика отклонены
Алексей ВАРЕНОВ
Все обвинения в адрес известного консервативного политика отклонены

Все обвинения в адрес известного консервативного политика отклонены

Фото: wikimedia.org

В финской столице завершился судебный процесс, не имеющий аналогов в юридической истории северного государства. Окружной суд Хельсинки отклонил все обвинения в адрес депутата финского парламента Пяйви Рясянен в разжигании ненависти по отношению к сексуальным меньшинствам.

62-летняя Пяйви Рясянен — опытный публичный политик, заседающий в парламенте уже 27 лет. Ранее возглавляла партию христианских демократов, а в 2011–2015 годах руководила министерством внутренних дел Финляндии. За что же прокуратура требовала приговорить политика к штрафу в размере ее четырехмесячной зарплаты?

За то, что финка, по ее словам, пользовалась свободой слова в соцсетях, на государственном радио и миссионерских сайтах. По мнению же прокуратуры, неоднократные заявления консервативного политика в разные годы были оскорбительны и дискриминационны по отношению к различным группам населения. Например, Рясанен говорила, что Библия осуждает гомосексуальность.

Рясянен всегда активно выступала с консервативных позиций по вопросам семьи и женщин. От нее доставалось и феминисткам, и сожительствующим вне брака. Короче, много кто попадал под огонь ее публичной критики. Но генпрокуратура возбудилась на высказывания о сексменьшинствах.

По итогам годичного разбирательства столичный окружной суд признал, что слова политика частично носили оскорбительный характер, но их нельзя рассматривать как риторику ненависти.

– Я благодарна Богу и всем своим сторонникам, – заявила политик сразу после оглашения приговора.

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