Новые законы с 1 апреля 2022 в России: Льготная ипотека под 12%, путевки в детский лагерь за полцены и индексация социальных пенсий

С 1 апреля меняются условия льготной ипотеки на покупку новостроек
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Этот вид пенсий традиционно индексируют именно с 1 апреля. В нынешнем году прибавка составит 8,6% (официальный уровень прошлогодней инфляции). Речь идет о пенсии по старости для людей, которые по каким-то причинам не «заработали» на обычную страховую пенсию - например, не хватило стажа или официальный заработок был слишком маленьким. Также социальную пенсию назначают:
- инвалидам,
- по потере кормильца,
- детям, оба родителя которых неизвестны.
Индексация затронет 4 млн человек.
С 1 апреля меняются условия льготной ипотеки на покупку новостроек. Ставка по ней поднимается с нынешних 7% до 12%. Зато вырастет максимальная сумма кредита:
- В Москве, Питере и их областях: с 3 млн до 12 млн рублей
- В других регионах: с 3 млн до 6 млн рублей
Остальные условия остаются прежними: первоначальный взнос в 15% от стоимости жилья, продавцом должен выступать застройщик. Программа действует до 1 июля 2022 года, пока об ее продлении ничего не говорили.
НАПОМИНАЛКА «КП»
Другие льготные ипотечные программы действуют на старых условиях:
- Семейная ипотека (ставка до 6% годовых) - для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился первый ребенок или последующие дети.
- Дальневосточная ипотека (до 2%) - на покупку квартиры или дома в Дальневосточном федеральном округе.
- Сельская ипотека (до 3%) - на покупку или строительство жилья с удобствами в сельской местности. Московская область в программе не участвует.
В апреле - а точнее, даже с 31 марта - стартовал новый этап программы детского туристического кешбэка. Родителям вернут до 50% стоимости путевки в детский лагерь (но не более 20 тысяч рублей). Оплатить поездку надо до 31 августа, а состояться она должна с 1 мая по 30 сентября.
Количество купленных путевок не ограничено. Но, как и раньше, есть обязательное условие - внести надо все 100% стоимости сразу и исключительно с карты «Мир». На эту карту в течение 5 дней и должны перевести кешбэк.
Стартовал новый этап программы детского туристического кешбэка
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
С сегодняшнего дня в России вводится новая выплата на детей в возрасте от 8 до 17 лет для малоимущих семей. Ее размер будет составлять 50%, 75% или 100% «детского» прожиточного минимума в регионе — в зависимости от дохода семьи.
Соцвыплата на детишек от 8 лет до сих пор была только для родителей-одиночек, теперь же на нее могут претендовать и полные семьи с низким доходом. Правда, получить первые деньги можно будет только в мае - но, как предполагается, сразу за май и апрель.
С 1 апреля через Систему быстрых платежей россияне смогут переводить деньги не только друг другу, но и компаниям, а также индивидуальным предпринимателям.
Новшество, в частности, позволяет банкам запустить мобильное приложение СБПэй — на замену не работающих нынче в России Apple Pay и Google Pay. Особенность СБПэй в том, что расплачиваться с телефончика за товары в магазине или за какие-то услуги можно сразу с банковского счета - карта в принципе не нужна. Пока, правда, такой системой оплаты могут воспользоваться клиенты не самых крупных и известных банков. Но ожидается, что список будет расширяться.
Подростки смогут сами зайти в свой электронный дневник и уточнить домашнее задание
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Самостоятельно регистрироваться на портале Госуслуг теперь разрешено с 14 лет. Подростки смогут, например, сами зайти в свой электронный дневник, уточнить домашнее задание, не напрягая для этого родителей. Или узнать, поступили ли они в учебное заведение. Понадобится заполнить заявку, в которой должны быть указаны серия и номер паспорта (он как раз в 14 лет и выдается), адрес, СНИЛС, телефон и электронка.
Напомним, детей до 14 лет могут зарегистрировать на Госуслугах только их родители или опекуны. При этом учетная запись ребенка связана с аккаунтом родителя.