Новые законы с 1 апреля 2022 в России: Льготная ипотека под 12%, путевки в детский лагерь за полцены и индексация социальных пенсий

С 1 апреля меняются условия льготной ипотеки на покупку новостроек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПОДРАСТУТ СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ

Этот вид пенсий традиционно индексируют именно с 1 апреля. В нынешнем году прибавка составит 8,6% (официальный уровень прошлогодней инфляции). Речь идет о пенсии по старости для людей, которые по каким-то причинам не «заработали» на обычную страховую пенсию - например, не хватило стажа или официальный заработок был слишком маленьким. Также социальную пенсию назначают:

- инвалидам,

- по потере кормильца,

- детям, оба родителя которых неизвестны.

Индексация затронет 4 млн человек.

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА ПОД 12%

С 1 апреля меняются условия льготной ипотеки на покупку новостроек. Ставка по ней поднимается с нынешних 7% до 12%. Зато вырастет максимальная сумма кредита:

- В Москве, Питере и их областях: с 3 млн до 12 млн рублей

- В других регионах: с 3 млн до 6 млн рублей

Остальные условия остаются прежними: первоначальный взнос в 15% от стоимости жилья, продавцом должен выступать застройщик. Программа действует до 1 июля 2022 года, пока об ее продлении ничего не говорили.

НАПОМИНАЛКА «КП»

Другие льготные ипотечные программы действуют на старых условиях:

- Семейная ипотека (ставка до 6% годовых) - для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился первый ребенок или последующие дети.

- Дальневосточная ипотека (до 2%) - на покупку квартиры или дома в Дальневосточном федеральном округе.

- Сельская ипотека (до 3%) - на покупку или строительство жилья с удобствами в сельской местности. Московская область в программе не участвует.

ОТДЫХ С КЕШБЭКОМ

В апреле - а точнее, даже с 31 марта - стартовал новый этап программы детского туристического кешбэка. Родителям вернут до 50% стоимости путевки в детский лагерь (но не более 20 тысяч рублей). Оплатить поездку надо до 31 августа, а состояться она должна с 1 мая по 30 сентября.

Количество купленных путевок не ограничено. Но, как и раньше, есть обязательное условие - внести надо все 100% стоимости сразу и исключительно с карты «Мир». На эту карту в течение 5 дней и должны перевести кешбэк.

Стартовал новый этап программы детского туристического кешбэка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВЫПЛАТЫ НА РЕБЕНКА ОТ 8 ДО 17

С сегодняшнего дня в России вводится новая выплата на детей в возрасте от 8 до 17 лет для малоимущих семей. Ее размер будет составлять 50%, 75% или 100% «детского» прожиточного минимума в регионе — в зависимости от дохода семьи.

Соцвыплата на детишек от 8 лет до сих пор была только для родителей-одиночек, теперь же на нее могут претендовать и полные семьи с низким доходом. Правда, получить первые деньги можно будет только в мае - но, как предполагается, сразу за май и апрель.

БЫСТРЫЕ ПЛАТЕЖИ РАСШИРЯЮТСЯ

С 1 апреля через Систему быстрых платежей россияне смогут переводить деньги не только друг другу, но и компаниям, а также индивидуальным предпринимателям.

Новшество, в частности, позволяет банкам запустить мобильное приложение СБПэй — на замену не работающих нынче в России Apple Pay и Google Pay. Особенность СБПэй в том, что расплачиваться с телефончика за товары в магазине или за какие-то услуги можно сразу с банковского счета - карта в принципе не нужна. Пока, правда, такой системой оплаты могут воспользоваться клиенты не самых крупных и известных банков. Но ожидается, что список будет расширяться.

Подростки смогут сами зайти в свой электронный дневник и уточнить домашнее задание Фото: Алексей БУЛАТОВ

НА ГОСУСЛУГИ - С 14 ЛЕТ

Самостоятельно регистрироваться на портале Госуслуг теперь разрешено с 14 лет. Подростки смогут, например, сами зайти в свой электронный дневник, уточнить домашнее задание, не напрягая для этого родителей. Или узнать, поступили ли они в учебное заведение. Понадобится заполнить заявку, в которой должны быть указаны серия и номер паспорта (он как раз в 14 лет и выдается), адрес, СНИЛС, телефон и электронка.

Напомним, детей до 14 лет могут зарегистрировать на Госуслугах только их родители или опекуны. При этом учетная запись ребенка связана с аккаунтом родителя.