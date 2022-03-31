Сотрудник "Азовсталь": "Хочу вступить в ряды армии России. Буду мстить националистам за то, что случилось с моим домом"

На пограничном пункте ФСБ России беженец попросил записать его показания

На видеокадрах бывший сотрудник «Азовстали» Мариуполя Роман Постильник. На пограничном пункте ФСБ России беженец попросил записать его показания. В них он по дням описывает, что происходило в Мариуполе.

"22 февраля. Был на работе фирма «Азовсталь». 22 числа в первой половине дня начали стягивать технику на «Азовсталь», охрану выгнали, на проходную поставили военнослужащих - ВСУ, «Азов» (запрещенная в РФ экстремистская организация).

24 февраля. Мы находились в убежище, был пока свет, газ, вода. Мы сидели в подвале, было немного воды, еды. 3 дня мы просидели, в итоге остались без ничего.

11 марта. По проспекту Пашковского 21 в двухэтажный дом попала ракета «Точка «У». Уничтожен полностью весь дом, остался один фундамент, погибли также мои друзья: Остапенко Оксана, муж ее Остапенко Виталий с сыном Дамочкой 12-ти лет. Очень много людей погибло. Мы достали с подвала 30 человек, остальных мы не смогли достать. Так как не смогли достать.

18 марта. Мы уже без воды, без еды, стали уже по складам искать тушенку. ВСУ нас с города не выпускали, левый берег был полностью перекрыт. Нас под автоматами разворачивали. Объясняли тем, что: «Я здесь сижу и ты здесь будешь сидеть». Мы вернулись домой начали искать воду, еду. В садике «Непоседа» на Владимирской нашли колодец с водой. Только вскрыли буквально через 10 минут подъехал пикап с «азовцами». Они что- то на планшете отметили, мы только во двор зашли и обстреляли садик. Погибло очень много мирных людей. Моей соседке отрезало осколком ногу. Мы слава богу остались живы.

Это просто нелюди, это тираны, которым нет прощения, их нужно уничтожать, их не жалеть, не сажать.

20 марта. В 6.30 утра, не знаю каким образом, нам скинули конвертики ДНР, что в такую-то сторону есть выезды. Мы 20 числа снова пытались прорваться в сторону Ильича, в сторону Ильичевского района. Нас также обратно развернули ВСУ. Попытались проехать через пост-мост. Пост-мост был разрушен, дорога заминирована. Мы прорвались по нацзаводам, чуть не взорвались на минах, слава Богу, с божьей помощью мы вырвались. Азов в тот момент не знаю где находился. Под заводом много тоннелей, там целый город. Там их очень много этих тиранов. Не знаю живы или нет. Бог думаю нас услышит и их уже нет в живых."

- Хочу выразить большую благодарность Владимиру Путину, что мы вырвались в сторону Российской Федерации, в город Крым, Джанкой. Здесь моя семья, я не голодный, накормленный, в тепле, с нами хорошо обращаются, - заявил Роман Постельник. - Если у меня получится, дай Бог, чтобы все получилось — вступить в ряды армии России, или полицию России. Я просто хочу потом помогать ребятам, мстить за то, что случилось с моим домом, за то, что остался без ничего - голый и босой.

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