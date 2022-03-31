Представители уже из 69 стран и территорий подтвердили свое участие в ПМЭФ-2022

Юбилейный Петербургский международный экономический форум состоится 15-18 июня

В этом году на юбилейный Петербургский международный экономический форум направлены приглашения иностранным участникам более чем из 190 государств.

В условиях трансформации моделей взаимодействия между странами как никогда важно сохранять и приумножать международных партнеров, ведь сотрудничество с ними приобретает радикально иное значение в сфере налаживания эффективной коммуникации между экспертными сообществами, деловыми и политическими кругами, в том числе в развитии общих коммуникационных площадок международного уровня, установлении новых долгосрочных партнерских связей между представителями бизнес-сообществ.

Взаимовыгодное партнерство позволяет вносить важный вклад в повестку деловых мероприятий самого высокого уровня. Сегодня региональными партнерами Фонда Росконгресс являются 166 внешнеэкономических организаций в 76 странах мира: это бизнес-ассоциации, институты развития, торговые палаты, деловые советы, финансовые организации и многие другие.

- ПМЭФ ежегодно принимает представителей более чем из 140 стран, и в первую очередь – это эффективная площадка для продуктивного диалога. Этот год не станет исключением, ведь динамика по подтверждениям участия в Форуме сегодня полностью сопоставима с прошлым 2021 годом.Уверен, ПМЭФ в полной мере продемонстрирует новые возможности в новом мире, поскольку ежегодно объединяет, кроме органов государственной власти, крупные компании и госкорпорации, представителей малого и среднего бизнеса, учреждения культуры, талантливую молодежь и НКО, всех их объединяет пространство доверия, в рамках которого они находят точки соприкосновения, – отметил советник Президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков.

Свое участие в мероприятиях ПМЭФ-2022 уже подтвердили представители из 69 стран и территорий: Австралия, Австрия, Азербайджан, Бангладеш, Белиз, Бельгия, Бенин, Болгария, Буркина-Фасо, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Гана, Германия, Гонконг (Китай), Греция, Дания, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Иран, Италия, Йемен, Казахстан, Камерун, Канада, Катар, Кения, Киргизия, Китай, Колумбия, Кувейт, Лихтенштейн, Люксембург, Мавритания, Мальта, Марокко, Мексика, Молдова, Монако, Монголия, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, ОАЭ, Палестина, Республика Беларусь, Республика Кипр, Румыния, США, Саудовская Аравия, Сербия, Сирия, Словения, Сьерра-Леоне, Таиланд, Турция, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Центральноафриканская Республика, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Япония.

Напомним, что 25-й, юбилейный Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.