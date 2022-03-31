Елена Малышева в России, а не в США: теледоктор ходит по театрам и бутикам в Москве

Елена Малышева не улетела в США. Она в Москве — ходит на работу и в театры. Фото: Первый канал

Елену Малышеву обсуждают вторые сутки. Сначала сообщили о закрытии ее ежедневной программы «Жить здорово!» на Первом канале. Однако проект никто не закрывал – вместе с другими передачами «Жить здорово!» временно сняли с эфира из-за насыщения его актуальными общественно-политическими проектами. Теперь еще одна «новость» – Малышева улетела в США.

Спешим опровергнуть – доктор медицинских наук, телеведущая и бизнесвумен Малышева в Москве. Сами видели — к примеру, вчера вечером в театре: Елена Малышева с подругой тоже телеведущей Ариной Шараповой посетила спектакль «Пигмалион» в Театриуме на Серпуховке. А сегодня утром Елена Васильевна прошлась по магазинам. Малышева побывала в Центральном Детском мире – покупала подарок: у одной из ее подруг родилась внучка. В общем, Елена Васильевна ведет привычную насыщенную жизнь в Москве: работа, отдых, посещение мамы, а потом домой, где ждет муж – ученый Игорь Малышев.

Сыновья Елены Малышевой — Василий (слева) и Юрий. Фото: Первый канал

В США Малышева и правда часто летает – иногда дня на три-четыре; иногда остается на подольше. В Нью-Йорке живут ее дети и внуки: 30-летний Василий с женой и 33-летний Юрий с супругой и тремя детьми. У юриста Василия – квартира, у доктора Юрия – дом. Кстати, Юрий Малышев продолжил врачебную династию – он кардиолог, кардиохирург, работает в крупном госпитале Нью-Йорка. А в молодости Юрий креативил с мамой на ТВ. В январе дети и внуки были в гостях у мамы и бабушки Елены Малышевой в Москве.

Елена Васильевна с внуками. Дети и внуки прилетали в Москву в январе. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Елене Малышевой есть чем заняться помимо ТВ – она каждое утро на работе. У Малышевой крупная частная медицинская клиника имени себя, работой которой она руководит. И большая компания по производству диетического питания – это крупный бизнес под брендом «Диета Малышевой». А если вы соскучились по Елене Малышевой, то включайте телевизор в 8.55 в воскресенье 3 апреля — в эфире новый выпуск еженедельной программа Елены Малышевой «Здоровье».