Путин поменял правила оплаты за российский газ: Недружественные страны должны платить в рублях

Президент Путин объяснил, почему он решил поменять правила оплаты газа. Фото: REUTERS

Владимир Путин в четверг, 31 марта, провел совещание по развитию авиаотрасли во время санкций. Но начал президент не с самолетов, а с изменений в оплате за газ.

- Мы предлагаем покупателям из недружественных стран понятную и прозрачную схему. Они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного с 1 апреля. Если же такие платежи не будут производиться, будем считать это неисполнением обязательств со всеми вытекающими последствиями, - заявил российский лидер.

- Нам никто ничего бесплатно не продает, и мы не собираемся заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены, - добавил он.

Президент объяснил, почему он решил поменять правила оплаты газа. Дело в том, что западные покупатели уже начали замораживать деньги, причитающиеся нам. То есть, европейские компании переводят валюту на счета в западных банках, но на нее тут же налагается арест.

Президен Путин во время совещания по развитию авиаперевозок и авиастроения в режиме видеоконференции. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Есть основание полагать, что часть газа мы поставили фактически бесплатно, - заключил Путин, уточнив, что отказ от долларов и евро ведет к нашему финансовому суверенитету.

Дальше глава государства напомнил, что Европа не найдет газ дешевле российского. Если же покупать топливо у американцев, то ЕС банально подорвет свой потенциал.

- Какой-то популизм наизнанку – людей призывают меньше есть, теплее одеваться, чтобы сэкономить на отоплении, отказаться от поездок – и всё это якобы во благо тем людям, от которых требуют этих добровольных лишений ради абстрактной северо-атлантической солидарности, - резюмировал Путин.

Вот только несколько результатов от санкций против России, названных президентом:

+ Европейские компании не смогут конкурировать на мировом рынке из-за очень дорогой энергии у себя дома.

+ Бедные страны ждет голод, так как мы не может продавать сельхозпродукцию и удобрения.

+ Голод спровоцирует новые волны беженцев, которые начнут штурмовать границы Европы.

Российский лидер заявил, что от санкционной борьбы больше всех выиграют США. Америка не так зависит от нашего газа, поэтому ее промышленность получит преимущество по сравнению с европейской.

- Для Европы это означает масштабную деиндустриализацию и потерю миллионов рабочих мест, а на фоне растущих цен на продовольствие, бензин, электроэнергию, жилищно-коммунальные услуги – еще и снижение уровня жизни граждан, - предупредил глава страны.

После заявления Путина о рублевой оплате, стоимость газа на европейском рынке резко поползла вверх. За несколько часов она выросла почти на 100 долларов, до 1450 долларов за тысячу кубов.

ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЕТАТЬ ОСТАНЕТСЯ

Закончив обсуждать газ, президент перешел к авиаотрасли.

- Месяц назад европейские и американские компании в одностороннем порядке отказались от выполнения своих обязательств по договорам с авиационными и сервисными компаниями из России. По сути, они обманули российских партнёров, прекратив поставку, лизинг, обслуживание и страхование воздушных судов, - Путин обрисовал ситуацию.

Президент считает, что у отрасли сейчас есть «все возможности» пережить трудности. Нужно только поддержать компании, чтобы они продолжили работать.

- Что касается долгосрочных решений: необходимо скорректировать стратегию развития авиаотрасли с опорой на собственные ресурсы. У нас есть производители самолетов, конструкторские бюро, поставщики материалов, агрегатов и комплектующих, - перечислил глава России.

В конце Путин распорядился, чтобы в наших авиакомпаниях доля отечественных самолетов увеличивалась. Это важно не только для бизнеса, но и для пассажиров. Возможность летать необходимо сохранить.