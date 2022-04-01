Крупный бизнес отвечает на санкции прибавками к зарплате

Лучшие работодатели России вводят экстренные меры социальной поддержки Фото: Shutterstock

ВОТ НОВЫЙ ПОВОРОТ

Новая экономическая реальность - такими словами большинство аналитиков сегодня описывают произошедшие за последний месяц изменения для российского крупного бизнеса. Шквал антироссийских санкций заставляет предпринимательское сообщество адаптироваться к новым условиям существования, в которых главные партнеры и рынки сбыта будут находиться не на глобальном Западе, а на Востоке, доступ к иностранному капиталу будет ограничен, а принцип опоры на собственные силы будет важен как никогда.

Любая трансформация такой глубины и интенсивности не может быть безболезненной. Но сегодня, когда пыль от первых санкционных ударов несколько улеглась, уже можно вспоминать старую русскую поговорку про не столь страшного черта, каким его малевали западные «партнеры». В любом случае сила российской экономики зиждется в основном на товарных рынках. А то сырье, которое Россия поставляет на экспорт (и речь не только об углеводородах, но и металлах, удобрениях, зерне), теперь максимально востребовано. Поэтому в долгосрочной перспективе страна может только выиграть от искусственно созданного Западом дефицита реальной продукции.

ВЗАИМНАЯ ПОДДЕРЖКА

Безусловно, предприятия-экспортеры сегодня не могут существовать сами по себе, в отрыве от национальных интересов. Как и российская экономика не может позволить себе отпустить на произвол судьбы, оставить без должной поддержки флагманов крупного бизнеса. Неслучайно первая встреча, которую провел Владимир Путин после начала специальной военной операции, прошла именно с руководителями самых известных компаний страны. А одно из важнейших решений, направленных на стабилизацию курса рубля, - временное правило Центробанка об обязательной продаже 80% валютной выручки экспортерами.

Конечно, в текущих обстоятельствах у многих предприятий крупного бизнеса есть соблазн если не полностью свернуть, то хотя бы приглушить свои социальные программы. Тем более что еще в прошлом году и в начале этого года во многих компаниях были проведены индексации заработных плат, для того чтобы помочь работникам увереннее себя чувствовать в условиях растущей инфляции. Не исключено, что такой тренд мы будем наблюдать в этом году. Тем ценнее опыт тех организаций, где, несмотря ни на какие кризисные явления, во главу угла поставили социальную защищенность своего коллектива. Подобный государственнический подход, вне всяких сомнений, не останется незамеченным на самом высоком уровне.

В ТОПЕ - НЕФТЯНИКИ И МЕТАЛЛУРГИ

Кто еще объявил о мерах поддержки сотрудников в марте? Глава «Лукойла» Вагит Алекперов сообщил, что зарплаты во всех регионах присутствия проиндексированы. В «Северстали» прибавку дадут с 1 апреля - она составит в среднем 9%, но не менее 10 тысяч рублей (то есть больше всего выиграют люди с изначально меньшими зарплатами).

«Татнефть» тоже подходит к индексации дифференцированно - рабочим и специалистам до 8-го разряда повысят зарплаты на 12%, более высокооплачиваемым сотрудникам - на 10%. Аналогично действует Новолипецкий меткомбинат: здесь рабочим приплюсуют 7% к окладам, а административному персоналу - 5,5%. Челябинский трубопрокатный завод еще в начале года поднял на 10% зарплаты всему персоналу (за исключением директорского состава и руководителей цехов, которым прибавили 5%).

Две индексации в этом году запланировали компания «Металлоинвест» (5% в апреле и 6% в октябре) и Качканарский горно-обогатительный комбинат, входящий в структуру «Евраза» (4% в апреле и 5,5% в июне).

Не отстают и госкомпании. Повышение зарплат в «Газпроме» составило 7,5%, в РЖД - 4,2%. «Роснефть» запланировала провести 4-процентную прибавку в апреле.

Некоторые из крупнейших российских компаний пока не объявили о проведении дополнительных выплат в связи с возросшим санкционным давлением на Россию. В то же время они проиндексировали зарплаты на уровень выше инфляции в начале года: к таковым, например, относится крупнейший производитель минеральных удобрений «Фосагро» (+12% с 1 февраля) и связанные с Дмитрием Мазепиным компании «Уралхим» и «Уралкалий» (+9%). На Магнитогорском металлургическом комбинате повышение с 1 января было символическим (+2%), но стоит отметить, что оно стало вторым за 6 месяцев: в июле 2021 года там поднимали зарплату на 7,5%.

ОБЕД С ДОБАВКОЙ

Одним из первых об антикризисных мерах объявил алюминиевый гигант

«Русал». Уже с 1 марта (решение принято задним числом) на предприятиях компании внепланово повысили зарплаты всем категориям работников на 10%. Причем особо отмечено, что в случае дальнейшего ускорения инфляции возможна вторичная индексация зарплат. Кроме того, Социальный совет «Русала» почти в полтора раза увеличил дотации на питание, которые получают сотрудники в дни рабочих смен - со 140 до 200 рублей в день. Наконец, будут увеличены затраты предприятий на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников.

ДЕРЖИМ ЦЕНЫ В МАГАЗИНАХ

Горно-металлургическая компания «Норильский никель» направит каждому сотруднику единовременную выплату в размере базовой зарплаты (но не менее 50 тысяч рублей). По сути рабочие получат 14-ю зарплату. Это в дополнение к индексации, которая была проведена 1 января.

Тогда на предприятиях в Красноярском крае подняли зарплаты на 20%, в Мурманской области - на 10%, в остальных регионах присутствия - на 6,7% (теперь решено довести до 10%). Кроме того, до 50 тысяч рублей увеличена компенсация на перелет каждого ребенка сотрудников компании на летний отдых. Всего на дополнительные прямые выплаты работникам «Норникель» направляет в 2022 году впечатляющую сумму в 50 млрд рублей.

Достойной тиражирования представляется практика «Норильского никеля» по сохранению социальной стабильности в ключевых регионах присутствия. Так, в корпоративных продовольственных магазинах «Подсолнух» инициативно было принято решение о снижении торговой наценки более чем на 30 базовых продуктов питания. Этот шаг не позволил и конкурентам в Норильске и других городах задирать цены на фоне ажиотажного спроса.

Кроме того, «Норникель» объявил о наборе 11 тысяч человек в компанию в течение 2022 года и открытии центров занятости в Южной Сибири, Урале и Поволжье. Для турбулентного рынка труда - хорошее подспорье.

ВАЖНО

Работа на опережение

Ко всему вышесказанному стоит добавить, что многие производители по согласованию с правительством установят внутренние цены на свою продукцию на уровнях значительно ниже рыночных мировых. Так, Минпромторг договорился с металлургами об отвязке внутренних цен от цен на Лондонской бирже и расчете их внутри страны в рублях. «Норникель» зафиксировал цены на никель для России на уровне февраля, притом что на бирже они в течение марта почти удваивались.

Подводя итог, со сдержанным удовлетворением можно отметить, что российский реальный сектор в массе своей достойно встречает очередной финансовый шторм, а в своих лучших проявлениях даже работает на опережение. Все-таки национально ориентированная элита у России за три последних десятилетия сформировалась. А эффективность ее деятельности измеряется все-таки не в водоизмещении коммерческих яхт, находящихся в собственности топ-менеджмента, а в таких показателях, как средняя зарплата на предприятиях или уровень безработицы в регионах присутствия.