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В мире31 марта 2022 15:01

Востоковед Николай Вавилов: «Самый страшный сон Китая — это Россия под американским влиянием»

На протяжении 30 лет Запад всеми силами удерживал две крупнейшие евразийские державы от сближения
Алексей ИВАНОВ
Алексей ИВАНОВ
На протяжении 30 лет Запад всеми силами удерживал две крупнейшие евразийские державы от сближения

На протяжении 30 лет Запад всеми силами удерживал две крупнейшие евразийские державы от сближения

Фото: REUTERS

На Радио «Комсомольская правда» выступил китаист, автор книги «Китайская власть» Николай Вавилов. Он рассказал о том, почему товарооборот между Россией и Поднебесной оставляет желать лучшего, сколько лет продлится эпоха многополярного мира и какие кризисы могут подкосить экономику нашего восточного соседа. Приводим избранные фрагменты этой беседы.

У нас вместо китаеведения был фэншуй и цигун

- Россия все-таки начала разворачиваться на Восток или это просто красивые слова?

- Движемся, но очень медленно. У России граница с Китаем 4200 километров - огромная. Под боком гигантское государство, первая экономика мира по паритету покупательной способности. Причем в России до сих бытует мнение, что китайцев просто очень много, а сама страна довольно бедная. Нет, средний уровень жизни в стране примерно российский, но если брать только побережье - то это уже уровень Восточной Европы, а такие города как Шанхай или Шеньчжень - сродни Парижу и Нью-Йорку.

Так вот имея такого соседа и такую сухопутную границу с ним, у нас товарооборот с Китаем еще недавно был в два раза меньше, чем с Евросоюзом. Это говорит о том, что были какие-то непреодолимые препятствия, которые мешали странам по-настоящему сотрудничать.

- Это были препятствия с нашей стороны или с китайской?

- По моему глубокому убеждению, это вопрос геополитики. В 1990 году Россия полностью открыла свои двери для Запада, и тогда это же самое сделал и Китай. Стратегия Запада все эти годы была в том, чтобы не дать возможность выстраивать тесные торгово-экономические связи между Россией и Китаем. То есть Запад намеренно руками политиков, экспертов, в том числе в китаеведении, выстраивал так отношения, чтобы китайско-российские отношения были вообще табу. Только ты начинаешь, например, в Чувашию китайский агрокомплекс заводить, сразу начинаются со всех сторон крики: «Китайская угроза!». Это проплачивалось, создавались специальные исследования. Нам 30 лет рассказывали, что китайцы нас захватят, если, не дай бог, здесь появится какое-то китайское предприятие.

Реально проблем в понимании Китая у нас сейчас очень много. Вот есть у нас, например, 100 специалистов по проектовой работе с китайцами? Нет! В России таких специалистов по пальцам можно пересчитать. Они есть, но их очень мало, для того, чтобы реально реиндустриализацию по китайскому образцу запустить. 30 лет наше востоковедение занималось черт пойми чем и воспитывало специалистов по фэншую, цигуну и китайскому эросу…

Что-то началось меняться в конце 2000-х годов, когда наш президент отказался от атлантического (прозападного) выбора, а в Китае к власти пришел Си Цзиньпин. Надо сказать, что команда Си Цзиньпина — это контрэлита по отношению к команде предыдущего председателю КПК Ху Цзиньтао. Те были проамерикански настроены, а нынешние - антиамерикански. И вот, когда мы почти одновременно начали отворачиваться от Запада, началось естественное сближение России и Китая.

- Теперь-то можно ждать новых китайских заводов в России?

- Я несколько лет работал в органах власти и понимаю, как у нас инвестиционный климат налажен. К китайцам относятся так, словно у них денег - как у дураков фантиков, и вот они сейчас все прибегут и начнут заваливать банкнотами, лишь бы потратить. Нет, вообще не так. Именно Россия должна себя продвигать перед китайскими инвесторами, зазывать их. Друзья, давайте не кругляк будем к вам вывозить, а совместный лесоперерабатывающий комбинат у нас построим. Вот этим очень мало занимаются сейчас.

Теория сражающихся царств

- Китай сможет заменить Америку в качестве мирового гегемона?

- Да. Но что будет происходить, не все понимают. Китайцы не любят публично говорить о своих планах. Только внутренний круг понимает всю картину.

Китайцы знают, что абсолютно невозможно им прямо сейчас заменить США. Поэтому их стратегия – вначале расколоть однополярный мир и создать несколько региональных полюсов. Это могут быть Россия, Бразилия, Саудовская Аравия, Иран, Германия, Индия и Мексика. Для китайцев это очень понятная история: у них в истории тоже были сражающиеся царства, когда распадались централизованные империи, и эти сражающиеся царства между собой и конкурировали, и создавали союзы. Одна из них, династия Цин, потом стала основателем единого Китая. Китай в будущем видит себя таким первым среди равных. Но сперва нужно расколоть однополярный мир. И для этого в союзе с Россией создать такой центр притяжения, который мог бы решать внешнеполитические и экономические задачи, равные США.

- В итоге в этой конструкции: Россия - это младший брат или равноправный партнер?

- Китайцы не любят думать за других. У них позиция такая: ребята, все в ваших руках, каждый кузнец своего счастья. Китайцы, безусловно, о своих интересах всегда помнят, но они же могут и очень серьезным, надежным другом. К тому же Китаю самому, конечно, будет гораздо проще будет выдерживать противостояние с США, если рядом с ним будет Россия. Но, в общем-то, Китаю нужно даже не союзничество России, а стратегический нейтралитет. Страшный сон Китая сегодня - если Россия в каком-то виде попадет под американское влияние, если здесь, не дай бог, будут натовские базы размещены.

- Если все же будет происходить замена Америки на Китай в качестве главной мировой силы, то сколько лет это займет?

- Быстро это не происходит. Я думаю, что еще через 20-30 лет везде будет наравне ходить доллар и юань. Это эпоха многополярного мира. А уже через 30 лет снова начнется борьба за единоличное лидерство в мире. И конечно, китайцы понимают, что американцев не надо списывать со счетов. К тому моменту они преодолеют свои структурные проблемы, и у них появятся снова большие возможности для роста.

Тайвань как предвыборный козырь

- Правда ли что экономика Китая не так прочна как кажется и тоже может рухнуть под влиянием кризиса?

- Хочется пошутить, что есть два варианта: либо рухнет, либо не рухнет. На самом деле, в китайской экономике сейчас есть три очень серьезных кризиса. Первый - в строительном секторе, а это всегда был главный драйвер экономики Китая. Понастроили очень много жилья, которое сейчас стоит пустым (есть даже конспирологическия версия, что Китай так к потопу готовится). И еще кредитов под это дело компании понабрали, так что впереди огромные выплаты. Второй кризис - это промышленная инфляция, дикий рост цен на ресурсы и электроэнергию, который влияет на себестоимость продукции. И третий кризис - ковид. В Китае он не закончился. И в эти дни, например, полностью заблокирован крупнейший город страны - Шанхай. В общем, ситуация очень непростая. Все эти три кризиса накладываются друг на друга и могут дать о себе знать уже этой весной.

- Верите ли вы, что Китай попытается решить вопрос Тайваня военным путем в этом году?

- Когда Си Цзиньпин пришел к власти, первый лозунг, который он выдвинул, - «Великое возрождение китайской нации». Это однозначно ассоциируется с воссоединением с Тайванем. И вот смотрите, что получается. У Си Цзиньпиня в этом году стоит вопрос переизбрания на пост председателя партии. И при этом три серьезнейших кризиса, население просто «измордовали» ковидными ограничениями (это ни идет ни в какое сравнение с тем, что было у нас). Легко ли «переизбраться» в такой обстановке? Я сильно сомневаюсь. И вот тут как раз можно разыграть карту Тайваня. Объединить нацию на этой идее. То есть очень вероятный сценарий, что именно это и произойдет. Тем более, мирно китайцам американцы не дадут Тайвань присоединить. Так что будет вооруженное противостояние.

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