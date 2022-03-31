Востоковед Николай Вавилов: «Самый страшный сон Китая — это Россия под американским влиянием»

На протяжении 30 лет Запад всеми силами удерживал две крупнейшие евразийские державы от сближения Фото: REUTERS

На Радио «Комсомольская правда» выступил китаист, автор книги «Китайская власть» Николай Вавилов. Он рассказал о том, почему товарооборот между Россией и Поднебесной оставляет желать лучшего, сколько лет продлится эпоха многополярного мира и какие кризисы могут подкосить экономику нашего восточного соседа. Приводим избранные фрагменты этой беседы.

У нас вместо китаеведения был фэншуй и цигун

- Россия все-таки начала разворачиваться на Восток или это просто красивые слова?

- Движемся, но очень медленно. У России граница с Китаем 4200 километров - огромная. Под боком гигантское государство, первая экономика мира по паритету покупательной способности. Причем в России до сих бытует мнение, что китайцев просто очень много, а сама страна довольно бедная. Нет, средний уровень жизни в стране примерно российский, но если брать только побережье - то это уже уровень Восточной Европы, а такие города как Шанхай или Шеньчжень - сродни Парижу и Нью-Йорку.

Так вот имея такого соседа и такую сухопутную границу с ним, у нас товарооборот с Китаем еще недавно был в два раза меньше, чем с Евросоюзом. Это говорит о том, что были какие-то непреодолимые препятствия, которые мешали странам по-настоящему сотрудничать.

- Это были препятствия с нашей стороны или с китайской?

- По моему глубокому убеждению, это вопрос геополитики. В 1990 году Россия полностью открыла свои двери для Запада, и тогда это же самое сделал и Китай. Стратегия Запада все эти годы была в том, чтобы не дать возможность выстраивать тесные торгово-экономические связи между Россией и Китаем. То есть Запад намеренно руками политиков, экспертов, в том числе в китаеведении, выстраивал так отношения, чтобы китайско-российские отношения были вообще табу. Только ты начинаешь, например, в Чувашию китайский агрокомплекс заводить, сразу начинаются со всех сторон крики: «Китайская угроза!». Это проплачивалось, создавались специальные исследования. Нам 30 лет рассказывали, что китайцы нас захватят, если, не дай бог, здесь появится какое-то китайское предприятие.

Реально проблем в понимании Китая у нас сейчас очень много. Вот есть у нас, например, 100 специалистов по проектовой работе с китайцами? Нет! В России таких специалистов по пальцам можно пересчитать. Они есть, но их очень мало, для того, чтобы реально реиндустриализацию по китайскому образцу запустить. 30 лет наше востоковедение занималось черт пойми чем и воспитывало специалистов по фэншую, цигуну и китайскому эросу…

Что-то началось меняться в конце 2000-х годов, когда наш президент отказался от атлантического (прозападного) выбора, а в Китае к власти пришел Си Цзиньпин. Надо сказать, что команда Си Цзиньпина — это контрэлита по отношению к команде предыдущего председателю КПК Ху Цзиньтао. Те были проамерикански настроены, а нынешние - антиамерикански. И вот, когда мы почти одновременно начали отворачиваться от Запада, началось естественное сближение России и Китая.

- Теперь-то можно ждать новых китайских заводов в России?

- Я несколько лет работал в органах власти и понимаю, как у нас инвестиционный климат налажен. К китайцам относятся так, словно у них денег - как у дураков фантиков, и вот они сейчас все прибегут и начнут заваливать банкнотами, лишь бы потратить. Нет, вообще не так. Именно Россия должна себя продвигать перед китайскими инвесторами, зазывать их. Друзья, давайте не кругляк будем к вам вывозить, а совместный лесоперерабатывающий комбинат у нас построим. Вот этим очень мало занимаются сейчас.

Теория сражающихся царств

- Китай сможет заменить Америку в качестве мирового гегемона?

- Да. Но что будет происходить, не все понимают. Китайцы не любят публично говорить о своих планах. Только внутренний круг понимает всю картину.

Китайцы знают, что абсолютно невозможно им прямо сейчас заменить США. Поэтому их стратегия – вначале расколоть однополярный мир и создать несколько региональных полюсов. Это могут быть Россия, Бразилия, Саудовская Аравия, Иран, Германия, Индия и Мексика. Для китайцев это очень понятная история: у них в истории тоже были сражающиеся царства, когда распадались централизованные империи, и эти сражающиеся царства между собой и конкурировали, и создавали союзы. Одна из них, династия Цин, потом стала основателем единого Китая. Китай в будущем видит себя таким первым среди равных. Но сперва нужно расколоть однополярный мир. И для этого в союзе с Россией создать такой центр притяжения, который мог бы решать внешнеполитические и экономические задачи, равные США.

- В итоге в этой конструкции: Россия - это младший брат или равноправный партнер?

- Китайцы не любят думать за других. У них позиция такая: ребята, все в ваших руках, каждый кузнец своего счастья. Китайцы, безусловно, о своих интересах всегда помнят, но они же могут и очень серьезным, надежным другом. К тому же Китаю самому, конечно, будет гораздо проще будет выдерживать противостояние с США, если рядом с ним будет Россия. Но, в общем-то, Китаю нужно даже не союзничество России, а стратегический нейтралитет. Страшный сон Китая сегодня - если Россия в каком-то виде попадет под американское влияние, если здесь, не дай бог, будут натовские базы размещены.

- Если все же будет происходить замена Америки на Китай в качестве главной мировой силы, то сколько лет это займет?

- Быстро это не происходит. Я думаю, что еще через 20-30 лет везде будет наравне ходить доллар и юань. Это эпоха многополярного мира. А уже через 30 лет снова начнется борьба за единоличное лидерство в мире. И конечно, китайцы понимают, что американцев не надо списывать со счетов. К тому моменту они преодолеют свои структурные проблемы, и у них появятся снова большие возможности для роста.

Тайвань как предвыборный козырь

- Правда ли что экономика Китая не так прочна как кажется и тоже может рухнуть под влиянием кризиса?

- Хочется пошутить, что есть два варианта: либо рухнет, либо не рухнет. На самом деле, в китайской экономике сейчас есть три очень серьезных кризиса. Первый - в строительном секторе, а это всегда был главный драйвер экономики Китая. Понастроили очень много жилья, которое сейчас стоит пустым (есть даже конспирологическия версия, что Китай так к потопу готовится). И еще кредитов под это дело компании понабрали, так что впереди огромные выплаты. Второй кризис - это промышленная инфляция, дикий рост цен на ресурсы и электроэнергию, который влияет на себестоимость продукции. И третий кризис - ковид. В Китае он не закончился. И в эти дни, например, полностью заблокирован крупнейший город страны - Шанхай. В общем, ситуация очень непростая. Все эти три кризиса накладываются друг на друга и могут дать о себе знать уже этой весной.

- Верите ли вы, что Китай попытается решить вопрос Тайваня военным путем в этом году?

- Когда Си Цзиньпин пришел к власти, первый лозунг, который он выдвинул, - «Великое возрождение китайской нации». Это однозначно ассоциируется с воссоединением с Тайванем. И вот смотрите, что получается. У Си Цзиньпиня в этом году стоит вопрос переизбрания на пост председателя партии. И при этом три серьезнейших кризиса, население просто «измордовали» ковидными ограничениями (это ни идет ни в какое сравнение с тем, что было у нас). Легко ли «переизбраться» в такой обстановке? Я сильно сомневаюсь. И вот тут как раз можно разыграть карту Тайваня. Объединить нацию на этой идее. То есть очень вероятный сценарий, что именно это и произойдет. Тем более, мирно китайцам американцы не дадут Тайвань присоединить. Так что будет вооруженное противостояние.