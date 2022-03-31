Для затарившихся: 10 необычных и полезных блюд из гречки

Из гречки можно приготовить целую россыпь вкусных и полезных блюд.
Фото: Shutterstock
- Если в порыве чувств этой весной вы закупили слишком много гречки, то «переводите» ее на то, что едите каждый день – на хлеб, к примеру, - советует диетолог, нутрициолог и автор книги и методики «Ешь. Читай. Худей» Зоя Богданова. - Хлебцы из гречки будут полезными, в них мало простых углеводов и много пищевых волокон, которыми богата гречка, почему она как раз и понижает инсулин в крови. Ее также можно использовать для полезных завтраков – для блинов, к примеру. Берете гречку, в кофемолке делаете из нее муку и дальше следуете своему привычному рецепту. По той же логике можно делать оладьи, сырники и багеты.
А если душа просит чего-нибудь позамысловатее, то среди этих рецептов вы наверняка найдете что-нибудь себе по душе.
1. Перцы, фаршированные гречкой с зеленью
Фото: Зоя БОГДАНОВА
Состав:
3-4 крупных перца
1 помидор (50 г)
30 г сухой гречки
60 г шампиньонов
50 г лука (средняя луковица)
Пучок зелени
Соль, перец по вкусу
Приготовление:
1. Моем перцы, отрезаем крышечки
2. Отвариваем гречку до готовности
3. Обжариваем лук, шампиньоны и помидор
4. Смешиваем обжаренный лук с шампиньонами, помидором и отваренной гречкой, добавляем соль, перец
5. Заполняем перцы начинкой
6. Закрываем крышечкой
7. Запекаем в духовке при 180 градусах 15-20 минут
8. Даём постоять в выключенной духовке 10 минут
9. Достаём, открываем крышечки посыпаем зеленью и едим
2. Хачапури с лучком и гречкой
Фото: Зоя БОГДАНОВА
Состав:
3 яйца СО (отборные, весом 65–74,9 г)
180 г творога обезжиренного
80 г перемолотой на кофемолке гречки
140 г сыра сулугуни
20 г зеленого лука
Перец, соль по вкусу
Приготовление:
1. Творог, 2 белка, муку из гречки, 14 граммов порезанного лука перемешать в тесто
2. Сделать начинку: натереть сулугуни на крупной терке и перемешать с 1 белком и остатками лука
3. Сделать из теста лодочки с тонкими стенками и дном
4. Запечь лодочки при 180 градусах 20-25 минут
5. Поднять температуру до 200 градусов и положить начинку внутрь лодочек
6. Выпекать 5-7 минут
8. Сделать ложкой углубления и положить желтки
9. Выпекать ещё 2-4 минуты (если любите жидкий желток, то 2 минуты, если более запеченный - то 4 минуты)
3. Пончики во фритюре с гречкой
Фото: Зоя БОГДАНОВА
Состав:
200 г творога (0,2% сухой и рассыпчатый)
25 г перемолотой на кофемолке гречки
1 яйцо
2 г кокосовой стружка без сахара
1 ч. л. меда
Приготовление:
1. Перемешать яйцо и творог
2. Добавить муку из гречки и перемешать в однородную массу
3. Нагреть масло на средней температуре (можно подсолнечное рафинированное)
4. Мокрыми руками или смоченными в масле сформировать пончики и обжарить медленно на средней температуре, с двух сторон
5. Дать стечь маслу, выложив пончики на салфетки или бумажное полотенце на 3-5 минут
6. Полить медом и посыпать стружкой
4. Хлебцы-молодцы
Фото: Зоя БОГДАНОВА
Состав хлебцев:
7 белков
110 г перемолотой сухой гречки
20 г семян - салатная смесь
Состав соуса:
1 желток
30 г молока 1,5%
5 г черного соуса «Хайнц»
5 г сладкого соуса «Чили»
5 г кетчупа для шашлыка и гриля
3 г растительного масла
Приготовление:
1. Взбить белки до острых пиков, масса должна быть плотной и не падать
2. Ввести белки в муку из гречки по частям, аккуратно перемешать силиконовой лопаткой до однородной массы
4. Разогреть духовку до 200 градусов
5. Готовую массу распределить равномерно на силиконовом коврике высотой 2 см
6. Запекать при 120 градусах 5 минут, потом промазать соусом и посыпать семенами, запекать еще 10 минут
7. Перевернуть корж, промазать соусом и посыпать семенами с другой стороны. Запекать при 120 градусах еще 15 минут. Нарезать на нужные формы, оставить остыть.
8. Если хотите, чтобы хлебцы хрустели, досушить их на 100 градусах в духовке еще 40-60 минут.
9. Дать остыть в приоткрытой духовке. Можно оставить там на ночь
5. Домашняя колбаска
Фото: Зоя БОГДАНОВА
Состав:
2 белка
1 яйцо
40 г лука
150 г индейки/курицы
50 г отварной гречки
100 мл сметаны 20%
1 ст. л. масла растительного
1/2 ч. л. прованских трав
Щепотка соли, перца, ваших любимых специй
8 ст. л. молока 1,5%
Приготовление:
1. Все, кроме молока, перемолоть в блендере до однородной массы.
2. Взять 2-3 высокие кружки, смазать их изнутри любым маслом, распределить массу так, чтобы она заняла 1/3 кружки, сверху залить молоком, примерно 2-3 см высотой, поставить в микроволновку на 10 минут на 900 ВТ.
3. Дать остыть 10 минут.
4. Вытащить из кружек и наслаждаться натуральной колбасой.
5. Хранить в закрытом контейнере, так как будет подсыхать.
6. Кабачково-гречневая лепешка
Фото: Зоя БОГДАНОВА
Состав:
170 г натертого и отжатого кабачка
3 белка
80 г нежирного мягкого сыра
30 г йогурта 2%
100 г сухой перемолотой на кофемолке гречки
16 г зеленого лука
Приготовление:
1. Кабачок натереть на крупной терке и отжать
2. Смешать с остальными ингредиентами;
3. Запекать при 180 градусах 25-30 минут или поджарить на сковороде, предварительно смазанной маслом, по 5-7 минут с каждой стороны
7. Королевская ватрушка
Фото: Зоя БОГДАНОВА
Состав:
10 г цедры лимона
1 яйцо
4 белка
100 г творога 2%
50 г отварной гречки
50 г миндаля
175 г мякоти печёных яблок
3 г стружки миндаля
Приготовление:
1. 4 белка взбить, перемолоть миндаль, перемешать с белками.
2. Отделить 80% массы и запечь в духовке при 160 градусах - 15 минут.
3. Перемешать 5 г цедры, творог, отварную гречку, печеные яблоки и яйцо, распределить по запеченному слою, распределить оставшиеся 20% массы сверху по начинке, посыпать стружкой и 5 г цедры, выпекать 25 минут при 160 градусах.
8. Гречневый хлеб в микроволновке
Фото: Зоя БОГДАНОВА
Состав на один кусочек весом 50 г:
14 г сухой перемолотой на кофемолке гречки
30 г греческого йогурта 0% (сметаны или кефира)
2 г растительного масла
1 белок
Приготовление:
1. Все хорошо перемешать, выложить в силиконовую форму для запекания, высота состава должна быть не выше 3-5 см
2. Поставить форму в микроволновку на 3 минуты при мощности 900 Ватт
3. Вытащить готовый хлеб из формы, разрезать на две части и дать полностью высохнуть на воздухе
4. Можно обжарить его как тосты или гренки в кляре, перемешав желток с молоком
9. Заливной пирог с куриной печенью
Фото: Зоя БОГДАНОВА
Состав:
Тесто:
5 белков
80 г кефира 2,5%
20 г растительного масла
60 г перемолотой в кофемолке гречки
Начинка:
500 г куриной печени
100 г лука
2 белка
Приготовление:
1. Печень и лук обжарить на среднем огне почти до готовности. Остудить и перемешать смесь с 2 белками
2. Крупно нарезать печень и лук
3. Белки взбить до пиков. Кефир перемешать с маслом и немного нагреть. Аккуратно ввести гречневую муку в нагретую массу и перемешать до однородности. Потом аккуратно ввести в нее же белки и перемешать
4. Разделить массу на 2 части.
5. Часть теста выложить на дно формы слоем не толще 1 см, сверху положить начинку, потом – остаток теста.
6. Выпекать при 180 градусах 45 минут. Через 20 минут открыть и помазать верх пирога желтком.
10. Гречневый лаваш
Фото: Зоя БОГДАНОВА
Состав на 460 г:
100 г кипятка
1 белок
150 г овсяной цельнозерновой муки или перемолотого на кофемолке геркулеса
170 г перемолотой на кофемолке сухой гречки
1/4 ч. л. соли
2 щепотки сухой приправы
Приготовление:
1. Залить кипятком муку
2. Перемешать и добавить белок
3. Перемешивать смесь, пока не станет отлипать от рук, добавляя муку по щепотке
4. Дать тесту 20 минут полежать в холодильнике
5. Раскатать тесто тонко через силиконовый коврик
6. Немного смазать сковороду маслом, разогреть ее и выпекать на ней тесто примерно по 3-4 минуты с каждой стороны