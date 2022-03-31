Для затарившихся: 10 необычных и полезных блюд из гречки

Из гречки можно приготовить целую россыпь вкусных и полезных блюд. Фото: Shutterstock

- Если в порыве чувств этой весной вы закупили слишком много гречки, то «переводите» ее на то, что едите каждый день – на хлеб, к примеру, - советует диетолог, нутрициолог и автор книги и методики «Ешь. Читай. Худей» Зоя Богданова. - Хлебцы из гречки будут полезными, в них мало простых углеводов и много пищевых волокон, которыми богата гречка, почему она как раз и понижает инсулин в крови. Ее также можно использовать для полезных завтраков – для блинов, к примеру. Берете гречку, в кофемолке делаете из нее муку и дальше следуете своему привычному рецепту. По той же логике можно делать оладьи, сырники и багеты.

А если душа просит чего-нибудь позамысловатее, то среди этих рецептов вы наверняка найдете что-нибудь себе по душе.

1. Перцы, фаршированные гречкой с зеленью

Фото: Зоя БОГДАНОВА

Состав:

3-4 крупных перца

1 помидор (50 г)

30 г сухой гречки

60 г шампиньонов

50 г лука (средняя луковица)

Пучок зелени

Соль, перец по вкусу

Приготовление:

1. Моем перцы, отрезаем крышечки

2. Отвариваем гречку до готовности

3. Обжариваем лук, шампиньоны и помидор

4. Смешиваем обжаренный лук с шампиньонами, помидором и отваренной гречкой, добавляем соль, перец

5. Заполняем перцы начинкой

6. Закрываем крышечкой

7. Запекаем в духовке при 180 градусах 15-20 минут

8. Даём постоять в выключенной духовке 10 минут

9. Достаём, открываем крышечки посыпаем зеленью и едим

2. Хачапури с лучком и гречкой

Фото: Зоя БОГДАНОВА

Состав:

3 яйца СО (отборные, весом 65–74,9 г)

180 г творога обезжиренного

80 г перемолотой на кофемолке гречки

140 г сыра сулугуни

20 г зеленого лука

Перец, соль по вкусу

Приготовление:

1. Творог, 2 белка, муку из гречки, 14 граммов порезанного лука перемешать в тесто

2. Сделать начинку: натереть сулугуни на крупной терке и перемешать с 1 белком и остатками лука

3. Сделать из теста лодочки с тонкими стенками и дном

4. Запечь лодочки при 180 градусах 20-25 минут

5. Поднять температуру до 200 градусов и положить начинку внутрь лодочек

6. Выпекать 5-7 минут

8. Сделать ложкой углубления и положить желтки

9. Выпекать ещё 2-4 минуты (если любите жидкий желток, то 2 минуты, если более запеченный - то 4 минуты)

3. Пончики во фритюре с гречкой

Фото: Зоя БОГДАНОВА

Состав:

200 г творога (0,2% сухой и рассыпчатый)

25 г перемолотой на кофемолке гречки

1 яйцо

2 г кокосовой стружка без сахара

1 ч. л. меда

Приготовление:

1. Перемешать яйцо и творог

2. Добавить муку из гречки и перемешать в однородную массу

3. Нагреть масло на средней температуре (можно подсолнечное рафинированное)

4. Мокрыми руками или смоченными в масле сформировать пончики и обжарить медленно на средней температуре, с двух сторон

5. Дать стечь маслу, выложив пончики на салфетки или бумажное полотенце на 3-5 минут

6. Полить медом и посыпать стружкой

4. Хлебцы-молодцы

Фото: Зоя БОГДАНОВА

Состав хлебцев:

7 белков

110 г перемолотой сухой гречки

20 г семян - салатная смесь

Состав соуса:

1 желток

30 г молока 1,5%

5 г черного соуса «Хайнц»

5 г сладкого соуса «Чили»

5 г кетчупа для шашлыка и гриля

3 г растительного масла

Приготовление:

1. Взбить белки до острых пиков, масса должна быть плотной и не падать

2. Ввести белки в муку из гречки по частям, аккуратно перемешать силиконовой лопаткой до однородной массы

4. Разогреть духовку до 200 градусов

5. Готовую массу распределить равномерно на силиконовом коврике высотой 2 см

6. Запекать при 120 градусах 5 минут, потом промазать соусом и посыпать семенами, запекать еще 10 минут

7. Перевернуть корж, промазать соусом и посыпать семенами с другой стороны. Запекать при 120 градусах еще 15 минут. Нарезать на нужные формы, оставить остыть.

8. Если хотите, чтобы хлебцы хрустели, досушить их на 100 градусах в духовке еще 40-60 минут.

9. Дать остыть в приоткрытой духовке. Можно оставить там на ночь

5. Домашняя колбаска

Фото: Зоя БОГДАНОВА

Состав:

2 белка

1 яйцо

40 г лука

150 г индейки/курицы

50 г отварной гречки

100 мл сметаны 20%

1 ст. л. масла растительного

1/2 ч. л. прованских трав

Щепотка соли, перца, ваших любимых специй

8 ст. л. молока 1,5%

Приготовление:

1. Все, кроме молока, перемолоть в блендере до однородной массы.

2. Взять 2-3 высокие кружки, смазать их изнутри любым маслом, распределить массу так, чтобы она заняла 1/3 кружки, сверху залить молоком, примерно 2-3 см высотой, поставить в микроволновку на 10 минут на 900 ВТ.

3. Дать остыть 10 минут.

4. Вытащить из кружек и наслаждаться натуральной колбасой.

5. Хранить в закрытом контейнере, так как будет подсыхать.

6. Кабачково-гречневая лепешка

Фото: Зоя БОГДАНОВА

Состав:

170 г натертого и отжатого кабачка

3 белка

80 г нежирного мягкого сыра

30 г йогурта 2%

100 г сухой перемолотой на кофемолке гречки

16 г зеленого лука

Приготовление:

1. Кабачок натереть на крупной терке и отжать

2. Смешать с остальными ингредиентами;

3. Запекать при 180 градусах 25-30 минут или поджарить на сковороде, предварительно смазанной маслом, по 5-7 минут с каждой стороны

7. Королевская ватрушка

Фото: Зоя БОГДАНОВА

Состав:

10 г цедры лимона

1 яйцо

4 белка

100 г творога 2%

50 г отварной гречки

50 г миндаля

175 г мякоти печёных яблок

3 г стружки миндаля

Приготовление:

1. 4 белка взбить, перемолоть миндаль, перемешать с белками.

2. Отделить 80% массы и запечь в духовке при 160 градусах - 15 минут.

3. Перемешать 5 г цедры, творог, отварную гречку, печеные яблоки и яйцо, распределить по запеченному слою, распределить оставшиеся 20% массы сверху по начинке, посыпать стружкой и 5 г цедры, выпекать 25 минут при 160 градусах.

8. Гречневый хлеб в микроволновке

Фото: Зоя БОГДАНОВА

Состав на один кусочек весом 50 г:

14 г сухой перемолотой на кофемолке гречки

30 г греческого йогурта 0% (сметаны или кефира)

2 г растительного масла

1 белок

Приготовление:

1. Все хорошо перемешать, выложить в силиконовую форму для запекания, высота состава должна быть не выше 3-5 см

2. Поставить форму в микроволновку на 3 минуты при мощности 900 Ватт

3. Вытащить готовый хлеб из формы, разрезать на две части и дать полностью высохнуть на воздухе

4. Можно обжарить его как тосты или гренки в кляре, перемешав желток с молоком

9. Заливной пирог с куриной печенью

Фото: Зоя БОГДАНОВА

Состав:

Тесто:

5 белков

80 г кефира 2,5%

20 г растительного масла

60 г перемолотой в кофемолке гречки

Начинка:

500 г куриной печени

100 г лука

2 белка

Приготовление:

1. Печень и лук обжарить на среднем огне почти до готовности. Остудить и перемешать смесь с 2 белками

2. Крупно нарезать печень и лук

3. Белки взбить до пиков. Кефир перемешать с маслом и немного нагреть. Аккуратно ввести гречневую муку в нагретую массу и перемешать до однородности. Потом аккуратно ввести в нее же белки и перемешать

4. Разделить массу на 2 части.

5. Часть теста выложить на дно формы слоем не толще 1 см, сверху положить начинку, потом – остаток теста.

6. Выпекать при 180 градусах 45 минут. Через 20 минут открыть и помазать верх пирога желтком.

10. Гречневый лаваш

Фото: Зоя БОГДАНОВА

Состав на 460 г:

100 г кипятка

1 белок

150 г овсяной цельнозерновой муки или перемолотого на кофемолке геркулеса

170 г перемолотой на кофемолке сухой гречки

1/4 ч. л. соли

2 щепотки сухой приправы

Приготовление:

1. Залить кипятком муку

2. Перемешать и добавить белок

3. Перемешивать смесь, пока не станет отлипать от рук, добавляя муку по щепотке

4. Дать тесту 20 минут полежать в холодильнике

5. Раскатать тесто тонко через силиконовый коврик

6. Немного смазать сковороду маслом, разогреть ее и выпекать на ней тесто примерно по 3-4 минуты с каждой стороны