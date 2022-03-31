Сенатор Цеков назвал зеркальной мерой возможную национализацию недвижимости Зеленского и его олигархов в Крыму

«КП» обратилась за комментарием к сенатору от Крыма Сергею Цекову. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В среду и четверг из Крыма прозвучали заявления о том, что имущество политиков и олигархов Украины, занимающих откровенно антироссийскую, враждебную к нашей стране позицию, может быть национализировано - и проект соответствующего закона разрабатывается в короткие сроки. В частности, прошло подтверждение по недвижимости, которую имеет в районе Ялты шестой президент Украины.

«КП» обратилась за комментарием к сенатору от Крыма Сергею Цекову:

- Глава Крыма предложил своим парламентариям быстрее выработать проект по национализации собственности антироссийских олигархов и политиков с Украины, которые имеют собственность в РФ и, в частности, в Крыму — и направить его в Госдуму.

- Это хорошее предложение. Актуальное.

- Сегодня было уточнение по национализации ялтинской недвижимости Зеленского. А вот люди в Крыму как к этому относятся?

- Отношение простое. Те господа, которые занимают антироссийскую политику, они в Крым последние лет восемь не приезжают. И относятся обычные люди к таким персонажам соответствующим образом.

- Как?

- Полное неприятие.

В частности, прошло подтверждение по недвижимости, которую имеет в районе Ялты шестой президент Украины. Фото: Александра Тимощенко

- Но как же право собственности?

- Если быть «добрыми», так вообще можно дойти до всепрощения. На Украине наше имущество конфисковывают все подряд, без оглядки. Ну и как нам в этой ситуации поступать, когда с нами воюют не только на поле боя, но и финансово-экономически?

- Как?

- Надо забирать имущество у тех, кто давно и жестко занимают антироссийскую позицию и поддерживали подавление Донбасса и военную операцию против нас гривной, рублем или долларом.

- Если проект, как полагают в Крыму, уже на следующей неделе поступит в Госдуму — его прохождение окажется быстрым, в Совфед он дойдет вскоре?

- Надо посмотреть. Обсудить. Проволочек не будет.

- То, что и Зеленский, и ряд других политиков и олигархов Украины не только имели недвижимость в Крыму, но и исправно платили коммунальные платежи, не помешает процессу национализации квартир и вилл?

- Думаю, не помешает. Как тут поступать? Мы сейчас зеркально отвечаем на те решения, которые принимаются и на Украине, и на Западе по отношению к России. Не делали бы подобного они — не стали бы так поступать и мы. Да, надо забирать имущество - в ответ. Но вообще, если верхушку киевскую признают военными преступниками, то отчуждение их имущества прошло бы вообще без каких-либо вопросов — по суду. А до такого признание не так далеко — доля вероятности этого высока….