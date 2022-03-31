Сенатор Цеков назвал зеркальной мерой возможную национализацию недвижимости Зеленского и его олигархов в Крыму

«КП» обратилась за комментарием к сенатору от Крыма Сергею Цекову. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В среду и четверг из Крыма прозвучали заявления о том, что имущество политиков и олигархов Украины, занимающих откровенно антироссийскую, враждебную к нашей стране позицию, может быть национализировано - и проект соответствующего закона разрабатывается в короткие сроки. В частности, прошло подтверждение по недвижимости, которую имеет в районе Ялты шестой президент Украины.
«КП» обратилась за комментарием к сенатору от Крыма Сергею Цекову:
- Глава Крыма предложил своим парламентариям быстрее выработать проект по национализации собственности антироссийских олигархов и политиков с Украины, которые имеют собственность в РФ и, в частности, в Крыму — и направить его в Госдуму.
- Это хорошее предложение. Актуальное.
- Сегодня было уточнение по национализации ялтинской недвижимости Зеленского. А вот люди в Крыму как к этому относятся?
- Отношение простое. Те господа, которые занимают антироссийскую политику, они в Крым последние лет восемь не приезжают. И относятся обычные люди к таким персонажам соответствующим образом.
- Как?
- Полное неприятие.
В частности, прошло подтверждение по недвижимости, которую имеет в районе Ялты шестой президент Украины.
Фото: Александра Тимощенко
- Но как же право собственности?
- Если быть «добрыми», так вообще можно дойти до всепрощения. На Украине наше имущество конфисковывают все подряд, без оглядки. Ну и как нам в этой ситуации поступать, когда с нами воюют не только на поле боя, но и финансово-экономически?
- Как?
- Надо забирать имущество у тех, кто давно и жестко занимают антироссийскую позицию и поддерживали подавление Донбасса и военную операцию против нас гривной, рублем или долларом.
- Если проект, как полагают в Крыму, уже на следующей неделе поступит в Госдуму — его прохождение окажется быстрым, в Совфед он дойдет вскоре?
- Надо посмотреть. Обсудить. Проволочек не будет.
- То, что и Зеленский, и ряд других политиков и олигархов Украины не только имели недвижимость в Крыму, но и исправно платили коммунальные платежи, не помешает процессу национализации квартир и вилл?
- Думаю, не помешает. Как тут поступать? Мы сейчас зеркально отвечаем на те решения, которые принимаются и на Украине, и на Западе по отношению к России. Не делали бы подобного они — не стали бы так поступать и мы. Да, надо забирать имущество - в ответ. Но вообще, если верхушку киевскую признают военными преступниками, то отчуждение их имущества прошло бы вообще без каких-либо вопросов — по суду. А до такого признание не так далеко — доля вероятности этого высока….