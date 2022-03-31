Известный ведущий пнул уехавшего в Израиль Семена Слепакова: "Наивная попытка усидеть на двух стульях"

Семен Слепаков. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Когда-то Таир Мамедов блистал на сцене и выступал вместе с самим Гариком Мартиросяном. Юмористу прочили большое будущее на эстраде, он вел шоу "Король ринга", "13 злобных зрителей", "Детектор правды" и "Каникулы в Мексике. Суперигра". Однако внезапно артист эмигрировал в США. Живется на чужбине ему несладко. Единственной отдушиной для бывшего резидента Comedy Club являются редкие интервью, в которых он едко высказывается о своих бывших коллегах.

Таир Мамедов не первый раз критикует известных юмористов. Не так давно он возмущался тем, что многие комики молчат и боятся высказывать свое мнение. Теперь же он прошелся по Ивану Урганту и Максиму Галкину.

"Меня они удивили. В том плане, что им есть, что терять. Они все эти годы работали на государственном канале. Да, они шутили на острые темы, но и немножко легализовывали ситуацию тем самым, сбрасывали напряжение", - заявил Таир.

Таир Мамедов не первый раз критикует известных юмористов. Фото: YouTube

При этом позиция других знаменитостей российского шоу-бизнеса для комика была ожидаемой. Например, ему понятна позиция Николая Баскова и Гарика Мартиросяна и Ксении Собчак.

А вот про Семена Слепакова высказался довольно едко. "Наивная попытка Слепакова усидеть на двух стульях тоже понятна", - заявил артист в YouTube-шоу "Говорящие головы".

Отметим, в начале марта стало известно о том, что Слепаков тайно улетел в Израиль. Артист так комментировал свой отъезд из России: "Тут пишут, что Слепаков покинул Россию - тайно, без объяснений, не пояснив цель поездки. Ну да, раньше, когда я покидал Россию, я же делал это явно с объяснениями, и всем пояснял цель поездки. Всегда же предупреждал, а тут вдруг сбой... Так вот, чтобы впредь не было недоразумений, уведомляю, что скоро я покину заграницу. Так же тайно и не поясняя цель отъезда. В общем, если вдруг увидите меня в Москве, не падайте в обморок от удивления".

Отметим, Семен - довольно обеспеченный мужчина. В последние годы за корпоратив он брал не менее 30 тысяч евро. Огромный доход ему приносила реклама. Один крупный банк заплатил за годовое сотрудничество с ним 750 миллионов рублей. Помимо этого артист занимается продюсированием юмористических шоу и сериалов, имея доход порядка 170 миллионов рублей в год.