Опубликована переписка Хантера Байдена о финансировании биолабораторий на Украине

В опубликованных Минобороны РФ документах идет речь о финансировании биологических программ на территории Украины сыном нынешнего президента США Хантером Байденом (на фото). Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Минобороны России прошел очередной брифинг по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов сделал заявления, которые фактически превращают страны, где размещены биологические лаборатории США в мишени для превентивных ударов стратегических сил России.

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС БАЙДЕНОВ

Игорь Кириллов начал с представления переписки сына действующего Президента США Хантера Байдена, который руководит инвестиционным фондом с сотрудниками Управления по снижению угрозы Минобороны США и ряда подрядных организаций Пентагона на Украине. В ней речь о финансировании биологических программ на территории Украины Хантером Байденом. Но так как любые военные программы не могут проводиться без учета мнения президента США Джо Байдена, все это может говорить о семейном бизнесе президента США, который построил его на деньги американских налогоплательщиков.

- Содержание писем показывает, что Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний «Black and Veach» и «Metabiota». Опубликованная переписка свидетельствует о том, что истинные цели Пентагона на Украине далеки от научных. Так, в одном из писем вице-президент «Metabiota» отмечает, что деятельность компании будет направлена на обеспечение «…культурной и экономической независимости Украины от России…», что довольно странно для биотехнологической компании, - отметил Кириллов.

Фото: Министерство обороны РФ

Представитель Минобороны назвал основных менеджеров «Программы по совместному снижению угрозы». Там все американцы: Роберт Поуп, министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун (гражданка США), Джоанна Уинтрол, Лэнд Липпенкотт, Девид Мусора, Скотт Торнтон, Мери Гуттиери. Имена этих людей в век заявленных пандемий важно знать каждому. Ведь у каждой проблемы есть имя, а у оружия создатель, который за него должен разделять ответственность.

Фото: Министерство обороны РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Фото: Министерство обороны РФ

США БЕСПОКОИТ СИБИРСКАЯ ЯЗВА?

- Координацией военно-биологических проектов на территории Украины и подбором исполнителей руководила Джоанна Уинтрол, глава офиса DTRA на Украине. Под ее непосредственным контролем были реализованы американские проекты UP-4, UP -6, UP -8 по изучению смертельно опасных патогенов, включая сибирскую язву, Конго-Крымскую лихорадку, лептоспироз, - рассказывает Кириллов.

Он отметил, что вопросы биомониторинга и передачи информации курировал Девид Мустра, который тесно связан с другим подрядчиком Пентагона – компанией «Metabiota». Ранее Мустра руководил военно-биологическими проектами на Украине и в Восточной Европе в рамках «Программы по совместному снижению угрозы».

Минобороны России отметило роль в американской биопрограмме компании «Black and Veach», что и раньше вызывала множество вопросов даже у украинских спецслужб.

- Так, еще в 2017 году херсонское управление СБУ в своей докладной записке указывало: «в последнее время актуализировалась потенциальная угроза ухудшения эпидемической ситуации в нашей стране, обусловленная намерениями DTRA через компанию «Black and Veach» установить контроль за функционированием микробиологических лабораторий Украины, проводящих исследования возбудителей особо опасных инфекций, которые могут использованы для создания или модернизации новых типов биологического оружия…», - зачитал Кириллов.

Да, именно компания «Metabiota» известна своими разработками по прогнозированию вспышек инфекционных заболеваний. Кроме того, она же привлекалась Пентагоном к моделированию эпидситуации на постсоветском пространстве.

Фото: Министерство обороны РФ

МЕЧТАЮТ О "БЕСКОНТАКТНОЙ ВОЙНЕ"

Ранее Минобороны России уже обращало внимание на факты разработки в США технических средств доставки и применения биологического оружия. Так, агентством США по патентам и товарным знакам был выдан документ № 8 967 029 на беспилотный летательный аппарат для распространения зараженных насекомых в воздухе. В описании к патенту указано, что с помощью данного устройства войска противника могут быть уничтожены или выведены из строя без риска для военнослужащих США.

Кириллов продемонстрировал слайды и документы других патентов, которые свидетельствую о доставке по воздуху химических и биологических рецептур.

- В их описании отмечены характеристики: «…низкая удельная стоимость поражения и отсутствие необходимости контакта с живой силой противника…». Это соответствует реализуемой Вашингтоном концепции «бесконтактной войны». Показана возможность снаряжения капсул отравляющими, радиоактивными, наркотическими веществами, а также возбудителями инфекционных заболеваний, - зачитал еще один документ представитель Минобороны.

Он напомнил, что указанные документы попали в поле зрения общественности в связи с расследованием деятельности еще одного биологического проекта Пентагона – центра имени Лугара в Тбилиси еще в 2018 году.

А в декабре 2021 года, украинское предприятие «Мотор Сич» сделало письменный запрос (он также обнародован Минобороны России) турецкому производителю беспилотных летательных аппаратов «Байрактар». В нем украинские военные интересовались возможностью оснащения турецкого беспилотника, который может пролететь 300 километров, системами и механизмами распыления аэрозолей емкостью свыше 20 литров.

Фото: Министерство обороны РФ

Фото: Министерство обороны РФ

О ЧЕМ ВСЕ ЭТО ГОВОРИТ?

Реальная угроза крупномасштабного применения биологического оружия на территории России не исчерпана даже сейчас, когда большинство лабораторий США на Украине продолжают существовать. Фактически, речь идет о разработке киевским режимом технических средств доставки и применения биологического оружия с возможностью их использования против России. То есть того самого оружия массового уничтожения.

При такой ситуации России могла бы превентивно применить свое оружие массового поражения по всем центрам принятия подобных решений и известным 30 биолабораториям США на Украине, а может и всем остальным, что окружили Россию. Но беда в том, что большинство биолабораторий находится в густонаселенной жилой застройке, которую неонацисты сейчас используют в качестве "живого щита". По сути, именно украинские националисты охраняют сейчас незаконный в США бизнес семьи Байдена по созданию биологического оружия.

Именно поэтому Россия ограничилась специальной операцией, которая уже документально подтвердила самые наихудшие опасения наших экспертов.

Военными специалистами лабораторным путем уже доказано, что на территории пяти биолабораторий США на Украине проводились работы с возбудителями: сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза, холеры, лептоспироза, африканской чумы свиней.

Есть свидетельства, что часть этой страшной коллекции была вывезена в США, а оставшиеся штаммы экстренно уничтожены в соответствии с Приказом Минздрава Украины от 24 февраля 2022 года.

В Минобороны также получили данные, что некоторые элементы биооружия Пентагон все же успел испытать на украинских военнослужащих. Документы свидетельствуют, что добровольцев инфицировали вирусом Конго-Крымской лихорадки, хантавирусами и возбудителем лептоспироза.

В Минобороны России пообещали и дальше сообщать о результатах анализа документальных свидетельств нарушения американской администрацией и киевским режимом международных договоренностей о нераспространении биологического оружия. Но уже очевидно, что Украину, как и ряд других бывших советских республик, превратили за несколько лет в неонацистские полигоны, где стало возможным испытания компонентов биооружия на людях.

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