Путин подписал указ о выплатах на детей с 8 до 17 лет: Кому они положены

Президент России Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владимир Путин подписал указ о помощи бедным семьям. Вот детали документа:

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ?

Семьи с детьми, где на каждого члена приходится меньше регионального прожиточного минимума. В этой программе учитываются только дети от 8 до 17 лет.

СКОЛЬКО ДАДУТ?

Базово дается половина детского прожиточного минимума на каждого ребенка. Если этого окажется недостаточно, чтобы в итоге доход каждого члена семьи превысил региональный прожиточный минимум, субсидия повышается до 75% детского прожиточного минимума. Если и этого будет мало, то субсидия увеличивается до 100% прожиточного минимума ребенка.

1 января каждого года выплаты будут индексировать до действующего детского прожиточного минимума.

КОГДА ДАДУТ?

Если заявку подать в течение апреля, то первые деньги придут 1 мая. Заплатят сразу за два месяца – за апрель и за май.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?

Подать заявку можно будет в центрах «Мои документы» или на портале Госуслуг. Власти не имеют права требовать документы, которые уже есть в государственных базах данных. Какую-нибудь справку могут попросить, только, если нужных сведений нет в электронном виде.

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