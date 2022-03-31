Донецкие военные сбили два вертолета, на которых нацисты бежали из Мариуполя

Вертолет Ми-8 ВВС Украины. Фото: EAST NEWS

Утро четверга. Вертолеты Ми-8 ВВС Украины на предельно низкой высоте со стороны моря заходят в Мариуполь. Они садятся на территории завода «Азовсталь», где окопались нацисты из «Азова». Они загружают нескольких раненых и командиров. Поднимается в воздух и пытаются уйти через море в сторону юго-запада. Там их уже ждут подразделения ПВО Донецкой республики.

Уходит первая ракета - прямое попадание. Ми-8 падает в море. Вторая ракета - еще попадание. Этот борт падает у населенного пункта Рыбацкое. На месте падения 15 трупов и два выживших. По словам очевидцев - «коммуникабельные», то есть в сознании и могут говорить, даже пытались скрыться. Первыми с ними поработали медики, потом передали спецслужбам - бесценный источник информации.

Кто был на борту еще, устанавливается, но судя по перебинтованной руке одного из трупов, это были раненые и возможно самая верхушка нацистов. В руках народной милиции оказались документы некоторых вояк. Совершенно точно погиб некий Максим Дьяченко - он уже опознан по документам. Также сообщалось о ликвидации замкомандира полка «Азов», Святослава Паламаря, с позывным "Калина". Правда, пока эта информация не подтверждена. Пресс-служба «Азова» поспешила сразу выложить видео, где "Калина" якобы жив, но на нем только общие фразы, которые могли быть записаны заранее.

Особенно отмечается, что один из Ми-8 был сбит американским «Стингером».

- По уточненным данным, один Ми-8 был уничтожен подготовленным расчетом из трофейного ПЗРК Stinger, захваченного в ходе освобождения города Мариуполь, - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.

Стоит отметить, что главари «Азова» не в первый раз пытаются по воздуху бежать из блокированного Мариуполя. В понедельник 28 марта тоже был уничтожен Ми-8, который летел за ними, но был сбит силами ВКС России и упал в море. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков:

«В районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем, сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона „Азов“».

На этот раз силы народной милиции ДНР сменили тактику - дали бортам загрузиться и сбили их уже с командованием нацистов.

Что рассказал раненый Азовец:

- Лабинский Дмитрий Васильевич, позывной «Одессит». В Азове с 21 февраля. Я 300-тый (раненый - ред.). Кто был старшим на борту не знаю. В вертолетах были разные люди - и без позывных и нацгвардия и пограничники и ТРОшники (территориальная оборона - ред.). Старший моего подразделения с позывным «Кшик». Как зовут - на знаю, у нас все только по позывным.

Раненый боец "Азова", выживший в крушении сбитого вертолёта. Позывной - "Одессит".

- Я из Одессы. Дата рождения 30.04.2000. До Азова служил в национальной гвардии Украины в/ч 3012 г. Одесса. Занимался охраной гражданского порядка.

В Мариуполь приехал 21 февраля.

- Нас погрузили в вертолет в 5 утра. В порту. Я видел 4 вертолета в каждом по 14-15 человек. Все взлетели одновременно.

- Как нас сбили, не помню. Я увидел вспышку, закрыл глаза, упал на пол, и проснулся уже на земле, вертолет был разбитый.

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