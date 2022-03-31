Шесть убойных фактов про биолаборатории на Украине: Собирались распылять с «Байрактаров» заразу над Россией

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Минобороны России обнародовало очередную порцию итогов изучения документов о биолабораториях США на Украине. И они говорят о многом.

1) Из 7 заказчиков работы биолабораторий на Украине ни одного чисто научного. За то сразу 4 военных. Это сам Пентагон, это Командование медисследований и разработок Армии США, это Управление по снижению угроз Минобороны США и это Армейский научно-исследовательский институт Рида. Еще 3 заказчика политические — Госдепартамент США, Демпартия США и Агентство США по межународному развитию (USAID).

2) Инвесторы лабораторий — Джордж Сорос (Сеятель цветных революций по всему миру! Но при чем здесь биологические исследования?) и Хантер Байден — сын президента США Джо Байдена.

3) Вскрыта переписка компании Хантера Байдена с Пентагоном. О науке и биологии там ничего. Но есть — цитата - «... предложения как способствовать культурной и экономической независимости Украины от России».

Фото: Министерство обороны РФ

4) Накануне спецоперации России на Украине, в начале февраля 2022 года, все патогенные биоматериалы из хранилища биолабораторий были экстренно вывезены военно-транспортным самолетом (!) в США. Оставшиеся штаммы так же экстренно уничтожены по приказу Минздрава Украины от 24 февраля — в день начала спецоперации России.

Что за секреты так срочно заметали американцы и украинцы?

Фото: Министерство обороны РФ

5) Еще в 2017 году сами украинцы заподозрили, что США занимаются в их стране чем-то очень опасным. Служба безопасности Украины указывала в своей докладной записке: «… угроза ухудшения эпидемической ситуации в нашей стране обусловлена намерениями установить контроль за микробиологическими лабораториями Украины, проводящими исследования возбудителей особо опасных инфекций, которые могут использованы для создания или модернизации новых типов биологического оружия…».

Еще раз — это цитата СБУ!

Фото: Министерство обороны РФ

6) Украинское предприятие «Мотор Сич» 15 декабря 2021 года делает запрос турецкому производителю беспилотников «Байрактар» с дальностью действия в 300 километров - есть ли возможность оснастить их баками свыше 20 литров для распыления жидкостей.

Речь идет о доставке и применении биологического оружия над территорией России.

Фото: Министерство обороны РФ

Фото: Министерство обороны РФ

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 31 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 31 марта 2022 года (подробности)

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