Анну Нетребко убрали из российского театра

Оперная певица Анна Нетребко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Нетребко несколько недель назад потеряла работу в Европе и США. Казалось, самое время возобновить выступления в России. Однако и на Родине выход на сцену был отменен. Так, Новосибирский театр отказался от выступления оперной примы.

Новосибирский театр оперы и балета отменил запланированное на 2 июня 2022 года выступление Анны Нетребко. Культурное учреждение приняло решение отказать организаторам в проведении концерта оперной примы на своей сцене.

"Артистка сделала заявление с осуждением действий нашего государства. Проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для нее оказались важнее, чем судьба Родины. Сегодня не то время, когда можно поступиться принципами ради более комфортных условий жизни. Сейчас время сделать выбор", - сказано в заявлении театра. В НОВАТ также подчеркнули, что наша страна богата талантами.

Накануне Нетребко выступила с заявлением о том, что возобновит выступления в конце мая. Певица пообещала начать с Европы. Она также сообщила, что не состоит в политических партиях и не поддерживает кого-либо из российских политических лидеров.

Напомним, в начале марта Metropolitan Opera отменила выступления Нетребко. В театре заявили, что россиянки не будет в постановках, поскольку она не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента России. По той же причине с ней разорвала отношения Баварская государственная опера и театр La Scala. Позже стало известно, что немецкий лейбл Centre Stage Artist Management, принадлежащий Universal Music, лишил звезду работы.

50-летняя Нетребко уверяла, что взяла творческую паузу.