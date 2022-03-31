Минобороны: эвакуацию командиров неонацистов "Азова" вертолетами из Мариуполя пресекли американским "Стингером"

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Фото: Министерство обороны РФ

Утром 31 марта киевским режимом была предпринята очередная неудачная попытка эвакуации из Мариуполя двумя вертолетами Ми-8 командного состава полка украинских националистов "Азов".

- Вертолеты противника были уничтожены расчетом переносного зенитного ракетного комплекса народной милиции Донецкой Республики. Из трофейного американского комплекса "Стингер" один украинский вертолет Ми-8 был сбит и упал в районе населенного пункта Рыбацкое. А второй украинский Ми-8 получил повреждения от попадания ракеты, уклонился в сторону моря, но потерпел крушение в 20 километрах от берега, - сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Российские Воздушно-космические силы добивают самолеты и вертолеты противника из последнего десятка. На окраине Изюма сбит в воздухе один украинский вертолет Ми-24, а также 4 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Тамарино, Лисичанск и Волноваха.

В это время подразделения войск Луганской Народной Республики на два километра продвинулись на окраине Северодонецка, где продолжают добивать остатки 57-ой отдельной мотопехотной бригады. Ими уничтожено свыше 40 человек личного состава украинской бригады, три БМП, три автомобиля различного назначения и два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения.

Группировка войск Донецкой Народной Республики, продолжая наступление, установила контроль над частью населенного пункта Новобахмутовка, и в районе Новоселовка Вторая ведет бой с подразделениями 25-й украинской воздушно-десантной бригады. За день бойцы ДНР уничтожили свыше 50 человек националистов, один танк, четыре БМП, полевой склад боеприпасов, а также колонна топливозаправщиков из пяти автомобилей.

БОЕВАЯ СВОДКА

В течение дня оперативно-тактической авиацией поражены 28 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта, три полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения, четыре хранилища топлива и 6 районов сосредоточения украинской боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

124 - самолета.

80 - вертолетов.

345 - беспилотных летательных аппаратов.

1826 - танков и других боевых бронированных машин.

195 -установок реактивных систем залпового огня.

766 - орудий полевой артиллерии и минометов.

1704 - единицы специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны опубликовало кадры объективного контроля уничтожения реактивных систем залпового огня Вооруженных сил Украины спрятанных в городской промышленной застройке. Точечные удары по системам залпового огня осуществлялись высокоточным ракетным вооружением с боевого беспилотного летательного аппарата. Объективным контролем подтверждено точное попадание и уничтожение систем залпового огня противника.