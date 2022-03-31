Карта спецоперации России на Украине: данные Минобороны за 31 марта 2022 года

Фото: Александр КОЦ

Российские подразделения за сутки продвинулись более чем на 8 километров, форсировав реку Кашлагач и создав плацдарм для последующего наступления.

Части ЛНР продвинулись более чем на 6 км.

В Киевской области задержан сотрудник СБУ, который, предположительно, координировал действия диверсионно-разведывательных групп.

Как заявили в Минобороны, в конце февраля-начале марта Украина выставила около 420 морских якорных мин устаревшей конструкции типа ЯМ-1, причем в Черном море — 370. Часть из них сорвало с якоря. Они дрейфуют на юг, вдоль побережья Румынии, Болгарии и Турции.

При том в 4 украинских портах до сих пор блокированы местными властями 68 иностранных судов, в том числе под флагами Греции и Швейцарии, Мальты и Дании, Китая и Турции.

С начала проведения спецоперации уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, 341 беспилотник, 216 ЗРК, 1815 танков и бронемашин, 195 установок РСЗО, 762 орудия полевой артиллерии и миномета,

1689 единиц специальной военной автотехники.

Кременная — бои на окраинах

Золотая Нива — под контролем ВС РФ

Днепропетровск - уничтожена крупная база ГСМ

Лисичанск - уничтожена крупная база ГСМ

Чугуев - уничтожена крупная база ГСМ

Изюм — южнее города уничтожены позиции ЗРК С-300

Мариуполь — зачистка «Азовстали»