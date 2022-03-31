Указ о весеннем призыве в армию в России с 1 апреля 2022: Главное из документа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан России на военную службу сроком на 12 месяцев.

С 1 апреля по 15 июля 2022 года в строй должны встать 134 500 человек. Это на 7 тысяч новобранцев больше, чем было призвано осенью прошлого года, но меньше, чем весной 2021-го. Просто весенний призыв традиционно более многочисленный, чем осенний.

При этом призванные ребята от 18 до 27 лет будут отдавать гражданский долг Родине не только в Вооруженных силах РФ, но и в других силовых структурах страны, где федеральным законом предусмотрена военная служба.

Еще один важный момент. И президент, и министр обороны Сергей Шойгу уже заявили, что категорически запрещено посылать молодняк - солдат срочной службы - в части, участвующие в специальной военной операции на Украине.

Как и в другие горячие точки. Там выполнять боевые задачи должны только профессионалы, контрактники.