«Стелс-омикрон» может спровоцировать болезнь Альцгеймера

В Китае набирает силу волна очередной мутации ковида, которая названа «стелс-омикрон». Фото: REUTERS

Пятая волна коронавируса пошла на спад, но уже назревает новая. Каждый пятый заболевший в России поражен разновидностью «стелс», и это опасная история, рассказала Елена Малинникова, д.м.н., завкафедрой вирусологии факультета профилактической медицины Российской медицинской Академии непрерывного образования.

- Пандемия волнообразна, идет на спад пятая волна, и это связано с высокой мутацией коронавируса. Сейчас в природе несколько тысяч видов SARS-CoV-2. И их объединяют в группы, о которых все мы знаем — альфа, бета, гамма, дельта и омикрон. Отличительная черта последнего штамма — способность уклоняться от нашего иммунитета. Он легко обходит антитела, оставшиеся от предыдущих штаммов, и способен пробиться сквозь антитела после прививки. Сейчас в Китае набирает силу волна очередной мутации ковида, которая названа «стелс-омикрон» (потому что вирус почти не определяется ПЦР-тестированием — прим. Ред.). Все больше случаев заражения регистрируется в Индии, Великобритании, Норвегии, Швеции, Германии. В России это примерно 20% случаев вновь зарегистрированных заболеваний ковидом, - говорит Елена Малинникова.

Отличительные особенности «стелс-омикрона»:

* Бессонница, сильная головная боль.

* Активно поражает центральную нервную систему, опять много жалоб на потерю обоняния.

* У детей вызывает сильные боли в животе, похожие на приступ аппендицита (как и сам омикрон, у детей поражает ЖКТ). Но также вызывает проблемы с ЖКТ и у взрослых.

* Могут быть серьезные последствия у пожилых людей после 60 лет. Одним из отдаленных осложнений может быть болезнь Альцгеймера (врачи опираются на наблюдательные данные).

Как говорит эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове: «Чем больше вирус циркулируют в мире, тем выше у него шанс мутировать. И потому появление новых штаммов очень велико». Врачи считают, что единственный шанс остановить распространение вируса — вакцинация.

А что же делать? Ответ банален: вакцинироваться. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко еще 16 марта констатировал, что прививка и бустер смогут защитить от заражения «стелс-омикроном» эффективнее, чем антитела от перенесенного заболевания.