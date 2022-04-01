Как смех улучшает здоровье и укрепляет нервы

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Избыток гормонов стресса ухудшает самочувствие. Поправить тело и дух способны гормоны радости. Валерий Саванович, основатель и владелец медицинской онлайн-лаборатории Lab4U, расскажет, как смех влияет на их выработку.

СТРЕСС КАК ГОРМОНАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ

На острые или угрожающие ситуации наш организм реагирует усиленной выработкой гормонов стресса – кортизола, адреналина и норадреналина. В норме они полезны и помогают нам бороться с неблагоприятными ситуациями, но вот когда стресс становится длительным, польза от этих гормонов сменяется ухудшением самочувствия.

Например, слишком длительная высокая выработка кортизола приводит к повышению уровня сахара в крови, что чревато развитием сахарного диабета. Также кортизол может вызвать нарушения артериального давления, проблемы со сном и памятью, расстройства ЖКТ, тревожные и депрессивные состояния.

Избыток адреналина повышает артериальное давление, вызывает тахикардию, тоже способствует росту уровня сахара в крови. Норадреналин сужает сосуды, что может стать причиной головных болей и провоцирует бессонницу.

Увы, но стрессовая реакция, обусловленная действием гормонов стресса, не поддается силе воли. Нельзя приказать надпочечникам прекратить выработку гормонов стресса. Вместо этого можно применить другое оружие – смех.

КАК РАБОТАЮТ ГОРМОНЫ РАДОСТИ

Да, сознательно отрегулировать производство гормонов стресса мы не можем, но запустить выработку гормонов радости нам вполне по силам. Для этого всего лишь надо засмеяться. Ну или хотя бы найти повод для смеха — любимую комедию, комиков стендапа или забавное видео с котиками.

Гормоны-нейромедиаторы серотонин и дофамин начинают активно трудиться, как только появляется причина смеха. Эти гормоны вызывают появление положительных эмоций - радости, удовольствия, веселья, которые нужны для того, чтобы мы в конце концов испытали чувство счастья. Это именно то, чего нам всем сейчас не хватает.

Но все-таки действуют гормоны радости немного по-разному. Дофамин, который, как и гормоны стресса, производится надпочечниками, отвечает за приятные ощущения от активной физической и умственной деятельности. Он вызывает радость от занятий спортом, прогулок, получения новых знаний, формирует чувство удовлетворенности от выполненной работы. Так что если вас ничего не радует – ни спорт, ни работа, ни учеба – то стоит обратиться к врачу, который назначит анализ на уровень дофамина.

Серотонин – менее «узкоспециализированный», так сказать. Он формирует позитивный эмоциональный фон и уменьшает чувствительность к отрицательным переживаниям. Именно серотонин отвечает за позитивное ощущение от жизни.

Оба этих гормона усиленно вырабатываются, когда мы смеемся, читаем, смотрим или слушаем что-нибудь веселое. Но этим польза смеха на исчерпывается.

Сознательно отрегулировать производство гормонов стресса мы не можем, но запустить выработку гормонов радости нам вполне по силам. Для этого всего лишь надо засмеяться. Фото: Shutterstock

МЫШЦЫ, СЕРДЦЕ, ЖКТ: ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПЛЮСОВ

Как мы смеемся? Это очень важный и сложный процесс, в который вовлечены мышцы гортани, шеи, межреберные мышцы, диафрагма, мускулатура спины. Смех вызывает расширение зрачков, сокращение слёзных желез (поэтому мы иногда смеемся до слез), активизирует работу легких. При смехе человек выдыхает воздух со скоростью примерно 120 километров в час, каждые 210 миллисекунд. Именно такая активная работа мышц и дыхательной системы объясняет пользу смеха для организма.

1. При смехе интенсивно работают мышцы брюшного пресса, диафрагмы и желудка.

А это улучшает перистальтику кишечника, что очень полезно, поскольку помогает эффективнее выводить продукты переработки пищи. К тому же сильные стрессы могут нарушать работу ЖКТ, в том числе вызывая запор. Так что просмотр хорошего юмористического шоу – вполне эффективное средство для улучшения работы ЖКТ.

2. Обновляется запасов кислорода в клетках.

Без кислорода клетки не могут правильно функционировать, а многие попросту отмирают. Усиленное насыщение организма кислородом при смехе происходит за счет очень глубокого и сильного дыхания. Это расправляет бронхи и легкие, освобождает дыхательные пути, формирует более глубокое диафрагмальное дыхание.

3. Смех — как пробежка.

Насыщение клеток кислородом способствует улучшению состояния и работы сердечно-сосудистой системы, которая, кстати, значительно страдает от постоянного стресса. По данным медиков из университета Берна (Швейцария) интенсивный смех в течение 1 минуты так же благотворно действует на сердце и легкие, как и сорокаминутная пробежка. Жаль только, что калории он не сжигает так же хорошо – тут, увы, пробежка незаменима.