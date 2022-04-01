Письма с Украины: «Боимся, что Россия выведет войска и оставит нас с озверевшими нацистами»

Фото: REUTERS

Если раньше русские украинцы еще могли шепотом поделиться своими чувствами со знакомыми и близкими, то с началом спецоперации быть русским стало просто опасно. Можно схлопотать пулю в лоб от ошалевших фанатиков с оружием из территориальной обороны. Единственное место, где люди еще могут высказываться, - интернет. И то анонимно. Мы собрали для вас некоторые из таких писем, пропитанных болью и страхом.

«Людей резали, похищали… и никто не ответил»

«Знаете, самый страшный кошмар адекватных украинцев (а нас много, просто нас вытравливают казнями и пытками) - это подписание мирного договора с шайкой нацистов и наркоманов - мы в ужасе просыпаемся с мыслью, что останемся под властью Зеленского, что нас по одному расстреляют, утопят, сожгут живьем, вырежут…

Многие нас упрекают в бездеятельности, в том, что мы не ведем борьбу и не взяли в руки оружие. Но то, от чего у вас сейчас стынет кровь в жилах, мы видели все восемь лет, мы жили с этим.

Если я выстрелю в азовца (националиста из батальона «Азов». - Ред.) при самозащите, мне дадут 15 лет и сгноят в пресс-хате, за мной будут охотиться менты, СБУ, нацики. Азовцу же за убийство нелояльного гражданина не будет ничего ровным счетом. Нас резали, похищали и расстреливали, и никто не ответил за это…»

Русские, еще оставшиеся на Украине, боятся, что денацификация не будет доведена до конца и им придется остаться лицом к лицу вот с такими молодчиками. Тогда русская кровь точно станет смертным приговором. Фото: СОЦСЕТИ

«Родная, только не отступи, без тебя не справиться»

Когда-то, надеюсь, скоро, это все закончится. Одумаются одурманенные, одумается Европа, посидев без газа. Когда-то покажут и расскажут обо всех ужасах, которые творились с 2014 года. Напомнят марши нацистов во Львове с 1991-го, всю ту любовь к нацизму, которую проявляла Прибалтика...

И наконец, надо будет напомнить, кто мы, за что всегда стоял славянский мир. Мы пронесли свои идеалы через сотни лет, так неужели же мы все забудем и предадим память предков?

Хочу внести предложение: когда закончится очередная война Запада со славянами, нам надо будет воспитывать детей в духе патриотизма, любви к своей земле.

Давайте вместе вспомним об Александре Невском, об Ушакове, о победе Петра под Полтавой...

Я верю и надеюсь, что мы наконец будем вместе в одном государстве: белорусы, русские, украинцы и все, кто считает себя причастным к Русскому миру. Единой Руси.

Будем жить! Победа будет за нами!!! Россия, только не отступи, нам без тебя не справиться».

Харьков.

«Остались только мародеры, майдауны и кому некуда бежать»

«Мы устали от бесконечных обещаний нашей власти. На выборах они все обещают мир и хорошие отношения с Россией, мы их выбираем, и ничего не происходит. Мы устали, что НАШУ землю с людьми в придачу готовы продать за копейки Западу. Мы устали, что к власти приходят бандиты, что нацисты с каждым годом все наглее. В конце концов от жупанного украинства.

Киев полупуст. Тут остались:

- те, кто не успел уехать, либо кому бежать некуда;

- мародеры;

- майдауны с оружием, в спешке готовящие «коктейли Молотова»;

- русские и антинацисты, не уехавшие, чтобы встретить освобождение города.

Нацистов много, и нас - антинацистов - тоже много. Чего же мы не выходим на улицу? Мы боимся. Мы боимся, что вы уйдете, а националисты останутся. Мы боимся, что ничего не случится с подонками, грабившими нас 30 лет. Мы боимся расправы от тех, кто 8 лет ничего не боится».

Киев.

Свою любовь к нацистам на Украине не то что не скрывают, а выпячивают и гордятся. Фото: РИА Новости

«Очень ждем. Ждем скорее»

«Сейчас нельзя быть мягкими. Поверьте, простой народ тоже встанет против плутократов и укрофашистов, когда увидит, от чего вы его освободили.

Ждем вас как последнюю надежду на спасение. Мы знаем, что вы скоро нас освободите. И надеемся, что с окончанием операции Россия не уйдет, а останется тут!»

«Если не возьмете здесь всё, нас просто задавят»

«Я русский, родом с Донбасса. Я ждал вас в 2014 году, но никто не пришел, я всей душой и сердцем благодарен вам, парни, что вы пришли в 2022 году. Лучше поздно, чем никогда.

За эти долгие 8 лет тотальной пропаганды была ассимилирована в «щирое украинство» большая часть русского и пророссийского населения. Поэтому не удивляйтесь тому, что в каждом русском городе вас встречают 33 калеки с флажками. Тут люди быстрее переобуются, чем это можно представить.

Но вот чего я боюсь: последние 8 лет здесь было невыносимо жить, все русское выдавливалось из общества. Спецоперация вселила в меня надежду на перемены, НО... Я не знаю, какой цели хочет достичь руководство РФ, я не понимаю, к чему нужны переговоры. Из-за этих переговоров и «точек соприкосновения», которых достигли переговорщики, мне становится страшно.

Я очень боюсь, что Киев не будет взят, что, достигнув каких-то договоренностей по признанию Крыма, Донбасса и невступлению в НАТО с украинским «руководством», Россия выведет свои войска, оставив нас, русских людей, один на один с этой озверевшей массой «патриотов». Жить здесь станет попросту невозможно.

Я вижу, что даже в пророссийских кругах сейчас нет единства, за эти дни многие внезапно переменили свои взгляды, отдельные индивидуумы даже начали постить украинские флажки в соцсетях и проклинать русскую армию. Если вы не возьмете всю Украину, русских здесь просто задавят! Поэтому, парни, я желаю вам военной победы, и, пожалуйста, доведите начатое дело до конца.

Киев, мать городов русских, никогда не был украинским и не будет!»

Николай Эмильевич Бредов, Киев.

«Вы опоздали. Так хотя бы сделайте всё быстро»

«Что сказать? Сидим на стреме. Слава богу в Одессе относительно тихо, иногда взрывы, иногда стрельба, сирена! Не буду писать, как мы вас ждали и тому подобнее, если до конца честно, то никого и не ждали! Ждали, когда людей сжигали заживо, но тогда весь мир молчал, а вы не пришли! Почему решили, что сейчас пора, тоже не совсем понятно.

И сейчас весь мир трубит лишь: «Остановите войну!» Вы, российская армия, опоздали немного, лет на 8!!! И сейчас на российскую операцию на Украине многие уже смотрят иначе, люди за это время понемногу привыкли уже выживать при нацистах, притерлись, встроились, перекрасились. И, боюсь, эффект от появления русской армии будет не тот, что был бы 8 лет назад. Но это не значит, что не надо зачищать Украину от гнили!

Беда в том, что, поставь русского и украинца рядом, и никто не отличит, кто есть кто, и как вы все вместе допустили все до такого маразма! Теперь вы пришли! С опозданием!!! Тогда будьте так добры сделать это все хотя бы максимально быстро и безболезненно!»

Одесса.

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