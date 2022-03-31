Пока Европа затягивает пояса, США придумывают для себя выгодные лазейки в санкциях

Когда дело касается экономических интересов Америки, американцы обычно тут же все переигрывают к своей выгоде. Фото: REUTERS

Мне все чаще кажется, что Михаил Задорнов, Царствие ему небесное, все же был не прав. Тупые не американцы (нет, конечно, тупые, но хитрые и изворотливые), а те, кто послушно следует в их фарватере. Реализуют их лозунги и призывы на деле, не заморачиваясь излишними размышлениями.

Вот, к примеру, сейчас вся Европа бьется головой о стенку и ломает себе голову, пытаясь придумать новые санкции против России. Отказываются закупать газ за рубли, говорят про эмбарго на российские товары и т.д. Безусловно, сподвигли их на это американцы, тот же Байден давеча снова прилетал в Польшу, где изумлял всю мировую общественность своими перлами.

А что сами американцы? А они, когда дело касается их экономических интересов, тут же все переигрывают к своей выгоде. Деньги – это тот рычаг, который они никогда не будут игнорировать в ущерб себе. К примеру, осознав, что из-за санкций против России их собственные фермеры могут остаться без удобрений перед посевной, США вывели российские удобрения из-под действия ограничений.

- Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало новую генеральную лицензию от 24 марта, которая фактически вывела из-под возможных санкций российские минеральные удобрения, - говорится в сообщении Минфина США. Более того, удобрениям придали статус жизненно необходимых продуктов.

Тут ситуация еще интересна тем, что до апреля Правительство России запретило экспорт части номенклатуры удобрений из России. Сейчас часть ограничений снимется, но на некоторые наименования запрет на экспорт сохранится до конца мая. Это плюс к тому, что производство аммиачных удобрений в самих США и странах Евросоюза и без того загибается из-за высоких цен на газ, становясь нерентабельным с точки зрения сбыта продукции.

И ведь такая картина не только по удобрениям. Посол Украины в Германии Андрей Мельник в падучей бьется, требуя от Германии отказаться от российских газа и нефти. А сами США в это время наращивают и наращивают закупки нефти у России. В январе-мае 2021-го импорт минерального топлива, нефти и нефтепродуктов из России в США вырос на 78% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го (с $3,8 до $6,7 млрд в долларовом эквиваленте) А в этом году США продолжили наращивать импорт российской нефти, и даже спецоперация России на Украине их не остановила. Так, например, за последнюю неделю с 19-го по 25-е марта импорт нефти из России в США вырос на 43% по сравнению с предыдущей неделей, до 100 тысяч баррелей в сутки.

А премьер Польши Моравецкий в это время берет на себя повышенные русофобские обязательства полностью отказаться от русских нефти и угля уже в апреле.

Американцы чувствуют себя полными хозяевами. Они даже не утруждают себя какими-то приличиями или извинениями за свое поведение перед своей европейской прислугой. Они просто делают то, что считают нужным. Даже если это противоречит их же собственным более ранним заявлениям.

Но они все-таки не задумываются, что за рубли мы можем продавать не только газ. А и нефть. А еще и те же удобрения. Да и много чего еще. Так что вы там, ребята, когда санкции вводите, не забывайте кошельки готовить и пополнять их.