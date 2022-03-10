Тайная жена помогла Петросяну отвоевать у Степаненко коллекцию шедевров живописи

Евгения Вагановича считают настоящим знатоком живописи. Фото: petrosyanevgeny/Instagram

Творческий дуэт юмористов Петросяна и Степаненко распался в 2018 году, когда случился их развод после 30 лет совместной жизни. Петросян ушел к своей помощнице Татьяне Брухуновой, у них родился сын. Тем не менее окончательно забыть друг о друге у бывших супругов не получается - их объединяют судебные перипетии. Уже три года тянется бракоразводный процесс Петросяна и Степаненко. Но недавно в тяжбе наметился перелом. Говорят, что в дело вмешалась еще одна бывшая жена Петросяна, до сих пор остававшаяся в тени…

Ей - квартиру, ему - личную «Третьяковку»

В марте Мосгорсуд возобновил судебные слушания по кассационной жалобе Елены Степаненко, которая не согласилась с решением районного суда, вставшего на сторону Петросяна. Так, суд первой инстанции решил, что самая громоздкая недвижимость бывших супругов - столичная квартира площадью 512 кв. м и стоимостью 380 млн рублей - остается за Степаненко.

А обширная коллекция шедевров мировой живописи досталась хозяину. От громадных апартаментов открещивались оба супруга: квартира обустраивалась как музей, юморист даже оборудовал в ней сцену. Степаненко предлагала Петросяну забрать эти хоромы, а ей отдать коллекцию живописи. Петросян же хотел сохранить картины за собой.

Елена Степаненко обжаловала решение суда. Фото: Канал «Россия 1»

Супруги также делят коллекции редких книг, серебра, фарфора. В итоге из собрания живописи Степаненко достались лишь отдельные современные малоценные картины. Например, Елена с подколкой требовала отдать мужу картину «Старый дуб» неизвестного автора, но вышло наоборот. У Петросяна нашлись весомые аргументы, почему шедевры мировой живописи следует оставить ему.

Евгений и Людмила

Адвокат комика Сергей Жорин в суде упирал на то, что наибольшая часть коллекции живописи собрана до брака со Степаненко.

- Экс-супруга артиста - не страстный поклонник раритетов. Единственная причина, по которой Елена Григорьевна хотела бы оставить собрание себе, - материальная составляющая. Ни Степаненко, ни дочь Евгения Вагановича (Викторина Петросянц от первого брака артиста. - Ред.) не являются коллекционерами. Все это приобретал и искал сам Евгений Петросян еще до брака со Степаненко, - заявлял Жорин прессе.

Однако в суде еще предстояло доказать это мнение. И тут неожиданно выяснилось, что коллекцию из подлинников Айвазовского, Поленова, Шагала и Матисса Петросяну частично подарила, а частично продала предыдущая жена комика - та, что была до Степаненко. Кто же она, эта загадочная дама в списке жен любвеобильного Евгения Вагановича?

До нынешнего брака с молодой помощницей Татьяной Брухуновой Евгений Петросян был официально женат четыре раза. Первая жена, родившая ему единственную дочь Викторину Петросянц, умерла совсем молодой. Вторая супруга - дочка оперного певца Ивана Козловского Анна - тоже уже ушла в мир иной. С Козловской (она была на семь лет старше комика) Петросян развелся буквально через пару лет союза. К слову, со всеми бывшими женами он расставался довольно спокойно, не так воинственно, как со Степаненко.

В 1969 году Петросян устроился в Москонцерт, выступал как конферансье. Работал и у Леонида Утесова, и как артист со своей программой. Во время гастролей в Ленинграде он познакомился с Людмилой Шатровой - молодой, прекрасно образованной женщиной, организующей прием артистов в северной столице. В те годы Людмила работала в Управлении культуры Ленинграда. Была искусствоведом, вращалась в бомонде.

Искусствовед Людмила Шатрова стала третьей женой артиста. Фото: Людмила Владимировна Шатрова/Facebook

- Людмила в конце 70-х участвовала в организации выставки Марка Шагала и даже сопровождала его в поездке в СССР, - рассказала «КП» ее подруга.

Людмила Шатрова привезла в Эрмитаж выставку «Сокровища гробницы Тутанхамона». Участвовала в организации в Советском Союзе выставок западных знаменитостей, в том числе Ива Сен-Лорана. В 60-е ей довелось сотрудничать в США с Жаклин Кеннеди при подготовке каталога шедевров из музеев Москвы и Ленинграда.

Людмила и стала третьей женой Петросяна. О ней юморист никогда ничего не рассказывал. И она предпочитает не распространяться о личном.

Светская дама

Третья супруга около десяти лет обеспечивала быт и домашний уют Петросяну. Она же вывела его в высший свет.

- Людмила была настоящей петербургской аристократкой, она тянула Петросяна на свой уровень, - рассказывала про нее певица Нина Дорда.

Именно Шатрова, как профессиональный искусствовед, привила мужу любовь к картинам. За годы брака с ней Евгений Ваганович, человек достаточно любознательный и привыкший расширять горизонты познания, страстно взялся изучать живопись. Людмиле в наследство от отца досталась коллекция картин, и комик начал с энтузиазмом ее пополнять. С годами Петросян достиг в этом определенного успеха: в кругах коллекционеров его уважают и считают знатоком. К тому же в советские годы было не принято вкладываться в недвижимость, а вот приобретение картин считалось грамотным вложением.

- Я знал Люду, хорошая женщина, Женя с Людой были на свадьбе у моего сына, - рассказал «КП» писатель Георгий Териков. - Расстались они, потому что Евгений Ваганович влюбился.

В 1979 году сбылась давняя мечта Петросяна: ему разрешили открыть Театр эстрадных миниатюр. В него по объявлению о кастинге пришла молоденькая выпускница ГИТИСа Елена Степаненко. Они вместе играли в спектакле «Доброе слово и кошке приятно», ездили на гастроли. Но рабочие отношения переросли в личные лишь спустя шесть лет. Оба на тот момент были несвободны: она - замужем за пианистом Александром Васильевым. А Петросян жил в браке с Людмилой.

Волю своим чувствам Евгений и Елена дали на гастролях в Семипалатинске.

- Там на полигоне проводились ядерные испытания, вот и у нас рванула бомба любви, - вспоминала Степаненко.

Ради Петросяна юмористка первой развелась со своим мужем. Следом и Евгений Ваганович решился расторгнуть брак с третьей супругой. Людмила сильно переживала развод и была обижена в первую очередь на Степаненко, на которую ее променял комик. Но истерик и раздела имущества не устраивала. А с годами и вовсе простила. Петросян оставил Людмиле квартиру, а она ему - коллекцию живописи. С условием, что он будет выплачивать ей финансовую компенсацию. По сути - постепенно, с годами, выкупит коллекцию. Петросян все выплатил и стал полноправным хозяином картин. Кстати, в одном из разговоров с «КП» Петросян признавался, что общается с бывшей женой Людмилой и высылает ей деньги.

«Отдала на хранение»

Елена Степаненко впоследствии тоже внесла свою лепту в пополнение семейных коллекций, но, в частности, собрание картин - заслуга не ее. Степаненко больше любила фарфор, вазы, статуэтки. А Петросяна увлекала живопись, книги. В союзе со Степаненко они приобретали преимущественно копии, цена которых значительно ниже подлинников. Петросян со временем стал меньше тратить деньги на пополнение и без того шикарной коллекции живописи, переключившись на редкие книги.

Знакомые уверены: Степаненко судится за картины, чтобы они не достались Татьяне Брухуновой и ее сыну. Фото: bruhunova/Instagram

- Картины Айвазовского, Боголюбова, Поленова ему подарила Людмила. Поэтому Степаненко не имеет отношения к этим полотнам, - рассказала «КП» продюсер Антонина Саврасова. - После развода с Петросяном Людмиле было накладно содержать коллекцию. Вот они и договорились, что она отдает ему картины на хранение, «в хорошие руки». Ведь за полотнами требуется уход. Это вообще хлопотное дело: следить за сохранностью, чтобы не украли, не испортились. Нужен определенный температурный режим, чтобы картины не повредились. Время от времени надо приводить их в порядок, как минимум пыль стирать специальным раствором. Это часть образа жизни, нужно быть фанатом этого дела. А Петросян именно такой. Степаненко по духу не коллекционер. Почему она так уцепилась за картины - у меня только одно объяснение: чтобы они не достались Брухуновой.

Суд затянулся

Поскольку суд по разделу имущества Петросяна и Степаненко по просьбе обеих сторон проходил в закрытом режиме, знакомиться с документами журналистам запретили. Но, скорее всего, Петросян успешно доказал, что картины были получены им до брака со Степаненко от предыдущей жены Людмилы.

Хотя промежуточная победа осталась за Петросяном, Степаненко и не думает сдаваться. Она обжаловала решение районного суда в Мосгорсуде, который приостановил дело, а все имущество отправил на новую экспертизу из-за возникшего спора в оценке. К слову, объем всего имущества Петросяна таков, что перечень его занял больше 500 печатных страниц.

Повторное судебное заседание в Мосгорсуде назначено на март. Адвокат Петросяна обвинил вторую сторону в намеренном затягивании процесса. Пока имущество не поделено, оно продолжает считаться общим и ни один из бывших супругов не вправе ничего с ним сделать. Это выгодно Степаненко, которая боится, что все достанется Брухуновой. Поклонники Евгения Вагановича в соцсетях осуждают Елену - мол, не может успокоиться, отпустить бывшего мужа. Но артистка намекает, что печется о своей названой дочке Викторине, которой она заменила маму.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Доказать происхождение картин непросто

- Если бы картины приобретались в браке со Степаненко, то суд бы все делил поровну. Петросяну удалось доказать, что он стал хозяином коллекции до брака с Еленой, - высказал «КП» свое мнение юрист Дмитрий Кузьмичев. - У многих людей есть картины, но не все могут доказать их происхождение и легальность. Прошло много лет, маловероятно, что на каждую картину Петросян хранил договор купли-продажи. И найти продавцов спустя сорок лет тоже маловероятно. А договориться с кем-то, кто подтвердит, что дарил или продал, так сказать, оптом раритеты вполне реально. Людмила могла свидетельствовать в его пользу, раз он пересылает ей деньги.

КСТАТИ

Шутки для выступлений комик позаимствовал у тещи

Все-таки роднился Петросян с очень интересными семьями. Мама его третьей жены Людмилы Шатровой была известной в свое время личностью. Наталия Владимировна Рейхардт была членом художественного совета при обкоме профсоюзов Ленинграда.

«В Ленинграде мама вела народный театр (взрослый и детский), ставила там не только драматические спектакли, но и писала сценарии и организовывала выступления агитбригад, - рассказывала Людмила. - Это всегда была музыкальная форма с сатирическим содержанием - сценки, куплеты, короткие скетчи, которые критиковали недостатки, высмеивали нерадивых работников, пьяниц, прогульщиков. Доставалось и начальству за промахи в руководстве. Критике подвергалось все в смешной, юмористической форме - не злобно, но колко. Я вышла замуж за московского артиста (Петросяна), к тому времени уже достаточно известного, и мы с мамой переехали в Москву. Взяла мама с собой и все свои сценарии. Мой муж работал в разговорном жанре. И мамины сценарии, и наработки агитбригад пригодились (в несколько переработанном виде) и на московской сцене! У них, тещи и зятя, сложились прекрасные отношения».

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