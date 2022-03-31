Исполнительница хита «Я у твоих ног» Наталия Власова чуть не сожгла собственную квартиру

Кадр из клипа на хит "Я у твоих ног" певицы Наталии Власовой. Фото: Youtube

Певица Наталия Власова («Я у твоих ног») чуть не спалила собственную квартиру в центре Москвы.

Как стало известно «КП», инцидент случился в ночь на 31 марта в квартире артистки на Патриарших прудах, где обладательница «Золотого граммофона» живет уже несколько лет. Власова поставила горящую свечу под навесной шкаф на кухне и ушла в душ. По возвращению почувствовала запах гари и увидела дым — начал плавиться и гореть кухонный гарнитур.

— Наталия совсем не приспособлена к бытовой жизни, — рассказал PR-менеджер артистки Андрей Карпов. —Как можно поджечь свечу под полкой и уйти в душ? Она чуть не сожгла всю квартиру. Пришлось срочно накрыть горящее место мокрым полотенцем и предотвратить пожар. Кухонный гарнитур теперь придется менять.

Обошлось без пожарных, но не без стресса. В ужасе Власова начала звонить матери в Петербург и даже отправила ей видео со сгоревшей мебелью. Разумеется, мама была в шоке и пообещала незамедлительно взять билеты и прилететь к неосторожной дочери в Москву, чтобы помочь с уборкой опаленного гарнитура и напомнить о правилах безопасности.