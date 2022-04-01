Военная спецоперация на Украине 1 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция. Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Российские военные продолжают проведение военной спецоперации на Украине. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 апреля 2022 года.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Россия почти уничтожила военную промышленность Незалежной. При этом он отметил, что во время конфликта обе стороны несут потери.

Российская делегация обратила внимание на игнорирование комиссаром ООН по правам человека нацистских высказываний украинских политиков. По мнению Ярослава Еремина, "давно пора было бы обратить внимание и дать оценку подобным нацистским высказываниям, а также действиям поддерживающих этих людей западных стран".

Местную администрацию Донецкой Народной Республики создадут в Мариуполе. Указ об этом подписал глава ДНР Денис Пушилин. Кроме того, Указ предполагает создание в Мариуполе районных администраций по согласованию с администрацией главы ДНР.

В украинских биолабораториях могли проводить инфицирование людей опасными инфекциями с неизвестным риском для жизни и здоровья участников, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, комментируя результаты анализа обнаруженной в украинских исследовательских центрах документации.