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Переписка Хантера Байдена

Минобороны России показало переписку сына президента Джо Байдена, Хантера, с сотрудниками Управления по снижению угрозы Минобороны США и подрядных организаций Пентагона на Украине. Документы подтверждают, что США вели запрещенные работы в биолабораториях на территории незалежной. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

- Содержание писем показывает, что Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний «Black and Veach» и «Metabiota», — сообщил он.

Детей используют для создания фейков

Украинские власти использует детей для создания фейковых сюжетов. В этом Киев перенимает тактику западных стран. Такое заявление сделала официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Украинцы запрудили Юрмалу

В Юрмале местные власти стонут о том, что больше принимать беженцев из Украины они просто не в силах. Руководители этот курортного городка на Рижском взморье заявили, что их скромные ресурсы почти исчерпаны. Они приняли более 600 уехавших из незалежной и предвидят финансовый, экономический и коммунальный коллапс. Кстати, как беженцы туда проникают - неужели транзитом через Белоруссию и Литву?

Сбитые вертолеты «Азова»

Украинские военные вновь рискнули вытащить командиров нацподразделения «Азов» из Мариуполя. Накануне один Ми-8, что пытался осуществить эвакуацию «героев», сбили. Очередная попытка вывезти «легендарных бойцов» стоила украинцам уже двух вертолетов Ми-8. Одну вертушку поразили из трофейного американского «Стингера» - она упала в районе Рыбацкого. Во второй вертолет попала ракета, он потерпел крушение в 20 км от берега.

Киев просит Су-25

Конгрессмен Джейсон Кроу заявил на слушаниях в Комитете Палаты представителей по вооруженным силам, что в новом списке, представленном Конгрессу, среди «неотложных потребностей» украинского руководства есть штурмовики Су-25. Также украинская сторона заявила о необходимости передать Киеву полный набор скаута: пакет разведывательных и ударных беспилотников, тактических радаров, систем радиоэлектронной борьбы с БПЛА.

Касперского не тронут

Белый дом под украинскую дымовую завесу хотел ударить санкциями и по «Лаборатории Касперского», но в Минфине США стали протестовать. Эксперты министерства отметили, что продукцию компании используют «сотни миллионов пользователей по всему миру, что затрудняет введение санкций», да и вообще это повысит вероятность кибератак со стороны Москвы.

Задержан сотрудник СБУ

В Росгвардии сообщили о задержании в Киевской области сотрудника СБУ, который, предположительно, курировал диверсионные группы. Работал по северо-западным районам. Дома держал не только автоматическое оружие, но и большое количество боеприпасов.

Квартиру Зеленского в Крыму могут национализировать

Власти Крыма включат квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южной окраине Ялты в список подлежащего национализации имущества украинских политиков и олигархов. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что планируется квартиры и виллы украинских толстосумов и госчиновников, которые откровенно враждебны России, обратить в собственность российского государства. Зря платили коммуналку…

Беженцев из Мариуполя приняли в Бердянске

В Бердянске, который в былые времена на побережье Азовского моря считался чуть ли не курортной жемчужиной, сейчас приняли несколько тысяч беженцев из Мариуполя. Часть из них размещают в детских оздоровительных лагерях. Исполняющий обязанности мэра Бердянска Александр Сауленко рассказал, что помощь постоянно прибывающим беженцам из соседнего города оказывают при участие не только своих, быстро истощающихся запасов, но и с привлечением ресурсов российских Вооруженных сил и МЧС.