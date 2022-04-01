Дозор сержанта Умархаджиева: заметил колонну нацистов, подготовил для нее «тактический мешок»

Фото: Александр КОЦ

Минобороны России передала «КП» наградные листы на военнослужащих, что заслужили в бою государственные награды. Сейчас на Украине идет активная передислокация российских подразделений. Украинские националисты готовят диверсии по ходу движения колонн. Их все чаще срывают передовые подразделения наших разведчиков, которые используют в дозоре современное вооружение и беспилотники.

«Тяжело в учении — легко в походе! Легко в учении — тяжело в походе!», - повторял солдатам легендарный русский полководец Александр Суворов. А офицеров предупреждал: «Каждый воин должен понимать свой маневр».

К словам генералиссимуса стоит прислушиваться. Он не проиграл ни одного сражения.

ОБЕЗВРЕДИЛ 35 ИНОСТРАННЫХ МИН

Капитан Руслан Ахмедов.

Фото: Министерство обороны РФ

«В ходе ведения инженерной разведки маршрутов передвижения российских войск командиром понтонной роты капитаном Русланом Ахмедовым была обнаружена диверсионно-разведывательная группа украинских националистов, осуществляющая минирование путей движений в районе одного из населенных пунктов и подступов к нему. Мгновенно оценив ситуацию, Руслан, доложив командованию о готовящейся провокации, используя рельеф местности, вместе с подчиненными, заняв позиции, приготовился дать бой врагу. Выявив огневые позиции пулеметчиков, российские инженеры сосредоточенным огнем подавили их, после чего начали вести огонь по националистам. В ходе боя диверсанты отступили, бросив тяжелое вооружение и взрывчатку. Выставив охранение, Руслан вместе с подчиненными приступил к разминированию путей прохода российской колонны. В ходе разминирования Руслан лично обнаружил и обезвредил 35 мин западного производства. Благодаря решительным действиям, высокому уровню профессиональной подготовки капитана Руслана Ахмедова было обеспечено оперативное и безопасное продвижение войск в заданный район. При этом потерь в подразделении российских инженеров не допущено».

ТОЧНЫМ УДАРОМ СОРВАЛ ПЛАНЫ ВРАГА

Подполковник Анатолий Лукин.

Фото: Министерство обороны РФ

«Группой российских разведчиков были обнаружены тщательно замаскированные и укрепленные позиции украинских националистов, готовящих наступление на российские подразделения. В качестве наступления планировалось нанесение ракетно-артиллерийских ударов по нашим позициям.

Гаубично-артиллерийскому дивизиону под командованием подполковника Анатолия Лукина была поставлена задача, лишить радикально настроенных националистов артиллерийской поддержки и сорвать их наступление. Оперативно разместив дивизион на позициях, на основании полученных разведданных благодаря грамотным действиям подполковника Лукина и слаженным действиям подчиненного ему личного состава в ходе огневого удара по позициям врага было поражено 2 миномета калибра 122 мм, 1 реактивная система залпового огня БМ-1 «Град», углубленные огневые позиции противника, а также более 20 националистов. Противник, лишенный огневой поддержки, был вынужден отступить и покинуть занимаемые ранее позиции».

ПОДГОТОВИЛ ПРОТИВНИКУ «ТАКТИЧЕСКИЙ МЕШОК»

Сержант Юнус Умархаджиев.

Фото: Министерство обороны РФ

«Ночью, выполняя специальные задачи в составе дозора, заместитель командира взвода сержант Юнус Умархаджиев обнаружил движение вражеской колонны с техникой. Оценив силы противника, Юнус принял решение силами дозора организовать засаду. Грамотно используя рельеф местности, благодаря высокому уровню тактической подготовки, Юнус вынудил противника попасть в подготовленный «тактический мешок», после чего, исключив все варианты отступления противника, навязал бой. Несмотря на ожесточенное сопротивление окруженных украинских радикалов по итогам боестолкновения было уничтожено 6 машин и 11 человек живой силы противника. Часть националистов, понимая, что им не выбраться из окружения, сдались в плен российским военным и в ходе допроса сообщили о готовящихся засадах для российских колонн.

БАТАРЕЯ ЛИКВИДАТОРОВ «БАЙРАКТАРОВ»

Старший лейтенант Сергей Моргунов.

Фото: Министерство обороны РФ

«Зенитно ракетная батарея, под руководством старшего лейтенанта Сергея Моргунова выполняла задачи по воздушному прикрытию командного пункта российских подразделений от авиации противника. Нападение украинских националистов сопровождалось поддержкой артиллерии и авиации, а также применением средств постановки помех. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Сергей оперативно оценил обстановку, грамотно поставил задачи подчиненному личному составу и лично, действуя в составе расчета, приступил к огневому поражению воздушных целей.

Находясь под плотным артиллерийским обстрелом противника, регулярно меняя стартовые позиции, расчетом Сергея было уничтожено 2 вражеских вертолета, 1 БПЛА-корректировщик огня и 1 БПЛА-постановщик помех. Смелые и решительные действия лейтенанта Моргунова лишили наступающие силы поддержки с воздуха, а также возможности корректировать огонь. Всего за время проведения специальной военной операции, благодаря грамотным и решительным действиям старшего лейтенанта Сергея Моргунова, уничтожено 8 воздушных целей, в том числе 2 вертолета, 2 БПЛА-«Байрактар», 1 БПЛА-постановщик помех и 3 БПЛА-корректировщика».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Начальник Главного управления кадров Министерства обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин в филиале Центрального военного клинического госпиталя имени А.А.Вишневского Министерства обороны России вручил государственные награды раненым российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой республик.

Военнослужащим вручены 9 медалей «За отвагу» и один орден «Мужества». Ранее, о награждении данных военнослужащих состоялся Указ Президента России.

После награждения в рамках социально-культурной акции «Лучшим воинам Мира», организованной Главным военно-политическим управлением Вооруженных Сил России, с участниками специальной военной операции встретился заслуженный артист России Александр Маршал.

- В это непростое время, когда лежат наши ребята, я просто посчитал необходимым их навестить и, по возможности спеть все, что могу.

Я надеюсь, что они скоро выздоровят. У кого я не спрашивал, они все сказали, что вернутся. Я горд и счастлив, что у нас такая молодежь. Правда - это дорогого стоит!, - заявил Александр Маршал.

Творческую эстафету артист принял у арт-группы «SOPRANO Турецкого», выступившей 30 марта в филиале Центрального военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко в Москве.

КСТАТИ

После выписки военнослужащие будут направлены на медицинскую реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления.

В программах медицинской реабилитации используется весь арсенал современных методов лечебной физкультуры с применением тренажеров с биологически обратной связью, лечебной гимнастики, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа.

Реабилитационные программы составляются индивидуально для каждого пациента специалистами мультидисциплинарной команды врачей.