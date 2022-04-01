За пять дней в августе 1944-го года на Украине было уничтожено 1549 бандеровцев

Фото: Министерство обороны РФ

То, что сегодня творят на Украине неонацисты из различных украинских подразделений все уже совершали их предки. Именно потому дежавю вызывает фотографии найденной в подвале мариупольской школы девушки с отрубленными руками и вырезанной на животе свастикой. Все это уже было 80 лет назад Украине. Это потомки этих бандеровцев сейчас крысами мечутся по подземным коммуникациям завода «Азовсталь».

Минобороны России в рамках проекта «Архивы помнят все!» публикует новые исторические свидетельства преступлений и зверств украинских националистов против своего народа в годы Великой Отечественной войны.

Публикация из фондов Центрального архива Минобороны России документов направлена на сохранение исторической памяти и правды о кровавых массовых преступлениях и зверствах украинских националистов в отношении своего народа, которые последние годы намеренно предавались забвению.

ОТЛИЧАЛИСЬ ЛОЖЬЮ И ИЗВОРОТЛИВОСТЬЮ

Описывая способы борьбы украинских националистов, составитель документа выделяет из них как характерные обман, клевету и фальсификацию фактов (они и сегодня применяются украинскими неонацистами, но уже с использованием современных коммуникационных и информационных технологий): «Украинские националисты пытаются выдать себя за истинных сторонников, спасителей украинского народа. Они уверяют, что борются и против Москвы, и против немцев за освобождение украинского народа. Это, конечно, вранье. Украинские националисты всячески помогали немцам в их борьбе с Красной Армией, надеясь, что те дадут им возможность захватить власть.».

Как отмечается в документе, разочаровавшись в терпящей поражение нацистской Германии, украинские националисты стали надеяться на послевоенное «столкновение между СССР и Англией. Этим они думают воспользоваться и установить на Украине свою власть».

ВЫРЕЗАЛИ ЗВЕЗДЫ НА ГРУДИ…

Большая часть опубликованных в разделе документов свидетельствуют о зверствах и жестокости украинских националистов, о террористической сущности их движения, показывают совершенные ими на территории освобожденной советской Украины злодеяния.

Особая жестокость украинских националистов в отношении военнослужащих подтверждается информацией Главного политического управления Красной Армии от 26 сентября 1944 года (об активизации бандеровских банд). В документе описаны последствия пыток над пленными красноармейцами: «31 августа в районе села Гурный Старо-Самборского района бандитами зверски убит рядовой Копылов и тяжело ранен рядовой Синявский из 115-го инженерного батальона. У Копылова были выкручены руки и ноги, выбит левый глаз и отрезан нос. После зверских пыток Копылов был прострелен очередью из автомата».

Фото: Министерство обороны РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Преступные факты чрезвычайной жестокости и насилия над женщиной приведен в политдонесении Политуправления 1-го Украинского фронта «О бандитской деятельности украинских националистов в районах западных областей Украины, освобожденных от немцев» от 10 августа 1944 года: «10 августа бандиты увели в лес девушку-машинистку Военторга 2-й воздушной армии Поневину Елену. Там изнасиловали ее, вырезали звезды на руках, ногах и на груди, написали на животе “Россия” и бросили в лесу связанную. Подобные факты не единичны», – утверждается в документе.

Фото: Министерство обороны РФ

В представленной выписке из политдонесения Политуправления 1-го Украинского фронта «О бандитских действиях украинских националистов» отмечается, что бандеровцы совершают нападения на военнослужащих Красной Армии и на мирное население, причем проявляя особое зверство: «В жестокостях и бесчеловечных расправах с мирным населением украинские националисты не уступают немцам. В населенных пунктах, где все еще орудуют националистические банды, жители крайне запуганы и терроризированы».

ОБОРОТНИ В СОВЕТСКОЙ ФОРМЕ

В донесении говорится, что бандиты нередко прибегают к провокационным методам: «Под видом советских военнослужащих они нападают на мирных, лучших советских людей, издеваются над ними, подвергают зверским мучениям. В населенный пункт Пукляки Тернопольской области в начале апреля 1944 года ворвалась группа бандеровцев, переодетая в красноармейскую форму, и зверски замучила двух местных жителей – украинцев Петриченко Якима и Паначук Степана». В документе отмечено, что аналогичные факты были зарегистрированы и «в других районах западной Украины».

В другом политдонесении фронта «О террористических действиях бандеровцев» от 22 декабря 1944 года, – приведено описание другой массовой провокации националистов: «29 ноября с.г. бандеровцы в количестве до 300 человек, одетые в форму красноармейцев и офицеров, напали на местечко Белый Камень». Однако в это время к селу на тягаче подъехали семь военнослужащих Красной Армии, которые не подозревали, что в населенном пункте орудуют переодетые националисты. «При въезде в с. Белый Камень бандиты забросали их гранатами и обстреляли ружейно-пулеметным огнем. 3 бойца, в том числе водитель, были сразу убиты, а остальные вели перестрелку с бандеровцами, пока не были частью убиты, частью тяжело ранены. С захваченных раненых и убитых красноармейцев бандиты сняли обмундирование, отобрали документы и зверски над ними надругались». В самом селе, как сообщается в донесении, бандеровцы убили до 50 мирных жителей.

Один из показательных случаев описан в политдонесении Ровенского областного военного комиссариата «О действиях буржуазно-националистических банд в Ровенской области» от 29 августа 1944 года: «В селе Барикевичи банда в количестве 26 человек зверски замучила двух дочерей зампредседателя сельсовета, а его (зампредседателя сельсовета), его жену и еще 11 человек сельского актива увели по направлению Уженецкого леса, судьба которых до настоящего времени не известна».

КАК УНИЧТОЖАЛИ НЕОНАЦИСТОВ В 1944 ГОДУ

В опубликованной информации Главного политического управления Красной Армии от 23 сентября 1944 года (об активизации банд бандеровцев на территории Львовской области) представлен характерный состав многих националистических банд, действующих в западных районах Украины, которые «состоят из остатков разбитых дивизий СС «Галиция», бывших полицейских и насильно мобилизованного населения, а также из уклоняющихся от мобилизации в Красную Армию. Эти банды располагают достаточным количеством автоматического оружия и боеприпасов, находятся в подчинении хорошо подготовленных командиров, прошедших военное обучение в полевых школах УПА, и специальных инструкторов, подготовленных ОУН в Карпатах».

Документы эти публикуются не только, чтобы рассказать правду, но вспомнить меры, которые принимала Красная Армия для борьбы против националистических банд. Они приводили к тому, что в тех местах, где действовали советские вооруженные подразделения, активность бандеровцев значительно спадала.

В документе также докладывается об успешных действиях частей НКВД, охраняющих тыл 1-го Украинского фронта, с приданными тремя полками Красной Армии по ликвидации бандитов: «В результате проведенных ими операций с 22 по 27 августа 1944 г. 1549 бандитов было убито, 541 захвачен в плен (…). Изъято оружия: бронетранспортеров М-1 - 1, минометов – 6, мин – 323, станковых пулеметов – 3, ручных – 15, крупнокалиберных ДШ - 4, автоматов – 73, винтовок – 170, гранат – 385 и патронов – 33459».

После войны украинские националисты продолжали свою преступную террористическую деятельность, о чем свидетельствует донесение политотдела Волынского военного комиссариата «О количестве и характере террористических актов немецко-украинских националистов в районах Волынской области за период с 15 апреля по 10 июня 1946 года».

В донесении говорится о сотнях фактов террора и ограбления демобилизованных военнослужащих Красной Армии, прибывающих домой в села, а также представлены конкретные эпизоды: «В Солотвинском районе в селе Кричка бандиты насильно увели в банду демобилизованного старшего сержанта Дмитренко, инвалида Отечественной войны, трижды орденосца. Дмитренко от бандитов убежал и принимал активное участие в ликвидации банд. Бандиты в сентябре сожгли его дом, в котором сгорели мать и отец Дмитренко, две сестры и три брата».