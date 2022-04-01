Дочь Анастасии Заворотнюк перестала есть из-за тяжелой болезни матери

Анна призналась в соцсетях, что когда она узнала о диагнозе мамы, то из-за стресса перестала есть. Фото: соцсети.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с раком мозга. Тяжелая болезнь 50-летней актрисы изменила жизнь всей ее семьи. Дочь артистки Анна призналась в соцсетях, что когда она узнала о диагнозе мамы, то из-за стресса перестала есть. Девушка с трудом впихивала в себя еду, и в итоге у нее развилась анорексия.

- Когда я узнала о болезни мамы, то похудела до состояния анорексички, просто не могла есть год. Впихивала в себя еду, чтобы хоть как-то сохранять жизнедеятельность, - поделилась с подписчиками Анна.

Сейчас девушка, напротив, начала набирать вес – не нервной почве она начала слишком много есть.

- Хотела бы пообщаться с вами на тему веса — он у меня постоянно скачет. Я то худею, то набираю. За последний месяц страшно поправилась, тянет на сладкое и мучное. Многие говорят, что это от недостатка эндорфина — гормона счастья, организм восполняет его вкусной едой. А вы заедаете стресс или перестаете есть и худеете? У меня все зависит от обстоятельств, - рассказала Анна. - Например, когда сейчас, в связи с обстановкой в мире, я нервничаю, но более-менее умеренно, и это не сравнить с неизлечимой болезнью близкого. Начала есть, собираюсь садиться на диету, мне надо скинуть хотя бы пять килограммов.

Расстройство пищевого поведения – не единственная проблема со здоровьем у дочери звезды. Ранее Анна рассказывала подписчикам, что уже два года борется с тяжелой депрессией. Девушка призналась, что пыталась бороться с гнетущим состоянием самостоятельно и принимала сильные антидепрессанты. Но в итоге только навредила своему организму.

- У меня в душе большая драма, мне с этим трудно жить. Мой диагноз: угнетенное настроение, тревога, панические атаки. Я заболела этой болезнью около двух лет назад, на протяжении года глушила себя сильными препаратами и сделала только хуже своему организму. Оставшийся год я борюсь с недугом при помощи специалистов, - сообщила дочь Заворотнюк.