«Кому они там на фиг нужны?»: Дизайнер Артемий Лебедев высмеял уехавших из России звезд

Артемий Лебедев. Фото: кадр видео.

За последний месяц многие звезды уехали из России, испугавшись нестабильной ситуации и западных санкций. Одни телеведущие, актеры и певцы уверяют, что они уехали на время – только в отпуск. Другие прямо заявляют, что в ближайшее время не собираются возвращаться на родину. Массово уезжают из России и IT-специалисты. Известный дизайнер Артемий Лебедев уверен, что это – последствия паники. Он считает, что лучше остаться дома и продолжать работать на родине.

Артемий Лебедев – сын телеведущей Татьяны Толстой. 47-летний дизайнер руководит собственной компанией, создававшей дизайн для московского метро, РЖД и олимпийской сборной России. Артемий с гордостью говорит, что его студия пережила многие кризисы – и, несомненно, преодолеет и нынешний.

- Никто из наших дизайнеров не уехал за границу. Все сидят здесь, потому что у нас неплохо, - сообщил Лебедев в YouTube-шоу «Вписка».

По словам дизайнера, почти все из его близких и знакомых остались в России и не собираются уезжать.

- У меня, кстати, даже из ближнего круга не особо кто-то уехал. Есть из знакомых, а из родных – нет, - говорит Лебедев.

Артемий уверен, что для многих отъезд из России был эмоциональным поступком. Но что уехавшие знаменитости будут делать за границей – большой вопрос. Когда у них закончатся деньги, они, скорее всего, вернутся на родину, ведь им будет тяжело найти достойную работу за рубежом.

- Кому они там на фиг нужны? Просто вопрос номер один — где они возьмут столько денег, такой уровень жизни? Если у них, конечно, есть свой домик во Франции и доход от виноградника, ну да, наверное, им там будет классно. Но я сомневаюсь, что таких людей много, что сложилась критическая масса, - говорит Лебедев.

Другое дело – IT-специалисты: специфика их профессии позволяет работать из любой точки планеты. Но даже для них, по мнению Лебедева, сейчас больше перспектив в родной стране.

- Отток мозгов? Большего оттока мозгов, чем был в 90-е, сейчас даже отдаленно нет. Вот сколько народу свалило из России, думая, что в Силиконовой долине классно, и все эти офисы Google — рай на Земле. Ну флаг им в руки, мне их не жалко. Более унылых мест вообще не существует. Опять же, если ты айтишник и можешь работать из кафе, то я бы выбирал московское, - считает дизайнер.

Напомним, месяц назад Россию покинула Ксения Собчак: журналистка объявила, что отправляется в отпуск. Сообщалось, что телеведущая вместе с пятилетним сыном Платоном улетела в Стамбул бизнес-джетом, за который она заплатила 5 миллионов рублей. Позже очевидцы сфотографировали Собчак в израильском аэропорту Бен-Гурион - Ксения прилетела в Тель-Авив.

Алла Пугачева и Максим Галкин тоже улетели в Израиль. Супруги взяли с собой детей Гарри и Лизу и сняли трехэтажную виллу с бассейном в поселке Кесария.

Певец Валерий Леонтьев также улетел за границу. Артист отправился в США, где у него есть недвижимость. Валерий Яковлевич – владелец особняка площадью в 386 квадратных метров с тремя спальнями, который оценивается риелторами в 3 миллиона долларов.