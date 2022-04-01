«А мыслями в России»: Рената Литвинова гуляет по Парижу в наряде за несколько тысяч евро

Рената Литвинова. Фото: Иван ВИСЛОВ

Рената Литвинова, как и многие звезды, улетела за границу. Актриса обосновалась в Париже, где у нее есть квартира. Артистка объявила, что в ближайшее время не вернется в домой, и даже отменила спектакль со своим участием в Санкт-Петербурге. Однако душой Рената, как она уверяет, с Россией. В соцсетях Литвинова опубликовала неоднозначный пост, уверяя, что она тоскует по родине.

Рената давно дружит с директором французского модного дома Balenciaga Демной Гвасалией. Он приглашает актрису на все модные показы и регулярно дарит ей вещи из новых коллекций. В соцсетях Рената поделилась снимком, на котором она гуляет по Парижу в дизайнерском наряде Balenciaga стоимостью несколько тысяч евро.

«… А мыслями в России», - написала Литвинова.

В соцсетях Рената поделилась снимком, на котором она гуляет по Парижу в дорогущем наряде Balenciaga стоимостью несколько тысяч евро. Фото: соцсети.

Эту подпись многие посчитали неуместной. «Неплохо из Парижа о России думать»; «А зачем вы уехали?» - негодуют подписчики. Кое-кто припомнил Литвиновой сорванный спектакль в Санкт-Петербурге, который не состоялся из-за ее неожиданного отъезда.

Напомним, квартиру в Париже Рената получила благодаря удачному замужеству. Актриса дважды была замужем. Первым мужем актрисы стал продюсер Александр Антипов. Супруги прожили вместе всего год: поженились в 1996 году и расстались в 1997-м. Вторым супругом Литвиновой стал бизнесмен Леонид Добровский, за которым она была замужем с 2001 по 2007 год. В этом браке у нее родилась дочь Ульяна.

После развода бизнесмен хорошо обеспечил жену и дочь. Рената смогла купить квартиру в Париже и, когда дочке исполнилось 11 лет, отправила девочку учиться во Францию. В Париже Ульяна жила на попечении няни, а Рената приезжала туда из Москвы наездами. Проучившись в парижской школе пять лет, Ульяна еще два года жила в Лондоне, а затем переехала в Бельгию. Сейчас девушка учится в Антверпене на дизайнера одежды. После защиты диплома она собирается уехать в США и основать собственный модный бренд.