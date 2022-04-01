Флорида стала первым американским штатом, запретившим гомосексуальную пропаганду среди детей

Люди нетрадиционной ориентации во всем винят республиканцев и утверждают, что война за детей еще не проиграна
Фото: REUTERS
ЛГБТ-сообщество в Соединенных Штатах яро протестует против решения губернатора Флориды Рона Десантиса подписать законопроект, существенно ограничивающий обсуждение с учениками младшей школы вопросов сексуальной ориентации.
В начале марта законопроект, который имеет официальное название «Билль о родительских правах в образовании», а сторонниками однополых отношений называется «Не говори гей» (Dont Say Gay), был поддержан большинством сенаторов Флориды.
Само подписание документа Десантис провел демонстративно – в окружении детей, некоторые из которых держали в руках плакаты с лозунгом «Защищайте детей, поддерживайте родителей». Американское ЛГБТ-сообщество с горечью констатировало, что по всей стране сейчас рассматриваются десятки подобных законопроектов.
Конечно же, люди нетрадиционной ориентации во всем винят республиканцев и утверждают, что война за детей еще не проиграна.
К праведному гневу обиженных «коллег» из США присоединились и наши отечественные гомосексуалисты. В соцсетях они называют подписанный Десантисом документ аналогом «закона Мизулиной» и призывают изменить плакаты в руках детей на надпись «Защитите детей от республиканцев».
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