Флорида стала первым американским штатом, запретившим гомосексуальную пропаганду среди детей

Люди нетрадиционной ориентации во всем винят республиканцев и утверждают, что война за детей еще не проиграна Фото: REUTERS

ЛГБТ-сообщество в Соединенных Штатах яро протестует против решения губернатора Флориды Рона Десантиса подписать законопроект, существенно ограничивающий обсуждение с учениками младшей школы вопросов сексуальной ориентации.

В начале марта законопроект, который имеет официальное название «Билль о родительских правах в образовании», а сторонниками однополых отношений называется «Не говори гей» (Dont Say Gay), был поддержан большинством сенаторов Флориды.

Само подписание документа Десантис провел демонстративно – в окружении детей, некоторые из которых держали в руках плакаты с лозунгом «Защищайте детей, поддерживайте родителей». Американское ЛГБТ-сообщество с горечью констатировало, что по всей стране сейчас рассматриваются десятки подобных законопроектов.

Конечно же, люди нетрадиционной ориентации во всем винят республиканцев и утверждают, что война за детей еще не проиграна.

К праведному гневу обиженных «коллег» из США присоединились и наши отечественные гомосексуалисты. В соцсетях они называют подписанный Десантисом документ аналогом «закона Мизулиной» и призывают изменить плакаты в руках детей на надпись «Защитите детей от республиканцев».

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