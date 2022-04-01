Австрия выступила против эмбарго на российские газ и нефть

Hа сегодняшний день в Австрии ждут разъяснений от «Газпрома» по ситуации с покупкой газа за рубли Фото: REUTERS

Согласно заявлению канцлера Австрии Карла Нехаммера, его страна однозначно выступает против ограничений на закупки российского ископаемого топлива, поскольку на сегодняшний день слишком зависима от поставок из-за рубежа.

– Поэтому от нас следует четкий отказ от каких-либо идей о прекращении импорта российского газа или российской нефти, – сказал Нехаммер.

Политик признал, что вопрос снабжения газом в стране стоит крайне остро, а также призвал своих коллег в Европе «проявить спокойствие» и задуматься о следующей зиме.

Кроме того, Нехаммер рассказал, что на сегодняшний день в Австрии ждут разъяснений от «Газпрома» по ситуации с покупкой газа за рубли и пока конкретной информации не поступало. В действующих же контрактах фигурирует оплата за поставляемый газ в евро или долларах.

– Мы пока не получили никакой другой информации от «Газпрома», что будет какое-то изменение контракта с российской стороны. Надо сейчас дождаться, что нам будет представлено, чтобы дать этому оценку, – заявил политик.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий поставку газа недружественных государствам (в числе которых все страны Евросоюза) только за рубли. В свою очередь страны-члены «большой семерки» и ЕС призвали местные компании не принимать счета в рублях за соответствующие поставки.

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