Немцев призвали ездить медленнее ради экономии бензина

B копилке «полезных» советов прибыло Фото: REUTERS

Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал соотечественников ездить медленнее, чтобы экономить топливо. Таким образом, уверен чиновник, можно снизить зависимость от поставок энергоносителей из России.

По заверениям Оздемира, немцам вовсе не нужно гонять по автобанам, сосредоточившись на выборе наиболее экономичного варианта движения.

– Учитывая высокие цены на энергоносители и сильную зависимость от России, я могу только посоветовать вам так поступать. Одним махом можно было бы сэкономить много энергии, – сказал министр.

А еще он посоветовал жителям Германии активно пользоваться поездами или и вовсе пересесть на велосипеды.

В общем, в копилке «полезных» советов прибыло: слова министра вполне можно поставить рядом с призывами замглавы Еврокомиссии Франса Тиммерманса снизить температуру в домах ради экономии газа, а также уменьшить потребление мяса для противостояния России. Кстати, автором последнего перла является все тот же Оздемир.

Впрочем, вполне возможно, что под маркой борьбы за энергетическую безопасность Германии Оздемир проводит политику партии «зеленых», к которой принадлежит сам – ее активисты давно уже пытаются добиться от правительства ограничения скорости на автобанах максимумом в 130 километров в час.

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