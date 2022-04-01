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В мире1 апреля 2022 5:25

Суд по правам человека при ООН осудил односторонние санкции

За соответствующую резолюцию проголосовало большинство стран
Юрий МАЙБОРОДА
СПЧ предложили создать при ООН специальную структуру

СПЧ предложили создать при ООН специальную структуру

Фото: REUTERS

Суд по правам человека (СПЧ) при Организации Объединенных Наций призвал страны прекратить использовать односторонние санкции в качестве способа достижения экономических и политических результатов.

Вопрос о санкциях был рассмотрен на 49-й сессии СПЧ в Женеве, которая проходит с 28 марта по 1 апреля.

Вполне ожидаемо резолюцию поддержали Россия, Китай и Индия; против же высказались США, Британия, ЕС, Япония и, конечно же, Украина. Тем не менее, решение было принято 27 голосами против 14. Представители шести стран (в том числе из Армении, Бразилии и Мексики) предпочли воздержаться.

В резолюции в частности говорится, что СПЧ призывает государства прекратить применять «односторонние принудительные меры», которые кроме прочего создают препятствия для торговых отношений стран. В Организации настаивают на отмене действующих санкций, поскольку они не соответствуют ни Уставу ООН, ни международному праву.

Кроме того, в СПЧ предложили создать при ООН специальную структуру, которая занялась бы «беспристрастным и независимым» рассмотрением вопросов правовой защиты жертв санкционного давления.

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