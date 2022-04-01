Суд по правам человека при ООН осудил односторонние санкции

СПЧ предложили создать при ООН специальную структуру Фото: REUTERS

Суд по правам человека (СПЧ) при Организации Объединенных Наций призвал страны прекратить использовать односторонние санкции в качестве способа достижения экономических и политических результатов.

Вопрос о санкциях был рассмотрен на 49-й сессии СПЧ в Женеве, которая проходит с 28 марта по 1 апреля.

Вполне ожидаемо резолюцию поддержали Россия, Китай и Индия; против же высказались США, Британия, ЕС, Япония и, конечно же, Украина. Тем не менее, решение было принято 27 голосами против 14. Представители шести стран (в том числе из Армении, Бразилии и Мексики) предпочли воздержаться.

В резолюции в частности говорится, что СПЧ призывает государства прекратить применять «односторонние принудительные меры», которые кроме прочего создают препятствия для торговых отношений стран. В Организации настаивают на отмене действующих санкций, поскольку они не соответствуют ни Уставу ООН, ни международному праву.

Кроме того, в СПЧ предложили создать при ООН специальную структуру, которая занялась бы «беспристрастным и независимым» рассмотрением вопросов правовой защиты жертв санкционного давления.

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