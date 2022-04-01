Россия «газует»: какие страны готовы перейти на торговлю с Москвой в рублях

Действующие контракты на покупку российского газа будут остановлены при отказе от оплаты в рублях Фото: REUTERS

«Россия газует», — такое сообщение появилось в полночь 1 апреля на официальных страничках в соцсетях российского МИДа. Дело в том, что сегодня начал действовать указ, подписанный накануне президентом Владимиром Путиным, о переводе расчетов за поставки газа недружественным странам на рубли.

- Действующие контракты на покупку российского газа будут остановлены при отказе от оплаты в рублях, - объявил глава государства.

Однако как отмечает источник, знакомый с ситуацией, принятый указ не означает, что с первого числа странам, отказывающиеся переходить на новые условия, перекроют газовый вентиль. Дело в том, что по одному ряду контрактов оплата должна пройти во второй половине апреля, а по другому - только в мае. Дальше, в случае отказа, то есть неисполнения договорных обязательств, несогласных ждет прекращение поставок.

- Нам никто ничего бесплатно не продает, и мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены, - предупредил президент.

Центробанк предложил следующую схему для европейских компаний, закупающих российский газ. Зарубежные покупатели должны открыть рублевые и валютные счета в Газпромбанке и перевести на них транш в евро или долларах. Затем банк продает валюту на Московской бирже и вырученную сумму переводит на счет «Газпрома», таким образом осуществив оплату поставки газа.

После публикации предложений ЦБ по переходу на рублевый расчет фьючерсы по газу в Европе поднялись до 1450 долларов за 1 тыс. кубометров. Ну а европейские лидеры продолжают настаивать на своем: на рубли они не перейдут, Россия обязана поставлять газ за евро.

Франция

Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж и Берлин не примут условия Россия об оплате поставок газа в рублях.

- Мы решили в рамках G7, что не примем требования оплачивать газ в другой валюте, контракты надо соблюдать, - сказал министр.

Германия

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин будет работать над тем, чтобы устранить зависимость от импорта российской нефти в течение года. Правда, на газ потребуется больше времени, ведь Германия является крупнейшим покупателем «голубого топлива» из России.

- Мы посмотрели договоры, там сказано, что оплата производится в евро, иногда в долларах. Я разговаривал с президентом России, сказал ему, что это так и останется, - отметил Шольц.

Перед этим министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что министры энергетики G7 оперативно ответили, «решительно и сплоченно», и добавил, что контракты должны соблюдаться.

- Связи, которые мы выстроили, сильны, попытка вновь нас стравить друг с другом, возможно, расколоть, опять провалилась. Мы хорошо подготовлены ко всем решениям, которые принимает Путин. Поставки газа в Германию стабильны, запасы в хранилищах растут. Для нас важно, чтобы мы не подавали сигнал, что мы позволим Путину шантажировать нас, - подчеркнул Хабек.

Немецкий бизнес и крупнейшие профсоюзы в отличие от правительства не столь оптимистичны. Предприниматели опасаются, что потеряют сотни тысяч рабочих мест в случае отказа от российского газа, заявили в Восточном комитете экономики ФРГ. Эмбарго, наложенное на поставки из России, грозит полным крахом немецкой промышленности.

Австрия

Правительство Австрии объявило, что вряд ли откажется от российского газа, поэтому Вена будет ждать подробностей от «Газпрома» о новых правилах оплаты.

- Австрия выступает против введения эмбарго на поставку нефти и газа из России, - заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Италия

На днях состоялся часовой разговор между Владимиром Путин и премьер-министром Италии Марио Драги. На следующий день глава итальянского правительства дал пресс-конференцию, где рассказал, что российский президент дал ему развернутое разъяснение о том, как европейские компании смогут в будущем оплачивать поставки газа.

- Контракты продолжают действовать, европейские компании продолжат платить в евро или долларах, - сказал Драги.

Говоря о возможном прекращении поставок, премьер добавил, что Италия «вне опасности».

Болгария

Член совета директоров компании «Булгаргаз» Анжела Славова рассказала, что Болгария авансом оплатила поставки российского газа в апреле в долларах и пока не получила уведомления от компании «Газпром экспорт» о смене валюты.

P.S.

Тем временем хуситы, контролирующие власть в Йемене, заранее заявили, что готовы за рубли закупать российское зерно. Хотя перевода на рубли расчетов за другие товары и ресурсы еще не произошло, такая возможность обсуждается в отношении нефти, угля, металлов, леса, удобрений.

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