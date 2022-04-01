Удары ВСУ по нефтебазе - серьезный урок для наших войск

Несмотря на внушительные данные об уничтожении украинских ВВС, недобитые самолеты и вертолеты у них еще есть. Фото: Антон Вергун/ТАСС

На рассвете в пятницу два боевых вертолета вооруженных сил Украины пересекли границу с Россией и нанесли ракетные удары по нефтебазе в Белгороде. Начался крупный пожар, из-за чего местным властям пришлось срочно эвакуировать сотни людей, проживающих в домах неподалеку от нефтебазы.

Тут сразу возникает вопрос: почему вражеские вертушки прозевала наша противовоздушная оборона, прикрывающие тот приграничный район? Командиры оправдываются: украинские вертолеты подкрадывались к цели на сверхмалой (вроде, до 7 метров!) высоте и потому не были заметны на радарах. Но тогда возникает контрвопрос: а почему вокруг нефтебазы не были выставлены посты с переносными ракетными комплексами (скажем, ПЗРК "Игла")? Ведь, как говорится, и пьяному ежику понятно, что нефтебаза - особая лакомая цель для украинцев. Тем более, что они уже "пристреливались" к белгородчине, нанеся несколько ракетных ударов по деревням. А теперь, видимо, решили отомстить за две, сбитые вчера под Мариуполем, вертушки на которых предполагалось вывезти попавших в окружение командиров нацистского батальон "Азов" и некоторых иностранных инструкторов и советников.

Но в любом случае - удары по нефтебазе это серьезный урок для наших войск. И вопрос здесь не только в необходимости более плотного прикрытия средствами противовоздушной обороны соседних с Украиной российских областей. Тут и другое: несмотря на внушительные данные (см. сообщение Минобороны) об уничтожении украинских ВВС, недобитые самолеты и вертолеты у них еще есть. И их, похоже, еще немало. Они маскируются на тех аэродромах, по которым еще не было ударов. И раз за разом выскакивают из-под укрытий. Иначе откуда взялись сразу 5 вертушек, которые группой шли на Мариуполь (два, как уже говорилось, были сбиты, а три удрали назад).

Заодно у россиян возникают вопросы и по ситуации на Донбассе. Операция идет уже больше месяца, а украинцы продолжают интенсивно долбить ракетами Донецк. Люди спрашивают: почему до сих пор это возможно? Ответов пока нет. А пора бы дать.

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