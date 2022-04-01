Путин поручил сдерживать цены на авиабилеты

Правительство должно будет запустить программу компенсации стоимости билетов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Путин на совещании по работе авиаотрасли в условиях санкций заявил, что у людей должна остаться возможность летать. Ограничения не должны привести к уменьшению количества рейсов. Президент перечислил пять мер, как этого достичь:

СУБСИДИИ БИЛЕТОВ

- Обозначу конкретный ориентир: объем внутрироссийских перевозок в текущем году должен вырасти по сравнению с прошлым годом, а число перевезенных пассажиров по итогам года должно составить не менее ста миллионов человек, - поручил президент.

Правительство должно будет запустить программу компенсации стоимости билетов. Речь не только о Дальнем Востоке или Калининграде, как было в прошлом, а вообще о всех направлениях. Пока решено, что субсидии будут действовать с апреля по октябрь.

В Кабмине не смогли решить, сколько точно денег на это понадобится. Сумма плавает от 47 до 113 млрд. рублей.

- Давайте мы поставим для начала цифру 100 миллиардов. В течение месяца – полутора месяцев, можно будет посмотреть, как идёт реализация этой программы, и при необходимости можно будет и соответствующим образом добавить, - предложил решение Путин.

ВОЗВРАТ ДЕНЕГ ЗА ОТМЕНЕННЫЕ РЕЙСЫ

Российский лидер напомнил, что многие внутренние и международные рейсы были отменены.

- Нужно обеспечить возврат гражданам потраченных денег. Если в прошлые периоды мы выдавали определённые сертификаты, то сейчас сложнее реализовать эту программу, потому что многие маршруты просто закрыты, мы ограничим возможности граждан использовать эти сертификаты, поэтому нужно выдать деньги, - распорядился президент.

ПОДДЕРЖКА АЭРОПОРТОВ

Многие аэропорты юга страны до сих пор закрыты из-за близости к спецоперации.

- Предлагаю в этой связи компенсировать расходы расположенных здесь аэропортов на период их вынужденного простоя для сохранения трудовых коллективов, чтобы они затем максимально быстро вернулись к нормальной работе. Средства на эти цели также необходимо предусмотреть в полном объёме, - сообщил глава страны.

ЛИЗИНГ АВИАКОМПАНИЙ

У большинства перевозчиков самолеты иностранного производства находятся в долгосрочной аренде (лизинге). Доходы компаний упали, а регулярные платежи никто не отменял.

- Что касается лизинговых платежей, то напомню, что значительная их часть предполагалась к уплате компаниям из так называемых недружественных стран, а они нарушили свои контрактные обязательства. В этой связи прошу Правительство подготовить комплекс мер по решению проблем лизинговых платежей – естественно, принимая во внимание то, резидентом какой страны является та или иная лизинговая компания, - поручил Путин.

НОВАЯ ПРОГРАММА

Правительство должно к 1 июня разработать новую программу развития авиаотрасли до 2030 года.

- В ней важно оценить перспективные объёмы перевозок и пассажиропотоков, уточнить маршрутную сеть. Исходя из этих данных, нужно определить количество и типы необходимых воздушных судов, а также меры по развитию технического обслуживания, ремонта: по запчастям, шинам и так далее, - пояснил глава страны.

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