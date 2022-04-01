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Политика1 апреля 2022 6:40

Путин поручил сдерживать цены на авиабилеты

Еще президент пообещал, что деньги за отмененные рейсы вернут
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Правительство должно будет запустить программу компенсации стоимости билетов

Правительство должно будет запустить программу компенсации стоимости билетов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Путин на совещании по работе авиаотрасли в условиях санкций заявил, что у людей должна остаться возможность летать. Ограничения не должны привести к уменьшению количества рейсов. Президент перечислил пять мер, как этого достичь:

СУБСИДИИ БИЛЕТОВ

- Обозначу конкретный ориентир: объем внутрироссийских перевозок в текущем году должен вырасти по сравнению с прошлым годом, а число перевезенных пассажиров по итогам года должно составить не менее ста миллионов человек, - поручил президент.

Правительство должно будет запустить программу компенсации стоимости билетов. Речь не только о Дальнем Востоке или Калининграде, как было в прошлом, а вообще о всех направлениях. Пока решено, что субсидии будут действовать с апреля по октябрь.

В Кабмине не смогли решить, сколько точно денег на это понадобится. Сумма плавает от 47 до 113 млрд. рублей.

- Давайте мы поставим для начала цифру 100 миллиардов. В течение месяца – полутора месяцев, можно будет посмотреть, как идёт реализация этой программы, и при необходимости можно будет и соответствующим образом добавить, - предложил решение Путин.

ВОЗВРАТ ДЕНЕГ ЗА ОТМЕНЕННЫЕ РЕЙСЫ

Российский лидер напомнил, что многие внутренние и международные рейсы были отменены.

- Нужно обеспечить возврат гражданам потраченных денег. Если в прошлые периоды мы выдавали определённые сертификаты, то сейчас сложнее реализовать эту программу, потому что многие маршруты просто закрыты, мы ограничим возможности граждан использовать эти сертификаты, поэтому нужно выдать деньги, - распорядился президент.

ПОДДЕРЖКА АЭРОПОРТОВ

Многие аэропорты юга страны до сих пор закрыты из-за близости к спецоперации.

- Предлагаю в этой связи компенсировать расходы расположенных здесь аэропортов на период их вынужденного простоя для сохранения трудовых коллективов, чтобы они затем максимально быстро вернулись к нормальной работе. Средства на эти цели также необходимо предусмотреть в полном объёме, - сообщил глава страны.

ЛИЗИНГ АВИАКОМПАНИЙ

У большинства перевозчиков самолеты иностранного производства находятся в долгосрочной аренде (лизинге). Доходы компаний упали, а регулярные платежи никто не отменял.

- Что касается лизинговых платежей, то напомню, что значительная их часть предполагалась к уплате компаниям из так называемых недружественных стран, а они нарушили свои контрактные обязательства. В этой связи прошу Правительство подготовить комплекс мер по решению проблем лизинговых платежей – естественно, принимая во внимание то, резидентом какой страны является та или иная лизинговая компания, - поручил Путин.

НОВАЯ ПРОГРАММА

Правительство должно к 1 июня разработать новую программу развития авиаотрасли до 2030 года.

- В ней важно оценить перспективные объёмы перевозок и пассажиропотоков, уточнить маршрутную сеть. Исходя из этих данных, нужно определить количество и типы необходимых воздушных судов, а также меры по развитию технического обслуживания, ремонта: по запчастям, шинам и так далее, - пояснил глава страны.

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