Небо Донбасса стережет «Аллигатор» по имени «летающее решето»

Вертолет был устойчив, управляем, электроника и механические узлы работали исправно

Экипажи вертолетов Ка-52 выполняют задачи по нанесению авиационных ударов по объектам военной инфраструктуры украинских националистов на предельно малых высотах. Вертолеты часто попадают под обстрелы украинских националистов. Летчики выживают только благодаря бронированной кабине, но вот самим боевым машинам достается.

Вот боевая ситуация из донесения Минобороны: «В результате обстрела вертолет Ка-52 под управлением командира экипажа Михаила оказался с четырьмя пробоинами в корпусе. Первый двигатель отказал через полторы минуты после обстрела. При заходе на посадку перестал тянуть второй. Самое сильное повреждение получила топливная магистраль. В считанные минуты почти полтонны авиационного керосина вылилось из баков еще летящего Ка-52. Недостаток топлива указала бортовая электроника. Машина минут пять буквально планировала в направлении позиций Вооруженных Сил России, к аэродрому подскока».

- Оставлять машину врагу казалось недопустимым, - рассказывает Михаил. - Вертолет был устойчив, управляем, электроника и механические узлы работали исправно. Потому тянули до своих. Но, на промежуточном аэродроме, стало ясно, что наш «Аллигатор» без серьезного ремонта не взлетит. Техников и запчасти к линии соприкосновения доставил многоцелевой Ми-8. Ремонтировать вертолет пришлось под минометным обстрелом диверсантов Вооруженных сил Украины.

Командир экипажа Ка-52 Андрей показывает пробоины в своем вертолета. Одна из пуль дошла до внутренней части кабины, чуть не попала ему в ногу.

Инженерно-технический состав полевого аэродрома его «Аллигатор» в шутку называют «летающим решетом». При этом боевая машина продолжает исправно работать.

- Попали пули в лопасти винта, ничего, - говорит Андрей.

За плечами молодого офицера – операция в Сирийской Арабской Республике. Там были первые боевые вылеты. На Украине считать их перестал. После пятого десятка. Как подчеркивают военные летчики, во время обстрелов главное вести себя спокойно и уверенно. Тогда чувствуешь поведение машины, и можешь благополучно увести ее в укрытие. Спасти жизнь себе и штурману.

Экипажи армейской авиации в ходе проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Российским военнослужащим удалось захватить боевые полностью исправные танки Т-64, которые были оставлены военнослужащими ВСУ в окрестностях Чернигова. Сейчас они тщательно изучаются российскими военными. В отличие от базовых боевых машин, эти танки оборудованы ночными тепловизионными прицелами и наблюдательными приборами, а также средствами связи и навигации натовского образца.

При приближении подразделений ВС РФ танкисты ВСУ в спешке оставили новые модернизированные машины.Российские военные внимательно осматривают технику. Внутри - полный боекомплект, а значит скоро будут использованы в бою.

Пока военнослужащие изучают боевую технику, повара продовольственной службы материально-технического обеспечения Вооруженных Сил России пекут на передовой вкусный хлеб. Часть его отвезут жителям Мариуполя, которые нуждаются в продуктах первой необходимости.

Кроме того, с использованием полевых кухонь КП-130, военные повара ежедневно готовят пищу для более чем 500 военнослужащих.

Меню на обед для российских военнослужащих на передовой: суп из овощных консервов, гречневая каша, компот из яблок, а также пряники, вафли и хлеб с маслом.