Начальник радиостанции Елизавета Маркеева: от нашей работы могут зависеть жизни товарищей и успех спецоперации

Недавно Елизавета была отмечена командованием за оперативную работу

Подразделения войск связи продолжают выполнять задачи по обеспечению надежных каналов связи между командными пунктами с подчиненными частями, ежедневно доказывая свой профессионализм. От их профессиональной подготовки завит успех любого боя.

- У меня практически вся семья военная: кто-то уже на пенсии, кто-то еще несет ратную службу. Поэтому я осознанно пошла по стопам своих родных. Это мой первый боевой опыт, - рассказывает начальник радиостанции младший сержант Елизавета Маркеева.

Недавно Елизавета была отмечена командованием за оперативную работу: после выхода из строя одной радиорелейной станции, своевременно сориентировавшись, она организовала радиосвязь через резервную станцию.

- При несении дежурства мы проверяем исправность материальной части. Проблемы иногда, конечно, возникают. Иногда в этом виновны погодные условия, иногда – особенности рельефа местности, и противник, конечно, не дремлет. В такие минуты паниковать нельзя, берешь себя в руки и делаешь все, что можешь. Я понимаю, какая ответственность лежит на всех нас. В этой ситуации самое главное - четко выполнять свою работу. Опыт в ходе выездов и учений накоплен, однако тут особая обстановка. От нашей общей работы могут зависеть жизни товарищей и общий успех, - говорит военнослужащая.

Связисты сегодня действуют в режиме постоянного боевого дежурства, а необходимость в бесперебойной связи требует от специалистов большой концентрации внимания.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Благодаря бесперебойной связи, которую обеспечивает Елизавета военнослужащие военной полиции успешно выполняют свои боевые задачи. Минобороны России демонстрирует видеокадры работы Военной полиции в освобожденных от ВСУ и националистических батальонов населенных пунктах, блокпостах, осуществляют контроль за движением на автотрассах, сопровождают военные автоколонны.

Неприятель неоднократно предпринимает попытки закладывать мины на путях следования колонн, минировать мостовые опоры и обстреливать колонны с беспилотников. Но подразделение капитана военной полиции Ильи Лапенко с диверсантами справляется.

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