Крылышки сложены: Грозит ли России дефицит прокладок, подгузников, бытовой химии и... сигарет

По официальным данным, P&G производит треть необходимой в повседневном быту продукции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Никогда такого не было и вот опять, сказал бы Виктор Черномырдин. Ровно два года назад витрины магазинов пустели столь же стремительно, как и сейчас. Россияне пачками скупали сахар, гречку и туалетную бумагу. Те, кому позволяли закрома, затаривались на год вперед. И все же есть в нынешней ситуации одно отличие. К традиционному списку товаров ажиотажного спроса добавились женские прокладки, тампоны и детские памперсы. Будет ли пополняться этот список, неизвестно. Даже самые авторитетные эксперты не берутся за прогнозы. Но жизнь-то продолжается и без тех же памперсов и средств женской гигиены она будет некомфортной. А потому мы спросили у экспертов, не исчезнут ли привычные нам средства?

Гигиенические средства: «закупаются на год вперед»

Началось все три недели назад, когда компания Procter & Gamble заявила о сокращении своего ассортимента и повышении цен. От этих слов многим стало не по себе. По официальным данным, P&G производит треть необходимой в повседневном быту продукции: Pampers, Ariel, Tide, Leonor, Миф, Fairy, Oral-B... Что же касается средств женской гигиены, то Always, Tampax, Naturella, Discreet и т. д. - все это выпускает именно P&G.

При этом компания не уточнила, какие точно товары будут ограничены в поставках. Но указала, что повышает цены: на подгузники – на 47%, на прокладки и тампоны — на 33%, на некоторые виды порошков – почти на 100%.

Этого оказалось достаточно, чтобы витрины с прокладками враз опустели. Никого из женщин не радует перспектива пользоваться, простите, самодельными тряпочками, как это было в советские времена.

Сейчас, конечно, есть в продаже экологичные многоразовые тканевые прокладки, застегивающиеся на кнопку, и менструальные чаши. Но к ним бы еще приспособиться. А к известным всем изделиям с крылышками и тампонам даже привыкать не нужно.

Но эксперты уверены: все проблемы из-за ажиотажа.

- Предприятия не могут производить столько товара, чтобы любой клиент мог закупиться на год вперед, - объясняет исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии Петр Бобровский. - Я уверен, что в ближайшем будущем ситуация нормализуется.

Для изготовления прокладок используются нетканые материалы из полипропилена (термобонд, спанбонд), полиэтиленовые сеточки, волокна целлюлозы и суперабсорбент, впитывающий жидкость. Все эти компоненты – российского производства. Правда, в некоторых прокладках есть импортные составляющие. Но и с ними, по словам Петра Бобровского, проблем не будет. На предприятиях есть запас сырья и стабильные поставки сохранятся.

Генеральный директор сети «Улыбка радуги» Алексей Баулин подтверждает: нынешняя ситуация не критична.

- Теперь возможности для развития появятся у других торговых марок как российского, так и зарубежного производства, - объясняет Алексей Баулин. - На отечественном рынке товаров для женской гигиены уже представлены бренды из Китая, Южной Кореи, Японии и иных стран. В ассортименте нашей сети на данный момент присутствует продукция для женской гигиены нескольких собственных торговых марок.

Памперсы: отправляем даже в Европу

- Подгузники у нас выпускаются как российскими, так и транснациональными компаниями, которые организовали производство в РФ, рассчитанное на все страны СНГ и Восточной Европы, - говорит председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. - Объем выпускаемой продукции был очень большой, как и заложенный в производство потенциал. Поэтому вряд ли они совсем уйдут с рынка. Но даже если это произойдет, то эту нишу займут российские производители и компании из других стран. Каким будет качество – пока непонятно. Но если мы говорим про выпадение товара из ассортимента, то такого не произойдет.

Подгузники у нас выпускаются как российскими, так и транснациональными компаниями, которые организовали производство в стране Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заодно напомним: американская компания Procter & Gamble с российского рынка не уходит. Слово Pampers, ставшее нарицательным – это как раз его марка подгузников. Которые продолжают производиться в России.

Мыло и зубная паста: русский жемчуг

- Отечественных брендов мыла, шампуней и других самых разнообразных средств для волос очень много, - говорит гендиректор «Улыбки радуги» Алексей Баулин. – У покупателей очень востребованы различные товары под торговыми марками Delicare и Valori: шампуни и кондиционеры, спреи для волос, жидкое и твердое мыло, кремы и скрабы и многое другое. Это качественные и доступные по цене товары, созданные на территории нашей страны.

В категории товаров для ухода за полостью рта для взрослых и детей российские производители представлены тоже довольно широко и в разных ценовых сегментах. В наших магазинах можно найти продукцию брендов «Новый жемчуг», «Парадонтол», SPLAT, нишевой торговой марки Levrana, собственных торговых марок «Таежные рецепты» и D.I.E.S.

Стиральный порошок и гели для стирки: «немцев» можно заменить

Эксперты уверяют: если производители этих средств уйдут из России, на смену им придут другие и в выборе средств для стирки россияне проблем испытывать не будут.

По оценке Алексея Баулина, в этой категории есть и зарубежные и российские средства, в том числе и экологичные товары. Например, стиральный порошок, гели для стирки, кондиционеры для белья, пятновыводители, гели для мытья посуды и другая бытовая химия брендов Synergetic, Lavel и Ecologica.

Но меня все же смущает один момент. На тех же моющих средствах производства Synergetic написано, что в составе продукции содержатся растительные компоненты из Германии. А что если Германия окончательно разорвет с нами экономические отношения?

- В состав продукции этой торговой марки входят ПАВ (поверхностно-активные вещества), но в рекламных целях компания называет их по-другому и указывает, что они растительного происхождения, - объясняет исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский. – Замена этим компонентам есть, т.к. ПАВ - это целый класс веществ, и некоторые уже производятся в России.

Бытовая химия: придут новые бренды

Недавно британская компания Unilever, производящая Domestos, Persil и другие чистящие/моющие средства, объявила о прекращении инвестиций в нашей стране. Пообещав, однако, продолжить поставки «жизненно важных продуктов, произведенных в России, для жителей России». С одной стороны, нет повода для беспокойства, а с другой – вдруг они все-таки передумают и закроют производство.

- На российском рынке представлены разнообразные отечественные и иностранные бренды бытовой химии такого рода, - успокаивает Алексей Баулин и тут же предупреждает. - Зависимость от импорта не всегда определяется происхождением товара. Даже в отечественной продукции может присутствовать сырье или упаковка зарубежного производства. Поэтому нельзя однозначно говорить о том, что с выпуском или поставками российских товаров проблем не будет. В то же время не стоит бояться, что из наших магазинов пропадут все зарубежные бренды - внешнеэкономические связи со многими странами сейчас активно развиваются. В ближайшее время мы наверняка увидим много новых торговых марок, которые, мы уверены, придутся по душе нашим покупателям.

Туалетная бумага: спрос пока выше предложения

В этом вопросе эксперты единодушны: уж чего-чего, а туалетной бумаги на всех хватит. Дефицита этого товара не будет. Сейчас на складах торговых сетей достаточно товарных запасов. Другое дело, что в некоторых магазинах (как и в ситуации с прокладками) доставка не выдерживает покупательского напора.

- В условиях ажиотажного спроса, когда каждый берет не 1-2 упаковки, а 10 и даже 20, практически невозможно обеспечить полные полки, - сетует Алексей Баулин. - Мы уже пересматриваем график поставки продукции в магазины. Однако нужно понимать, что несмотря на эти усилия, в ближайшее время наши клиенты и покупатели других сетей могут периодически сталкиваться с временным отсутствием того или иного товара. Хотя бы потому, что объем хранения продукции в магазине ограничен, а чем люди будут закупаться через неделю, неизвестно. Спрос меняется внезапно. Сначала бегут за сахаром, потом за подгузниками и прокладками. За чем побегут завтра?

Курево: к «Беломору» не вернемся

Почти 100% табачного рынка в России было поделено между четырьмя крупными компаниями, штаб-квартиры двух из которых находятся в Швейцарии. Это Philip Morris и Japan Tobacco International. Они заявили, что отказываются от инвестиций и рекламы, но не от производства. Еще две компании - British American Tobacco и Imperial Brands - располагаются в Великобритании. И они уходят из России. Но передают свое производство российским партнерам, поэтому выпуск сигарет продолжится.

- Но есть большие проблемы с поставками, - добавляет ложку дегтя главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев. – Все табачное сырье, материалы, машины, запчасти – импортные. Они шли к нам европейскими маршрутами и сейчас логистика нарушена. Но это не значит, что будет дефицит. Просто нужно держать ситуацию под контролем. И если кто-то привязан к конкретному бренду сигарет, то ему стоит ими запастись. Может так получиться, что определенный сорт табака не завезут вовремя. Но в целом с сигаретами не будет проблем. Хотя цены, безусловно, вырастут. Но это будет медленнее, чем на сахар и гречку.

Почти 100% табачного рынка в России было поделено между четырьмя крупными компаниями Фото: Евгения ГУСЕВА

Чай, кофе: уходят, но не все

Производитель популярного в России кофе Paulig уже заявил о своем уходе из России. К нему присоединилась и Nestle, пообещав прекратить поставки товаров Nespresso (кофе в капсулах и кофемашины).

Однако ассоциация Роскофечай обещает, что рисков в поставках сырья для чая и кофе не будет. Ведь основные поставщики - Бразилия, Колумбия, Шри-Ланка, Вьетнам – не поддержали антироссийские санкции.

- Но возникают колоссальные сложности с перевозками и оплатой из-за ослабления рубля, - рассказывает главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман. - В частности, проблемы возникли из-за того, что контейнеры с кофе к нам в основном доставляются морским путем. При этом их перегружают с одних кораблей на другие в Европе. А там теперь товары для России проверяются особенно долго и тщательно. Некоторые судоходные компании и вовсе отказывают в перевозке. Так что придется изобретать альтернативные маршруты. Немного времени на это у поставщиков имеется: эксперты говорят, запасов кофе в стране месяца на два есть.

Что касается чая, то в России он растет. Но мало.

- Доля отечественного производителя - не более 1%, - говорит Гойхман. - Закупаем мы чай, включая тот, что расфасовывается на российских предприятиях, преимущественно в Шри-Ланке, Индии, Кении, Китае. Проблемы и перспективы - примерно те же, что и с кофе. То есть, опять же, глобального дефицита чая не будет. Но цены вырастут пропорционально падению курса рубля.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Конец света не настанет

Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов:

- Нынешний ажиотажный спрос на товары только способствует повышению цены. Есть люди, которые думают, что наступает конец света, и скупают все по дикой цене. Но конца света не предвидится. Посмотрите внимательно на карту мира и на окружающие Россию страны. Вы увидите, что ситуация не настолько критична. Стран, которые заблокировали с нами отношения, гораздо меньше тех, кто готов сотрудничать. Те же бренды, которые заявили об уходе, в случае продолжения санкционного режима придут к нам через Казахстан, Армению, Грузию и другие страны. А есть и альтернативная продукция, альтернативные бренды. Поэтому, если ситуация останется примерно такой, как сейчас, то серьезных проблем не будет.

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