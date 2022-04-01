Забыть родителей и друзей из России: зачем киевская власть запугала украинцев

Pано или поздно нужно сойти с неправильного античеловечного пути и вернуться на дорогу мира и любви Фото: REUTERS

Страшно от того, что люди в Киеве, Днепропетровске, Кривом Роге, Запорожье, Харькове стали другими. Понятно лишь одно - не по своей воле. Им пришлось добавить в соцсетях украинские флаги, потому что просто молчать нельзя. Они столкнулись с тем, что в магазине могут осудить за разговор на русском языке, могут избить за право выбора. На улице представители теробороны могут остановить и проверить как вы говорите слово "паляниця" (украинский хлеб), а еще переписку в телефоне и не дай Бог там обнаружат контакты с российскими номерами. Люди оказались под гнетом якобы своих же. Но это же точно не свобода, о которой говорят на Украине.

- Ты же знаешь, что я переехала в Харьков 12 лет назад, мои родители остались в Луганске. Сколько лет уже там бомбят. А в Харькове все рисуют украинские флаги, я работаю в украинском банке, где с клиентами нужно говорить только на мове, а я домой прихожу и плачу. И Дни вышиванки - это не радость для меня, но приходилось надевать и работать в них один день в мае, - рассказывает знакомая Катя Ковалько.

Что ждать от нынешних событий и кому верить, Катя не знает. Говорит, что переживает и на всякий случай удалит информацию о входящем звонке от меня.

- Почему?

- Нас могли прослушивать.

- Кто?

- Кто надо.

Рассказываю об этом подруге Марине в Москве, а она мне - другую историю о своих друзьях из Киева.

- Представляешь, у меня есть подруга из Славянска. Я помню, как она рассказывала, что в их дом прилетел снаряд еще восемь лет назад. Родители тогда сказали ей: "Уезжай, береги себя". Она уехала в Киев, вышла замуж. Теперь и родители ей стали врагами, потому что в Киеве "наконец-то объяснили, что происходит в Донбассе". Я ей тоже стала врагом, - рассказывает Марина.

- Почему?

- Я ей задала точно такой вопрос. Ведь мы дружили вплоть до 24 февраля, а потом я написала ей: "Как дела как обстановка?" А она мне: "Бомбы кидаете в нас и еще задаете вопросы?" Вот так резко я стала врагом. Я старалась объяснить, что происходит. По ее кратким ответам поняла, что в Киеве все спокойно, продукты есть. Предложила ей приехать ко мне в Калугу, пожить здесь бесплатно. Но она сказала, что лучше умрет, чем поедет ко мне. Еще и решила с мужем записаться в тероборону, хотят получить оружие. Я слушала и понимала, что вот он реальный ужас. Но я надеюсь, что она просто попала под влияние, это ее неосознанный выбор. Надеюсь, что она одумается и перестанет обвинять во всех бедах именно меня.

Такие истории всплывают сейчас одна за другой. Знакомая фитнес-блогер Елена, которая ежедневно выкладывала фото с тренировок из московских клубов, вдруг выставила несколько постов с детскими фото и украинским флагом. Елена рассказала, что у нее в Киеве родители, сестра, бабушка. Набежали в комментарии "сочувствующие" из того же Киева, которые стали осуждать девушку за то, что она уехала жить и работать в Москву.

- Зачем я только стала отвечать на комментарии? Никто не услышал, что я не разделяю народы, людей. Я родилась на Украине, живу в России, где у меня работа, друзья, молодой человек. В итоге просто решила удалить мои посты - так как украинцы стали только осуждать меня, - рассказывает Елена.

Люди забывают о дружбе, забывают общую историю, начинают осуждать и говорить, как нужно себя вести, какие флаги публиковать, на каком языке говорить, как плакать. Для украинцев резко перестал существовать День Победы - никакого 9 мая нет, есть только 8 мая - День памяти и примирения. Русские - не братья, а русский язык стал вражеским. Но вы же сами русскоязычные. Как можно называть чужим язык, на котором говорила твоя мать и она же учила тебя на нем говорить? Язык матери точно не может быть чужим. Зато фашисты и их лозунги стали родными.

Делают так и публичные люди. Украинские певцы и телеведущие отправляют угрозы в адрес своих коллег из России, призывают писать посты в поддержку Украины и националистической власти.

- Никого не простят. Не будете вы выступать под аплодисменты. Все запомнят, что вы молчали, - пригрозил украинский певец Потап своим коллегам Ани Лорак, Светлане Лободе, Александру Ревве, Филиппу Киркорову, Зиверт и Моргенштерну.

Сколько еще людей будет терпеть это принуждение? Первым не стал терпеть Крым, следом Донбасс не стал соглашаться с кровавым переворотом на Майдане в 2013 году. А ведь Донбасс поэтому и не соглашался. Было страшно, что будут убивать за убеждения, за любовь к Родине, за правду. И опасения подтвердились.

И как сейчас вернуть к нормальной жизни друзей и всех людей, которые кричат запретные лозунги, которые не стесняются называть героями Гитлера и Бандеру? Как их вернуть в 2013 год и показать, какое решение они поддержали? А решение было - свергнуть президента Виктора Януковича, устроить переворот и хаос, разрешить взять оружие и расстрелять людей на Майдане. Это было правильно или вы ошиблись, а путь был неверный? Следом начались бои в Донбассе, погибло 13 тысяч мирных людей... Восемь лет Украина принуждает воевать, принуждает забыть родителей, друзей, историю... Забыть, стереть из памяти...

Но ведь рано или поздно нужно сойти с неправильного античеловечного пути и вернуться на дорогу мира и любви. Признать ошибки, сложить оружие и разрешить любить Родину, родителей, родной язык и не переписывать историю.